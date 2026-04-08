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कैनवास पर उतरा अध्यात्म, 20 हजार राम नाम से बनी राम दरबार की पेंटिंग देख डिप्रेशन छूमंतर

उज्जैन के कालिदास अकादमी परिसर में राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी, देश के कई राज्यों के चित्रकारों की पौराणिक कथाओं पर पेंटिंग्स.

Ujjain National Art Exhibition
20 हजार राम नाम से बनी राम दरबार की पेंटिंग (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 8, 2026 at 1:24 PM IST

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Updated : April 8, 2026 at 1:53 PM IST

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उज्जैन : कालिदास अकादमी परिसर में कालामृत राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी लगी. यहां महाराष्ट्र, तमिलनाडु, असम, राजस्थान सहित अन्य राज्यों के कलाकारों की 55 से अधिक पेंटिंग्स लगी हुई हैं. इनकी कीमत 2000 रुपये से लेकर 80000 तक है. ये पेंटिंग्स पौराणिक कथाओं, धर्म, इतिहास, पुरातन जैसे विषयों पर आधारित हैं, जिन्हें कलाकारों ने बारीकी से उकेरा है.

प्रदर्शनी में नवीन सोनी की पेंटिंग्स सबसे न्यारी

प्रदर्शनी में एक ऐसी पेंटिंग भी है जिसमें पेन से लगभग 20 हजार शब्दों से राम-नाम लिखकर भगवन राम, लक्ष्मण सीता एवं हनुमान की तस्वीर सहित पूरा राम दरबार उकेरा गया है. 40 वर्षीय आर्टिस्ट नवीन सोनी उज्जैन के बड़नगर के निवासी हैं. वह बताते हैं "इस खास पेंटिंग को वर्ष 2021 में भगवान श्रीराम के संस्कृत श्लोक "दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा, पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्". को ध्यान में रख बनाया."

उज्जैन के कालिदास अकादमी परिसर में राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी (ETV BHARAT)

राम दरबार की पेंटिंग्स में आध्यात्मिक पहलू

आर्टिस्ट नवीन श्लोक का मतलब बताते हुए कहते है "मैं उस श्रीराम को प्रणाम करता हूं जिनके दाहिनी ओर लक्ष्मण और बाईं ओर सीता विराजमान हैं तथा जिनके सामने हनुमान विराजमान हैं". आर्टिस्ट नवीन बताते हैं "18×24 इंच की वाटर प्रूफ पिंगमेंट इंक का उपयोग कर आध्यात्मिक पहलू, तनाव, डिप्रेशन से गुजरने का संदेश देने के उद्देश्य से पेंटिंग तैयार की है."

चित्रकारों ने अपने अनुभव किए शेयर (ETV BHARAT)

पेंटिग्स की कीमत 10 से लेकर 80 हजार तक

आर्ट गैलरी में भगवन राम दरबार की पेंटिंग की कीमत 10000 रुपये है तो वहीं मुंबई के विनीत कुमार की पीस ऑफ लाइफ पेंटिंग 37500 की, कर्नाटका के आनंद कुमार की पेंटिंग प्यूरिटी ऑफ नेचर पर है. नासिक के कलाकार मुंजा की 60000 रुपये की अनटाइटल्ड पेंटिंग है. नासिक के योगेश की मॉर्निंग गॉसिप की पेंटिंग की कीमत 35000 रुपये है. उज्जैन के पुनीत की 40000 रुपये कीमत की ग्रेस पेंटिंग, उड़ीसा के इप्शिता की 40000 कीमत की पेंटिंग है.

Ujjain National Art Exhibition
प्रदर्शनी में नवीन सोनी की पेंटिंग्स सबसे न्यारी (ETV BHARAT)
Ujjain National Art Exhibition
उज्जैन में कालामृत राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी (ETV BHARAT)

चित्रकारों ने अपने अनुभव किए शेयर

राजस्थान से आई अनू शर्मा ने बताया "वह 20 साल से पेंटिंग कर रही हैं. उज्जैन की राष्ट्रीय कलाकृति प्रदर्शनी में उसकी दो कृति लगी हैं, जोकि उसने संगीत, शिक्षा, रीडिंग, राइटिंग से प्रेरित होकर एक्रेलिक, फ्लरोसेंट येलो कलर उपयोग करके बनाई है, जिसमे सती दक्ष प्रजापति अपने पिता के महल में खड़ी होकर कैलाश पर्वत को निहार रही हैं. दूसरी पेंटिंग कलयुग को दर्शाती है, जिसमे एक कपल सूर्य की ऊर्जा की और बढ़ते दिखाई दे रहे हैं."

Ujjain National Art Exhibition
जीवन के कई रंग दिखाती पेंटिंग (ETV BHARAT)
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चित्रकारों की पौराणिक कथाओं पर पेंटिंग्स. (ETV BHARAT)

सबसी महंगी पेंटिंग्स की चित्रकार का मैसेज

80000 रुपये की कीमत पेंटिंग वाली अर्शी निगम ने बताया "उसकी पेंटिंग जैसे ज़िंदगी एक दूसरे से कनेक्टेड है, उस आधार पर है. जो पास से देखने पर उलझी हुई दिखाई देती है और दूर से बेहद सुंदर. इसे बनाने में 60 घण्टे लगे. पहले पेंसिल से बनाई फिर पेन से." राशि निगम, पुनीत कड़वाने, नितिन परिहार, अनिता शर्मा ने भी अपनी कलाकृति के बारे में जानकारी साझा की.

Last Updated : April 8, 2026 at 1:53 PM IST

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