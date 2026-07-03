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'सर को मत हटाइए, हमारी पढ़ाई और सुरक्षा दोनों प्रभावित होगी', छात्राओं का सड़क पर प्रदर्शन

उज्जैन में प्राचार्य के तबादले का छात्राओं ने किया विरोध ( ETV Bharat )

उज्जैन में कन्या विद्यालय की छात्राओं का सड़क पर प्रदर्शन (ETV Bharat)

छात्राओं ने ज्ञापन में कहा कि "प्राचार्य अर्जुन सिंह दावरे के नेतृत्व में विद्यालय का शैक्षणिक वातावरण बेहतर हुआ है. पढ़ाई के स्तर में सुधार के साथ बोर्ड परीक्षाओं के परिणामों में भी सकारात्मक बदलाव आया है. खेलकूद, सांस्कृतिक और अन्य सह-शैक्षणिक गतिविधियों में भी विद्यालय ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं. प्राचार्य दावरे ने विद्यालय में अनुशासन और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी.

उज्जैन: उज्जैन के महिदपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है. यहां की छात्राएं शुक्रवार को अपने प्राचार्य अर्जुन सिंह दावरे के तबादले के विरोध में स्कूल के बाहर सड़क पर उतर आईं. देखते ही देखते छात्राओं की बड़ी संख्या हो गई तो हड़कंप मच गया. छात्राओं ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन कर जिला शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर के नाम मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपते हुए प्राचार्य के तबादले को तत्काल निरस्त करने की मांग की.

छात्राओं की सुरक्षा के लिए उन्होंने विशेष प्रोटेक्शन टीम (कमांडो ग्रुप) का गठन किया, जिससे विद्यालय परिसर में सुरक्षा का माहौल मजबूत हुआ और छात्राएं खुद को पहले से अधिक सुरक्षित महसूस करने लगीं. छात्राओं ने यह भी कहा कि वार्षिक परीक्षाओं और नए शैक्षणिक सत्र के दौरान प्राचार्य का स्थानांतरण उचित नहीं है. इससे हमारी पढ़ाई, परीक्षा की तैयारियों और विद्यालय की व्यवस्थाओं पर खासा प्रभाव पड़ेगा".

उज्जैन की छात्राओं ने प्राचार्य के तबादले का विरोध किया (ETV Bharat)

शांतिपूर्वक ढंग से छात्राओं ने रखी मांग

हालांकि, प्रदर्शन के दौरान छात्राओं ने शांतिपूर्वक अपनी मांग रखी और कहा कि वे किसी व्यक्तिगत कारण से नहीं, बल्कि विद्यालय के बेहतर शैक्षणिक और सुरक्षित वातावरण को बनाए रखने के लिए अपनी आवाज उठा रही हैं. उन्होंने उम्मीद जताई कि जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग उनकी भावनाओं को समझते हुए सकारात्मक निर्णय लेगा.

उज्जैन में छात्राओं का प्रदर्शन (ETV Bharat)

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ज्ञापन लेने वाले मॉडल स्कूल के प्राचार्य रामेश्वर सोनी ने बताया "बालिका सभी कन्याशाला विद्यालय की हैं, अभी बीते सप्ताह उनके प्रभारी प्राचार्य अर्जुन सिंह दावरे का तबादला देवास जिला में हो गया है. स्थानांतरण प्रक्रिया भोपाल से संबंधित है और यह प्रशासनिक व्यवस्था है और बच्चों ने हमको ज्ञापन दिया है. हम यह ज्ञापन जो है आज जिला शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर को देकर समस्या से अवगत करवा रहे हैं.