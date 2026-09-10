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खड़े हनुमान मंदिर मामले में उमा की एंट्री, मोहन को चिट्ठी लिख शिवराज का काम याद दिलाया

खड़े हनुमान मंदिर मामले में उमा भारती और साध्वी हर्षानंद गिरी की एंट्री ( ETV Bharat )

खड़े हनुमान मंदिर विवाद में अब पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने मंदिर को बचाए जाने का मुद्दा उठाया है. उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखा है. इस पत्र में उन्होंने लिखा है कि "आप स्वयं उज्जैयनी के ही हैं. उज्जैयनी शहर और इस उज्जैयनी के सभी धार्मिक स्थलों की गरिमा को आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता. उज्जैनयी के खड़े हनुमान मंदिर का समाधान आप स्वयं भी सोच रहे होंगे."

भोपाल: उज्जैन के प्राचीन खड़े हनुमान मंदिर को लेकर चल रहे विवाद में अब पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की भी एंट्री हो गई है. उमा भारती ने इस मामले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को बाकायदा चिट्ठी लिखी है. उमा भारती ने शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल और भोपाल की एक सड़क के चौड़ीकरण का हवाला देकर मुख्यमंत्री को लिखा है कि उज्जैयनी के सभी धार्मिक स्थलों की गरिमा को आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता.

उमा भारती ने पत्र में आगे शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल का उदाहरण दिया और कहा कि "हमारे प्रदेश की राजधानी भोपाल में शिवराज जी की सरकार के समय पर कमलापति पार्क के आगे जब सड़क चौड़ीकरण हुआ तो वहां मस्जिद को छुआ भी नहीं गया और पूरा प्लान बदलकर रोड बनाया गया. क्योंकि हम विकास और आस्था को साथ लेकर चलते हैं. यही समाधान उज्जैयनी के खड़े हनुमान मंदिर का भी हो सकता है."

उमा भारती की चिट्ठी (ETV Bharat)

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साध्वी हर्षानंद गिरी की डिमांड स्थाई मंदिर बनाया जाए (ETV Bharat)

साध्वी हर्षानंद गिरी की डिमांड स्थाई मंदिर बनाया जाए

उधर, प्रयागराज कुंभ से सुर्खियों में आईं साध्वी हर्षानंद गिरी हनुमान मंदिर पहुंच गईं यहां पर उन्होंने प्रतिमा के सामने बैठकर पूजन किया. साध्वी हर्षानंद गिरी का कहना है कि "हम हिंदू हैं सनातनी हैं, हमारी पूरी आस्था भगवान राम और हनुमान में रहती है. हम डरते हैं तो भगवान हनुमान को याद करते हैं. हम अपनी मुसीबत में हमेशा उन्हें याद करते हैं तो आज उनके मंदिर के लिए हम क्यों न खड़े हों. प्रशासन द्वारा प्रतिमा हटाने के लिए तमाम कोशिश कर ली गई है. इसलिए अब हम चाहते हैं कि इस टेंट को हटाकर स्थाई मंदिर बनाया जाए. जिला प्रशासन ने पहले ही इस मामले में अपना रुख स्पष्ट कर दिया है और कहा है कि मंदिर के पुजारी और साधु संतों से चर्चा के बाद सहमति बनने पर मंदिर विस्थापन का निर्णय लिया जाएगा."