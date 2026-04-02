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कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत के पोते ने नागदा में अस्पताल में घुस BMO को पीटा

खाचरौद के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत के पौते पर लगाए गंभीर आरोप. पुलिस में की लिखित शिकायत.

Thawar Chand Gehlot Grandson
थावरचंद गहलोत के पोते ने नागदा में अस्पताल में घुस बीएमओ को पीटा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 2, 2026 at 1:02 PM IST

2 Min Read
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उज्जैन : कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत के पोते पर गंभीर आरोप लगे हैं. मनीष गहलोत पर आरोप है कि उसने शासकीय अस्पताल में घुसकर मारपीट की और कंप्यूटर का CPU अपने साथ ले गए. अब इस मामले में आधिकारिक शिकायत पुलिस से की गई है. बिरलाग्राम थाना में खाचरौद ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर शिवराज सिंह कौशल ने शिकायती आवेदन दिया है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ने की लिखित शिकायत

शिकायत में खाचरौद ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ने बताया "मैं डॉ. शिवराज पिता डॉ. वाचाराम कौशल ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के पद पर ब्लॉक खाचरौद में पदस्थ हूं. मेरे कार्यक्षेत्र नागदा में खुद को अविघ्न हॉस्पिटल का संचालक बताने वाले मनीष पिता महेन्द्र गहलोत ने अपने राजनैतिक रसूख का दबाव दिखाया. मनीष ने शासकीय अस्पताल में इलाजरत मरीजों, प्रसूताओं को आशा कार्यकार्ता के माध्यम से अपने हॉस्पिटल में रेफर करवाने का दबाव बनाया."

Thawar Chand Gehlot Grandson
खाचरौद ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर की पुलिस को शिकायत (ETV BHARAT)
Thawar Chand Gehlot Grandson
खाचरौद बीएमओ ने की लिखित शिकायत (ETV BHARAT)

अपने हॉस्पिटल में मरीज रेफर कराने का दबाव

बीएमओ डॉ.शिवराज ने शिकायत में ये भी कहा "आर्युवेदिक एवं हौम्योपैथिक शासकीय मान्यता प्राप्त रजिस्टर्ड निजी क्लीनिकों को बंद करवाने का दबाव मनीष द्वारा बनाया जाता है. मनीष अपने हॉस्पिटल में मरीजों की संख्या बढ़ाने के भी प्रेशर बनता है. इसके बाद भी वह मनीष गहलोत के दबाव में नहीं आए. मनीष गहलोत बीते 25 मार्च को दोपहर 3 से 4 के बीच सिविल अस्पताल नागदा में अपने 4 से 5 साथियों के साथ घुसा और अस्पताल के कम्प्यूटर यूनिट में घुसकर सीपीयू उठाकर ले गया."

ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ने मांगी पुलिस सुरिक्षा

डॉ.शिवराज के अनुसार "मैंने मनीष को रोका तो मेरे साथ मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी. इसलिए मनीष और उसके साथियों के विरुद्ध शासकीय कार्य मे बाधा व अन्य धमकी, मारपीट की धाराओं में FIR दर्ज कर कार्रवाईं करें. साथ ही मुझे व मेरे परिवार को सुरक्षा दिलाएं."

नागदा के बिरलाग्राम थाना प्रभारी जितेंद्र पाटीदार ने कहा "आवेदन के आधार पर जांच शुरू कर दी है. जांच के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी." इस मामले में मनीष गहलोत और शिवराज ने कुछ भी बोलने से इंकार कर दिया.

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