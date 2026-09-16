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महाकाल के नगरी की 4200 साल पुरानी कहानी! कैसे तांबे के औजारों ने बदल दी इंसानी जिंदगी

पुराविद विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉ. रमण सोलंकी ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया, "ताम्रपाषाण यानी कॉपर स्टोन एज को समझे बगैर 'तांबे के औजारों के युग' को समझना अधूरा है. क्योंकि इस दौर की खासियत यह थी कि पत्थर और तांबे की तकनीक साथ-साथ चल रही थी. मध्य प्रदेश की ताम्रपाषाण संस्कृति से जुड़े स्थलों पर तांबे के फ्लैट सेल्ट, मछली पकड़ने के कांटे, खंजर और चूड़ियां जैसी वस्तुओं के साथ क्वर्न, म्यूलर, पिसाई के पत्थर सहित अन्य पाषाण उपकरण भी मिले हैं. इससे पता चलता है कि इंसान ने अचानक पत्थर छोड़कर तांबे को नहीं अपनाया, बल्कि यह तकनीकी बदलाव की एक लंबी प्रक्रिया थी. जिसमें पुरानी तकनीक और नई धातु तकनीक एक साथ लंबे समय तक चली. यही कारण है कि ताम्रपाषाण काल को मानव संस्कृति के विकास का एक महत्वपूर्ण संक्रमणकाल माना जाता है."

पुरातात्विक शोध में मालवा क्षेत्र में ही कायथा संस्कृति से जुड़े करीब 40 स्थलों का उल्लेख है. ये स्थल चंबल, नर्मदा, माही, बेतवा और उनकी सहायक नदी प्रणालियों से जुड़े व्यापक भूभाग में फैले थे. इन बस्तियों के बारे में विशेषज्ञों और पुरातत्व विभाग के जिम्मेवारों ने कई महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है.

प्रदेश के कायथा, नागदा, डांगवाड़ा, रुणिजा, महेश्वर, नवदाटोली, आंवरा, मनोटी, आजादनगर और एरण जैसे पुरास्थलों की खुदाई और अध्ययनों में उस समय की तस्वीरें सामने आती हैं. जिससे प्रतीत होता है कि करीब 42 सौ साल पहले लोगों ने स्थायी या अर्ध-स्थायी बस्तियों की ओर कदम बढ़ाया था. पुरातात्विक शोध में मध्य भारत में ऐसी 100 से अधीक बस्तियों का उल्लेख मिलता है.

आज से करीब 4200 साल पहले मध्य प्रदेश की धरती पर इंसानी जिंदगी एक बड़े बदलाव से गुजर रही थी. ये उस वक्त की बात है जब इंसान केवल शिकार और जंगल में मिलने वाले भोजन पर निर्भर नहीं थे. तभी इंसान धीरे-धीरे खेती, पशु पालन और अनाज को सुरक्षित रखने की व्यवस्था कर रहा था. इसके साथ ही भोजन पीसने के लिए पाषाण उपकरण इस्तेमाल करने लगा था और पत्थर के साथ-साथ तांबे को भी अपने औजारों में शामिल कर चुका था. इस बदलती जिंदगी के निशान आज भी मध्य प्रदेश की मिट्टी के नीचे सुरक्षित है.

उज्जैन: मध्य प्रदेश की मिट्टी में दफन है कायथा, महेश्वर, नवदाटोली, नागदा से लेकर डांगवाड़ा और आंवरा-मनोटी तक की कहानी. 4200 साल पहले इंसान शिकार से आगे बढ़कर खेती, पशुपालन, अनाज, भंडारण और धातु तकनीक की ओर बढ़ रहा था. उस दौर को लेकर अब एक बार फिर पुराने और नए पुरास्थलों का सर्वे कर हजारों साल पुरानी संस्कृति की परतों को खोलने की कोशिश की जा रही है.

प्रोफेसर डॉ. रमण सोलांकि आगे बताते हैं कि मध्य प्रदेश के उज्जैन का कायथा इस कहानी के सबसे महत्वपूर्ण नामों में से एक है. यहीं से एक विशिष्ट कायथा संस्कृति की पहचान हुई. यहां के विशिष्ट मृद्भांड और तांबे की वस्तुओं ने मध्य भारत में प्रारंभिक बसे हुए समाज को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

एक शोध के अनुसार, कायथा संस्कृति की शुरुआत तीसरी सहस्राब्दी ईसा पर्व के मध्य तक जाती है. कायथा के विशिष्ट चॉकलेटी रंग के पात्र इसकी पहचान बन चुके हैं, लेकिन कायथा की असली अहमियत सिर्फ इसके बर्तनों में नहीं है. बल्कि यह उस समय की कहानी है जब खेती, शिल्प बसाहट और धातु तकनीक एक साथ विकसित हो रही थी.

महेश्वर-नवदाटोली नर्मदा किनारे बसा प्राचीन संसार

विशेषज्ञ बताते हैं कि मध्य प्रदेश की ताम्रपाषाण संस्कृति को समझने के लिए महेश्वर-नवदाटोली नर्मदा किनारे बसा प्राचीन संसार भी सबसे महत्वपूर्ण पुरास्थलों में से है. नर्मदा के किनारे स्थित नवदाटोली में खुदाई से ऐसे प्रमाण मिले हैं, जिससे पहली बार ताम्रपाषाण कालीन गांव की बसावट, कृषि अर्थव्यवस्था, पत्थर उद्योग और मृद्भांड परंपरा की विस्तृत तस्वीर सामने रखी है. मध्य प्रदेश पर्यटन भी नवदाटोली को एक प्राचीन ताम्रपाषाण गांव के रूप में दर्ज करता है. यहां अलग-अलग चरणों की बसाहट और कृषि आधारित जीवन के प्रमाण मिले हैं.

हजारों साल पहले कैसे थी इंसानी जिंदगी खंगालेगी पुरातत्व विभाग (ETV Bharat)

इंसान तब सिर्फ शिकारी नहीं था

पुरातत्व में एक छोटा सा जला हुआ अनाज का दाना भी पूरी सभ्यता की कहानी बदल सकता है. मध्य प्रदेश के ताम्रपाषाण स्थलों से कृषि, अनाज संग्रह और खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े प्रमाण मिले हैं. पिसाई के पत्थर बताते हैं कि अनाज को भोजन में बदलने की प्रक्रिया विकसित हो चुकी थी. इसका अर्थ है कि 42 सौल साल पहले ही मानव जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आ चुका था. भोजन अब केवल खोजा नहीं जा रहा था बल्कि उसे पैदा भी किया जा रहा था. खेती के साथ पशुपालन भी महत्वपूर्ण था. कायथा और डांगवाड़ा जैसे स्थलों से जुड़े अध्ययनों में पशुपालन और कृषि आधारित जीवन के संकेत मिलते हैं. यानी करीब चार हजार साल पहले मध्य प्रदेश में जीवन की अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे उत्पादन पर आधारित हो रही थी.

उज्जैन के नागदा में दिखाई देती है बस्ती संरचना

विशेषज्ञों ने बताया कि उज्जैन का नागदा भी ताम्रपाषाण अध्ययन में महत्वपूर्ण है. पुरातात्विक अध्ययनों में यहां मिट्टी की प्राचीर, आवासीय संरचनाएं और बस्ती के नियोजन से जुड़े प्रमाणों का उल्लेख मिलता है. घरों के समूह, रास्तों और अलग-अलग स्तरों से यह समझने में मदद मिलती है कि यह केवल अस्थाई डेरा नहीं था. क्योंकि ताम्रपाषाण काल के पुरावशेष, राष्ट्रीय पुरावशेष डेटाबेस में भी दर्ज हैं. यानी हजारों साल पहले भी इंसान सिर्फ रह नहीं रहा था साथ में वह बस्ती भी बना रहा था.

मालवा क्षेत्र में कायथा संस्कृति से जुड़े हैं 40 स्थलों के उल्लेख (ETV Bharat)

डांगवाड़ा बस्ती के साथ अनुष्ठानों की कहानी

डॉ. रमण सोलांकि बताते हैं कि उज्जैन क्षेत्र का डांगवाड़ा भी ताम्रपाषाण अध्ययन के लिए एक अलग महत्व रखता है. यहां सांस्कृतिक परतों के साथ अनुष्ठानिक गतिविधियों के संकेत मिले हैं. पद्मश्री पूराविद डॉ. विष्णु श्रीधर वाकणकर से संबंधित IGNCA (इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ द आर्ट्स) सामग्री में डांगवाड़ा की खुदाई से यज्ञकुंड, टेराकोटा प्रतिमा और त्रिक्षाइन जैसे अवशेषों के मिलने का उल्लेख है. इससे यह संकेत मिलता है कि उस समय का समाज सिर्फ खेती, शिकार और भोजन तक सीमित नहीं था. अपनी दैनिक जीवन के साथ सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं को भी आगे बढ़ा रहा था.

एक संस्कृति के कई चेहरे

पुराविद प्रो. डॉ रमण सोलांकि के अनुसार, मध्य प्रदेश के मंदसौर क्षेत्र का आंवरा, मनोटी और इंदौर का आजाद नगर भी मध्य प्रदेश की इस प्राचीन कहानी का हिस्सा है. एक शोध में आंवरा, मनोटी, आजादनगर और मंदसौर को कायथा संस्कृति के अध्ययन से जुड़े प्रमुख स्थलों में शामिल किया गया है. मनोटी में अहर, मालवा और हड़प्पाई प्रभाव वाली मृद्भांड परंपराओं के प्रमाण मिले हैं, जबकि आजादनगर में कायथा और मालवा सांस्कृतिक चरणों का अध्ययन किया गया है. इससे यह तस्वीर बनती है कि मध्य प्रदेश की ताम्रपाषाण संस्कृति कोई एकरूप सभ्यता नहीं थी. इसका विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार इसकी अलग-अलग अभिव्यक्तियां थीं.

परत दर परत खुलेगी हजारों साल पुराने कायथा और ताम्रपाषाण की कहानी (Photo credit- Shubham Kevaliya)

एरण से जुड़ती है ताम्रपाषाण की कहानी

इसी तरह मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में एरण (वर्तमान में सागर जिला) भी महत्वपूर्ण पुरास्थल है. जहां ताम्रपाषाण से लेकर प्रारंभिक ऐतिहासिक और बाद के कालों तक सांस्कृतिक परतों का क्रम मिलता है. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भी एरण में खुदाई की है और 2020-2021 के उत्खनन में अलग अलग पुरावशेष सामने आए हैं, एरण की सबसे बड़ी खासियत यह है कि एक ही स्थान पर अलग-अलग कालखंडों की परतें दिखाई देती हैं.

वाकणकर ने खोली मध्य प्रदेश की मिट्टी में दफन सभ्यता की किताब

दावा है कि मध्य प्रदेश के ताम्रपाषाण इतिहास की बात पद्मश्री डॉ. विष्णु श्रीधर वाकणकर के बिना पूरी नहीं हो सकती है. क्योंकि वाकणकर ने मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर पुरातात्विक सर्वेक्षण और उत्खनन किया है. उनके महत्वपूर्ण कार्यों में महेश्वर, नवादाटोली, मनोटी, मंदसौर आजादनगर, आवंरा, कायथा, डांगवाड़ा जैसे स्थल शामिल हैं. वाकणकर के सर्वेक्षण और उत्खननों ने मध्य प्रदेश की प्रागैतिहासिक और ताम्रपाषाण विरासत को व्यवस्थित पुरातात्विक अध्ययन के केंद्र में लाने में बड़ी भूमिका निभाई है.

अब फिर से जमीन को पढ़ने की तैयारी

हजारों साल पुरानी इस कहानी का अगला अध्याय अब वर्तमान में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार में लिखा जा रहा है. पुरातत्व विभाग के क्यूरेटर योगेश पाल ने ईटीवी भारत को बताया, "मध्य प्रदेश पुरातत्व संचालनालय एक बार फिर इस परियोजना पर काम करने जा रहा है. प्रस्तावित योजना में शुरुआत फील्ड सर्वेक्षण से होगी. जिसमें उज्जैन का बड़नगर, महिदपुर, गढ़कालिका, डांगवाड़ा, वैश्य टेकरी, कुम्हार टेकरी व अन्य स्थलों में रुणीजा का अध्ययन किया जाएगा. साथ ही सर्वेक्षण के दौरान सामने आने वाली संभावित नए पूरा स्थलों का भी रिकॉर्ड रखा जाएगा."

उज्जैन के 4200 साल पुराने इतिहास को खंगालेगा पुरातत्व विभाग (Photo credit- Shubham Kevaliya)

चुनिंदा क्षेत्रों में उत्खनन

क्यूरेटर योगेश पाल ने आगे बताया, "पहले सर्वेक्षण फिर स्थल का वैज्ञानिक मूल्यांकन किया जाएगा. उसके बाद जरूरत के अनुसार चुनिंदा उत्खनन किया होगा. टीले क्षेत्र की खुदाई करने से पहले यह समझा जाएगा कि कौन सा स्थल कितना महत्वपूर्ण है. सैटेलाइट और जीआईएस बताएंगे कि अगली बस्ती कहां छिपी हो सकती है. जहां से पुराने जलस्रोत, नदी की पुरानी धाराएं, कृषि योग्य भूमि, ऊंचाई, ढाल और मानव बसाहट के अनुकूल परिस्थितियों रही हों. इसके बाद टीम मौके पर जाकर इन संभावित स्थलों की जांच करेगी. मृद्भांड, पत्थर के औजार, ईंट, स्थापत्य अवशेष, मूर्तिया, अभिलेख, जल संरचनाएं या अन्य पुरावशेष मिलने पर उनका डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा."

बस्तियों के कारणों को जानने पर ध्यान केंद्रित

पुरातत्व विभाग के क्यूरेटर योगेश पाल ने यह भी बताया कि परियोजना के अनुसार, इस अध्ययन में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि यहां बस्तियां क्यों थीं इस पर काम करना है. इसमें देखा जाएगा कि यहां पर पानी कहां पर था, खेत की जमीन कितनी दूर थी, पशुओं के लिए चारगाह कहां थे, मिट्टी और पत्थर कहां से मिलते थे. मछली पकड़ने के लिए नदी कितनी दूर थी, एक से दूसरी बस्तियां कितनी दूरी पर थी, उनके बीच आने-जाने के रास्ते कौन से रहे होंगे? इसी सोच को साइट टू लैंडस्केप दृष्टिकोण कहा जाता है. मतलब पूरे स्थल को उसके प्राकृतिक और मानवीय परिवेश के साथ समझना है.

4200 साल पुरानी कहानी, एक बार फिर जिंदा

जिस इंसान ने हजारों साल पहले तांबे की पहली कुल्हाड़ी बनाई होगी, उसे शायद अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि उसकी बनाई वह छोटी सी वस्तु हजारों साल बाद पूरी सभ्यता को समझने की कुंजी बन जाएगी. एक तांबे का औजार तकनीक की कहानी बताता है, एक अनाज खेती की, एक क्वर्न पेस्टल भोजन की, एक मछली का कांटा नदी और आहार की, एक मृद्भांड कुम्हार की कला और संस्कृति की, एक आभूषण सामाजिक और आर्थिक जीवन की और एक प्राचीन घर उस इंसान की कहानी बताता है, जिसने तय किया कि अब उसे किसी एक जगह पर रहना है. यही मध्य प्रदेश की ताम्रपाषाण कहानी है.

पत्थर के औजारों से धातु की चमक तक (Photo credit- Shubham Kevaliya)

मध्य प्रदेश में जहां हजारों साल पहले मानव ने खेती, पशुपालन, शिल्प, भंडारण और धातु तकनीक की दिशा में बड़े कदम उठाए. अब जब पुरातत्व की नजर फिर इन पूरास्थलों पर जाने वाली है तो संभव है कि अगला इतिहास किसी बड़े टीले से नहीं बल्कि किसी खेत की मिट्टी में मिले. एक छोटे से मृद्भांड के टुकड़े से सामने आए. कोई नई बस्ती मिल सकती है, कोई नया तांबे का औजार मिल सकता है, कोई अनाज का दाना हजारों साल पुरानी कृषि व्यवस्था का राज खोल सकता है या कोई ऐसी संस्कृति की परत सामने आ सकती है जो मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास की मौजूदा तस्वीर को ही नए सिरे से देखने पर मजबूर कर दे. क्योंकि इतिहास हमेशा किताबों में नहीं मिलता कभी-कभी वह हजारों साल से हमारी जमीन के नीचे इंतजार कर रहा होता है.

विज्ञान बताएगा कितनी पुरानी थी बस्ती

पुरातत्व विभाग के क्यूरेटर योगेश पाल ने यह भी बताया कि चयनित स्थलों पर आवश्यकता के अनुसार, वैज्ञानिक परीक्षणों का इस्तेमाल किया जाएगा. जिसमें रेडियोकार्बन डेटिंग, थर्मोलुमिनेसेंस, सॉइल एनालिसिस, आर्कियुबोटेनिकल, आर्कियोलॉजिकल, स्टडीज के जरिए काल निर्धारण, खेती, भोजन, पशुपालन और पर्यावरण से जुड़ी जानकारी हासिल करने का काम करेंगे. इसके साथ ड्रोन सर्वे, जीआईएस मैपिंग, 3-डी डॉक्यूमेंटेशन और डिजिटल साइट्स रिकार्ड्स के जरिए पुरास्थलों का आधुनिक रिकॉर्ड तैयार किया जा सकता है. इससे आने वाली पीढ़ियों के लिए सिर्फ पुरावेश नहीं, बल्कि पुराम आर्कियोलॉजिकल लैंडस्केप डाटाबेस तैयार हो सकता है.

पुरातत्व से हेरिटेज सर्किट तक

क्यूरेटर योगेश आगे बताते हैं कि अगर इन स्थलों का व्यवस्तिथ संरक्षण और दस्तावेजीकरण होगा तो मध्य प्रदेश के लिए भविष्य में एक अलग आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज सर्किट विकसित करने की संभावना बन जाएगी. कायथा, महेश्वर-नवदाटोली, नागदा, डांगवाड़ा, रूनिजा, आंवरा, मनोटी, आजादनगर और एरण जैसे स्थलों को एक थीम से जोड़ा जा सकेगा. प्रदेश में मानव जीवन हजारों साल की यात्रा को साइट म्यूजियम, डीजिटल टाइमलाइन, क्यूआर कोड, 3डी रिकंस्ट्रक्शन और प्रशिक्षित स्थानीय गाइड जैसी सुविधाएं इस इतिहास को नई पीढ़ी तक पहुंचा सकती है.