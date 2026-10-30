आधी रात खड़े हनुमान मंदिर पहुंची भोपाल की टेक्निकल टीम, प्रतिमा की जांच में मशीनें फेल!
भोपाल से आई टेक्निकल टीम ने अल्ट्रासोनिक मशीनों से की प्रतिमा की जांच, फुल चार्ज मशीन हुई डिस्चार्ज तो दूसरी के सिग्नल कमजोर पड़ने का दावा. राहुल सिंह राठौड़ की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 8:11 PM IST|
Updated : October 30, 2026 at 8:36 PM IST
उज्जैन: आगामी सिंहस्थ 2028 में यातायात व्यवस्था और श्रद्धालुओं के आवागमन को सुगम बनाने के लिए कंठाल-छतरी चौक मार्ग का चौड़ीकरण किया जा रहा है. यहां बड़ा सराफा स्थित खड़े हनुमान मंदिर का ढांचा हटाए जाने के बाद भगवान की प्राचीन प्रतिमा के विस्थापन को लेकर बीते 2 महीनों से स्थानीय लोगों, हिन्दू संगठनों और श्रद्धालुओं की आपत्ति के बाद से ही असमंजस की स्थिति बनी हुई है.
खड़े हनुमान मंदिर पहुंची भोपाल की टीम
प्रतिमा को सुरक्षित तरीके से विस्थापित करने के लिए उसकी संरचना गहराई और नीचे मौजूद आधार का पता लगाने की अब एक बार और कोशिश की गई. बीते 26-27 अक्टूबर की दरमियानी रात 12:30 बजे प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में भोपाल से आई तकनीकी टीम मंदिर पहुंची और जांच शुरू की. जिसका वीडियो शुक्रवार को सामने आया है.
डेढ़ घंटे जांच के बाद कोई ठोस नतीजा सामने नहीं
उज्जैन एसडीएम एल एन गर्ग के साथ भोपाल से आई टीम में राजेश जवाहर, मोहित श्रीवास्तव शामिल थे, इसके साथ ही स्मार्ट सिटी के अस्सिटेंट सिविल इंजीनियर कमलकांत सक्सेना सहित पुलिस अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे. टीम ने इलेक्ट्रॉनिक, अल्ट्रासोनिक डिवाइसों के माध्यम से प्रतिमा की संरचना को समझने का प्रयास किया. तकनीकी समस्या पर अधिकारियों ने नाराजगी भी जताई. लगभग डेढ़ घंटे जांच चली लेकिन कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया. फिलहाल वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी रिपोर्ट सौंपी गई है. इस मामले में प्रशासनिक अधिकारियों ने जांच पूरी नहीं होने तक कुछ भी कहने से इंकार कर दिया.
भोपाल से आई मशीनों ने दिया जवाब!
भोपाल से आई टीम ने विशेष मशीनों के जरिए प्रतिमा की आंतरिक संरचना की जांच शुरू की लेकिन जांच के दौरान मशीनों ने ही साथ नहीं दिया. पार्षद सहित स्थानीय लोगों का ऐसा दावा है कि एक फुल चार्ज मशीन कुछ समय में डिस्चार्ज हो गई जबकि दूसरी मशीन के सिग्नल कमजोर पड़ने लगे. करीब डेढ़ घंटे तक चली जांच की कवायद के बावजूद कोई स्पष्ट निष्कर्ष सामने नहीं आ पाया और आखिरकार टीम को वापस लौटना पड़ा.
स्थानीय लोग अब फिर इसे चमत्कार मान रहे हैं तो वहीं प्रशासनिक टीम ने तकनीकी खामी बता रहा है. इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर खड़े हनुमान प्रतिमा के भविष्य को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. पहले मंदिर का ढांचा हटाया गया फिर प्रतिमा के नीचे खुदाई की गई, आईआईटी इंदौर की जीपीआर स्कैनिंग और अब अल्ट्रासोनिक मशीनों से जांच के बावजूद प्रतिमा के नीचे की संरचना को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है.
स्थानीय लोगों के साथ पार्षद ने जताई आपत्ति
भाजपा पार्षद शिवेंद्र तिवारी ने देर रात जांच को लेकर आपत्ति जताते हुए बताया, "26 एवं 27 अक्टूबर की देर रात 12:30 बजे एसडीएम एल एन गर्ग भोपाल से आई 4 सदस्यीय तकनीकी टीम के साथ बड़ा सराफा क्षेत्र स्थित खड़े हनुमानजी के मंदिर पहुंचे थे. रात में जांच करने की आखिर क्या वजह है. अगर जांच करना ही है तो सार्वजनिक रूप से सभी के सामने के पारदर्शिता के साथ की जाना चाहिए. प्रशासन प्रतिमा को लेकर अपनी मंशा स्पष्ट करें, ऐसे रात के अंधेरे में जांच करना कई शंका और भ्रम की स्थिति पैदा करता है. यह भक्तों की आस्था से जुड़ा विषय है."
शिवेंद्र तिवारी ने वीडियो दिखाते हुए दावा किया कि बाबा का यह चमत्कार है कि एक मशीन फुल चार्ज होने के बावजूद डिस्चार्ज हो गई, तो एक मशीन में सिग्नल ही नहीं मिले.
'रात में जांच मंदिर की मर्यादा के खिलाफ'
विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जिला धर्म प्रचार प्रसार प्रमुख शैलू यादव ने बताया, "रात करीब 12:30 बजे संभागायुक्त ने मंदिर के पुजारी को फोन कर भोपाल से टीम आने और मशीनों से जांच किए जाने की जानकारी दी. पुजारी ने सहमति दी लेकिन संगठन के पदाधिकारियों को इसकी जानकारी सुबह मिली."
शैलू यादव ने आपत्ति जताते हुए कहा, "जिस समय अधिकारी जांच के लिए पहुंचे, वह भगवान के शयन का समय होता है. जांच अगर करना ही थी तो सुबह भी की जा सकती थी. यह कार्य मंदिर की मर्यादा के खिलाफ है. वहीं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के जिला अध्यक्ष राजेश आंजना ने प्रशासन से प्रतिमा के विस्थापन को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है."
आखिर प्रतिमा के भीतर और नीचे क्या तलाश रहा प्रशासन?
सड़क चौड़ीकरण के लिए मंदिर का ढांचा हटाए जाने के बाद प्रतिमा को सुरक्षित तरीके से विस्थापित करना प्रशासन के लिए बीते 2 माह से बड़ी चुनौती बना हुआ है. पहले प्रतिमा के आसपास खुदाई की गई लेकिन उसका आधार सामने नहीं आ सका. ऐसे में प्रतिमा की जांच के जरिए यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि प्रतिमा किस संरचना पर टिकी है. उसके भीतर कोई दरार या खाली जगह तो नहीं है और उसे सुरक्षित तरीके से हटाना संभव है या नहीं. अगर हटाते हैं तो प्रतिमा खंडित तो नहीं हो जाएगी या फिर सुरक्षित बाहर आ जाएगी. इन तमाम सवालों का जवाब टीम ढूंढ रही है.
पहले भी हो चुकी है जांच, नहीं सुलझा प्रतिमा का मामला
खड़े हनुमानजी प्रतिमा की संरचना जानने के लिए यह पहली कोशिश नहीं है. इससे पहले भी 15 सितंबर को आईआईटी इंदौर की टीम ने जीपीआर (ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार) टेक्नोलॉजी से प्रतिमा के नीचे की संरचना की स्कैनिंग की थी और इसकी रिपोर्ट का भी कुछ खुलासा नहीं किया गया. अब अल्ट्रासोनिक मशीन से जांच करने आई टीम ने भी प्रशासन को रिपोर्ट सौंपी है. सवाल यह है कि पहले की जीपीआर जांच और हालिया की अल्ट्रासोनिक जांच के निष्कर्ष क्या हैं.
अल्ट्रासोनिक मशीन से कैसे होती है जांच?
जैसे मानव शरीर के लिए एमआरआई या सीटी स्कैन जैसी जांच होती है, ठीक उसी तरह अल्ट्रासोनिक मशीन से प्रतिमाओं, धातुओं की जांच की जाती है. उसके अंदर का खोखलापन, उसके अंदर की दरारें और अन्य स्थिति की जानकारी मिलती है. अल्ट्रासोनिक तकनीक में उच्च आवृति वाली ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल कर किसी ठोस संरचना के अंदर की स्थिति का आंकलन किया जाता है.
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दर्शन के लिए पहुंच रहे देशभर से श्रद्धालु
मंदिर का मूल ढांचा हटाए जाने के बाद भगवान हनुमान की प्राचीन प्रतिमा फिलहाल टेंट के नीचे स्थापित है. यहां हर रोज बड़ी संख्या में श्रद्धालु देशभर से दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं. ऐसे में प्रशासन के सामने अब केवल सड़क चौड़ीकरण तक यह मामला सीमित नहीं रह गया. यह प्रतिमा की सुरक्षा, धार्मिक आस्था, तकनीकी जांच और शहर के विकास के बीच संतुलन बनाने की चुनौती बन गया है.