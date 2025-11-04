ETV Bharat / state

उज्जैन में गधों की नई वैरायटी, गुलाब जामुन से स्वागत, फिर दांत देखकर तय होते हैं इनके दाम

गधों के इस मेले में प्रदेश भर से गधा और घोड़ा व्यापारी पहुंचते हैं. गधों का ये मेला यूं तो 1 नवंबर से लगा है, लेकिन कार्तिक मेले की शुरुआत नगर पालिका निगम उज्जैन द्वार 4 नवंबर शाम 7 बजे से हो रही है. इस साल गधों की कीमत 4 हजार रुपए से लेकर 15 हजार रुपए तक है. घोड़ों की कीमत 10 हजार से लेकर 20 हजार रुपए तक है.

उज्जैन: कार्तिक महीने में हर साल उज्जैन के बड़नगर मार्ग स्थित क्षिप्रा नदी के किनारे मेले का आयोजन किया जाता है. मेले में जहां दैनिक जीवन के आइटम से लेकर बच्चों के झूले और मनोरंजन की सारी दुकानें सजती हैं. वहीं, इस मेले की एक खास बात है कि मेले की शुरुआत में गधों का मेला लगता है. गधों को गुलाब जामुन खिलाकर मेले की शुरुआत की जाती है. यहां आने वाले गधों की डिमांड हाई रहती है. उनके नाम और दांत के आधार पर कीमत तय की जाती है. उनके नाम देश-दुनिया ने चल रहे राजनीतिक व अन्य माहौल के आधार पर तय किए जाते हैं.

गधे के व्यापारी मध्य प्रदेश ही नहीं राजस्थान, महाराष्ट्र से भी आए हुए है. वहीं, घोड़ों के व्यापारी अमरावती, अरनी, मालेगांव व अन्य जगहों से आए हैं. गधा व्यापारी मनोज प्रजापत और राकेश प्रजापत बताते हैं कि "आधुनिकता के इस दौर में गधों का उपयोग कम हो गया है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी गधे सामान ढोने का प्रमुख साधन बने हुए हैं."

कैसे तय होती है गधों की कीमत?

व्यापारी मनोज बताते हैं "मार्केट में गधों की कीमत उनके दांत और नाम पर तय की जाती है. दांत और नाम से उम्र और ताकत की पहचान की जाती है. गधों की उम्र 7 से 8 साल होती है. आज के समय में इनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल ईंट भट्टे के काम में किया जाता है. यह मेला अब परंपरा के तौर पर प्रजापत समाज द्वारा निभाते हुए लगाया जा रहा है, वरना अब गधों की डिमांड कम हो गई है. इस साल बिक्री के लिए मेले में 500 से अधिक गधे और 200 से अधिक घोड़े पहुंचे हैं."

ग्राहकों को आकर्षित करते हैं नाम

व्यापारियों का कहना है कि गधों के नाम हम देश दुनिया में चल रहे ट्रेंड के आधार पर रखते हैं. अभी बिहार चुनाव है तो कई गधों के राजनीतिक नाम हैं. मनोरंजन के हिसाब से कइयों के फिल्मी कलाकारों के नाम पर भी रखते हैं ये किसी की भावना आहत करने के लिए नहीं है सिर्फ आज आधुनिक युग ने व्यापार को बनाये रखने के लिए व्यापारियों का प्रयास है. मेले में बिकने आए कई गधों के नाम सलमान, शाहरुख, ऐश्वर्या, जैकलिन हैं.