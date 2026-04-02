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कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत के पोते ने नागदा में अस्पताल में घुस BMO को पीटा

थावरचंद गहलोत के पोते ने नागदा में अस्पताल में घुस बीएमओ को पीटा ( ETV BHARAT )