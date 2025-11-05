ETV Bharat / state

क्षिप्रा किनारे उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, पितृ मोक्ष के लिए कार्तिक पूर्णिमा पर कर रहे पिंडदान

कार्तिक पूर्णिमा पर उज्जैन में भी क्षिप्रा नदी के घाटों पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी. पितरों के मोक्ष के लिए कर रहे पिंडदान.

कार्तिक पूर्णिमा पर क्षिप्रा किनारे उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 5, 2025 at 4:51 PM IST

2 Min Read
उज्जैन: कार्तिक माह की पूर्णिमा के दिन बुधवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का जनसैलाब मोक्षदायिनी क्षिप्रा नदी किनारे उमड़ रहा है. क्षिप्रा नदी के अलग-अलग घाटों पर लोग नदी में स्नान कर रहे हैं. स्नान के बाद दान-पुण्य, पिंड दान कर पितरों के मोक्ष और घर में सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं. देर शाम बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां क्षिप्रा नदी में दीपदान कर भगवान का आशीर्वाद लेंगे. क्षिप्रा नदी के श्रीराम घाट, नर्सिंग घाट, दत्त अखाड़ा घाट और सिद्ध वट घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं. पुलिस एवं प्रशासन श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था में जुटा हुआ है.

कार्तिक पूर्णिमा का महत्व जानिए

सिद्ध वट घाट के पुजारी नितेश पंड्या ने ईटीवी भारत को बताया कि "अवंतिका नगरी सप्तपुरियों में से एक नगरी है. यहां मोक्षदायिनी मां क्षिप्रा है. पुण्य पावन इस स्थान का अत्यधिक महत्व होने के चलते यहां किया हर कार्य सिद्ध होना माना गया है. कार्तिक माह की पूर्णिमा की पौराणिक मान्यता है कि भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर इस श्रृष्टि की रक्षा की थी. भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षक का इस दिन वध किया था. ऐसी ही कई किवदंतियां प्रचलित हैं. इस दिन दान-पुण्य का अत्यधिक लाभ मिलता है. पितरों को मोक्ष मिलता है. घर में सुख समृद्धि बनी रहती है."

मोक्षदायिनी क्षिप्रा नदी में डुबकी के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु (ETV Bharat)

दीपदान से जगमग होगी क्षिप्रा

पूर्णिमा के दिन क्षिप्रा नदी में दिन भर पूजन अर्चन, पिंड दान, स्नान, दान पुण्य चलता रहता है. देर शाम होते ही लोग अपने-अपने क्षेत्र में तालाब, नदी में पितरों के नाम से दीप प्रज्वलित कर छोड़ते हैं. खासकर सप्तपुरियों में ये दृश्य देखने लायक होता है कि जब पवित्र नदियां दीपों की रोशनी से जगमगाती हुई नजर आती हैं.

पितरों के मोक्ष और घर में सुख समृद्धि की कामना कर रहे श्रद्धालु (ETV Bharat)
पितृ मोक्ष के लिए कार्तिक पूर्णिमा पर कर रहे पिंडदान (ETV Bharat)

पुलिस प्रशासन अलर्ट

लाखों की संख्या में उज्जैन पहुंच रहे श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उज्जैन पुलिस और प्रशासन मुस्तैदी से जुटा हुआ है. उज्जैन पुलिस, होमगार्ड और क्षिप्रा तैराक दल के सदस्य क्षिप्रा के तमाम घाटों पर तैनात हैं. श्रद्धालुओं के गहरे पानी में जाने से डूबने पर तत्काल इमरजेंसी मदद क्षिप्रा तैराक दल भी दे रहा है. वहीं प्रशासनिक अमले ने भी श्रद्धालुओं के पीने के पानी, स्नान के बाद चेंजिंग रूम व खोया पाया केंद्र एवं तमाम सुविधाएं जुटाई हुई हैं.

क्षिप्रा किनारे श्रद्धालुओं की भीड़ (ETV Bharat)

