खेलो एमपी युथ गेम्स का आगाज!, ग्रामीण प्रतिभा का होगा उभार, उज्जैन में होगी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता

उज्जैन में सोमवार से खेलो एमपी यूथ गेम्स की शुरुआत, एरिना खेल मैदान एवं नानाखेड़ा स्टेडियम में 4 चरणों में 28 खेल होंगे आयोजित.

UJJAIN YOUTH GAME 2026
उज्जैन में सोमवार से खेलो एमपी यूथ गेम्स की शुरुआत (Getty Image)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 12, 2026 at 8:56 PM IST

उज्जैन: ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभा को उभारने के लिए मध्य प्रदेश में खेलो एमपी यूथ गेम्स का सोमवार (12 जनवरी) से आगाज हो चुका है. खास बात यह है कि राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता की मेजबानी इस बार उज्जैन कर रहा है. जिला खेल अधिकारी ओ.पी हारोड ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशन में कुल 28 खेलों का आयोजन 4 चरणों में होने जा रहा है. जिसमें विकास खंड स्तर, जिला स्तर, संभाग स्तर एवं राज्य स्तर पर खेल आयोजित होंगे, जो 12 जनवरी से 31 जनवरी तक चलेंगे.

पहले दिन ट्रायल

पूरे प्रदेश में ये आयोजन शुरू हुआ है, लेकिन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता उज्जैन के एरिना खेल मैदान एवं नानाखेड़ा स्टेडियम में आयोजित होगी. जिसमें प्रदेश भर के अंडर 19 खिलाड़ी शामिल होंगे. इसमें विजेता टीम और खिलाड़ी को 7 हजार से लेकर 31 हजार तक प्राइज दिया जाएगा. जिला खेल अधिकारी ओ.पी हारोड ने बताया कि "12 जनवरी को ट्रायल हुआ है. 13 जनवरी से विकास खंड (ब्लॉक स्तर पर खिलाड़ियों का चयन होगा), 16 जनवरी से जिला स्तरीय खिलाड़ी और 21 से 25 जनवरी तक संभागीय आयोजन होने हैं. 28 से 31 जनवरी तक राज्य स्तरीय आयोजन उज्जैन के महानंद स्थित एरिना और नानाखेड़ा स्तिथ स्टेडियम में किया जाएगा."

खेलो एमपी युथ गेम्स का हुआ आगाज (MP Sports and Youth Welfare Department)

एसोसिएशन के माध्यम से आयोजित हो रहे खेल

जिला खेल अधिकारी ने बताया कि "खेल संगठन के माध्यम से यह खेल आयोजित हो रहे हैं, जिसकी रूपरेखा बनकर तैयार हो गई. खेलों में ताइक्वांडो, केंसिंग, रोइंग, कयाकिंग-केनोइंग, शूटिंग, आर्चरी, थ्रोबाल, एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, फुटबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी, खो-खो, मलखम्भ, तैराकी, वेटलिफ्टिंग, कुश्ती, टेबुलटेनिस, योगासन, वॉलीबॉल, टेनिस, क्रिकेट, पिट्ठू, रस्साकशी और शतरंज समेत अन्य खेल शामिल हैं.

UJJAIN YOUTH GAME 2026
उज्जैन में राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता (MP Sports and Youth Welfare Department)

जिला खेल अधिकारी ओ.पी हारोड ने बताया कि राज्य स्तरीय प्राइज में व्यक्तिगत और दल दोनों को 31 हजार रुपए का इनाम दिया जाएगा. उपविजेताओ को 21 हजार रुपए और तृतीय स्थान हासिल करने वाले खिलाड़ियों का 11 हजार रुपए दिए जाएंगे. वहीं, चौथे स्थान पर आने वाले खिलाड़ियों का 7-7 हजार रुपए से सम्मानित किया जाएगा.

