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आधी रात खड़े हनुमान मंदिर पहुंची भोपाल की टेक्निकल टीम, प्रतिमा की जांच में मशीनें फेल!

आधी रात खड़े हनुमान मंदिर पहुंची प्रशासन की टीम ( ETV Bharat )

उज्जैन: आगामी सिंहस्थ 2028 में यातायात व्यवस्था और श्रद्धालुओं के आवागमन को सुगम बनाने के लिए कंठाल-छतरी चौक मार्ग का चौड़ीकरण किया जा रहा है. यहां बड़ा सराफा स्थित खड़े हनुमान मंदिर का ढांचा हटाए जाने के बाद भगवान की प्राचीन प्रतिमा के विस्थापन को लेकर बीते 2 महीनों से स्थानीय लोगों, हिन्दू संगठनों और श्रद्धालुओं की आपत्ति के बाद से ही असमंजस की स्थिति बनी हुई है.

खड़े हनुमान मंदिर पहुंची भोपाल की टीम प्रतिमा को सुरक्षित तरीके से विस्थापित करने के लिए उसकी संरचना गहराई और नीचे मौजूद आधार का पता लगाने की अब एक बार और कोशिश की गई. बीते 26-27 अक्टूबर की दरमियानी रात 12:30 बजे प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में भोपाल से आई तकनीकी टीम मंदिर पहुंची और जांच शुरू की. जिसका वीडियो शुक्रवार को सामने आया है.