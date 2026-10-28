दोष से मुक्ति पाने राजा वृन्द ने कराया था ब्रह्माणी मंदिर का निर्माण, सामानेरा की जमीन में छिपा रहस्य
उज्जैन में काली सिंध नदी किनारे 15 दिनों से अश्विनी शोध संस्थान का सर्वे जारी, परमारकालीन प्रतिमाओं के साथ गुप्त काल और 4000 साल पुरानी ताम्रपाषाण सभ्यता के साक्ष्य मिलने की संभावना. राहुल सिंह राठौड़ की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 2:13 PM IST|
Updated : October 28, 2026 at 2:26 PM IST
उज्जैन: प्राचीन सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा समानेरा गांव इन दिनों पुरातात्विक शोध के केंद्र में है. माकड़ौन तहसील के इस गांव में काली सिंध नदी के किनारे अश्विनी शोध संस्थान की निर्देशक डॉ. आरसी ठाकुर और उपाध्यक्ष तिलक राज सिंह सोलंकी के निर्देशन में अनुष्का तिवारी, स्थानीय शिक्षक सत्यनारायण प्रजापत के सहयोग से स्थानीय संरक्षक दिनेश पंड्या के साथ शोध किया जा रहा है. खास बात यह है कि अश्विनी शोध संस्थान इस क्षेत्र के सर्वे के बाद एक रिपोर्ट शासन को भेजेगा. जिससे आने वाले समय में पर्यटन की दृष्टि से ये क्षेत्र अति महत्वपूर्ण साबित होगा.
शोधकर्ताओं की नजर अब नदी किनारे बने टीलों और पठारों पर है. जिनके नीचे प्राचीन बस्ती के अवशेष होने की संभावना जताई जा रही है. यदि आगे वैज्ञानिक अध्ययन और अनुमति के साथ उत्खनन में अलग-अलग कालखंडों के साक्ष्य मिलते हैं, तो सामानेरा मालवा के प्राचीन इतिहास की महत्वपूर्ण कड़ी बन सकता है. इस स्थल की विशेषता यह है कि यहां पुरातात्विक अवशेषों के साथ ब्रह्माणी माता मंदिर और राजा वृन्द से जुड़ी धार्मिक मान्यताएं भी प्रचलित है. स्थानीय परंपरा इसे महाकाल वन के प्रवेश द्वार यानी महाकाल द्वार के रूप में पहचानती है.
राजा वृन्द की कथा और ब्राह्मणी माता मंदिर का रहस्य
स्थानीय मान्यता के अनुसार उज्जैनी नगरी के राजा वृन्द महाभारत युद्ध में शामिल हुए थे. उन पर ब्रह्म हत्या का दोष लगने की कथा प्रचलित है. मान्यता है कि दोष से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने काली सिंध नदी के किनारे ब्रह्माणी माता मंदिर बनवाया और यहां स्नान व तपस्या की. इसी कथा से इस स्थल की धार्मिक महत्ता जुड़ गई. स्थानीय लोगों के अनुसार आज भी यहां श्रद्धालु स्नान और दर्शन के लिए पहुंचते है. कुछ लोगों द्वारा स्नान के बाद अपने पुराने वस्त्र वहीं छोड़ने की परंपरा भी निभाई जाती है. ब्रह्माणी माता मंदिर का संबंध स्कंद पुराण के अवंती खंड में वर्णित धार्मिक परंपराओं से भी बताया जाता है.
अब आगे किसकी तलाश?
अश्विनी शोध संस्थान के उपाध्यक्ष तिलक राज सिंह के अनुसार "नदी के पास पानी और भोजन की उपलब्धता के कारण प्राचीन काल में बस्तियां विकसित होने की संभावना रहती थी. साक्ष्यों के आधार पर लगभग 4000 साल पुरानी ताम्रपाशय सभ्यता यहां होने का अनुमान है. इस क्षेत्र का सर्वेक्षण पहले भी प्रख्यात पुरातत्वविद डॉ. विष्णु श्रीधर वाकणकर कर चुके हैं. उन्हें भी यहां पर कहीं ऐतिहासिक प्रमाण मिले थे.
गुप्तकालीन मूर्तियां मिली तो क्यों महत्वपूर्ण होगा शोध?
सोलंकी के मुताबिक सामानेरा में मिले कुछ नंदी, शिवलिंग और जलाधारियों के गुप्तकालीन होने की संभावना पर अध्ययन किया जा रहा है. अगर उनकी प्राचीनता प्रमाणित होती है, तो यह मालवा के मंदिर स्थापत्य और धार्मिक इतिहास को समझने में महत्वपूर्ण योगदान साबित होगा. गुप्तकालीन और परमार कालीन मूर्ति कला में शैलीगत अंतर दिखाई देते हैं. परमार कालीन प्रतिमाओं में आभूषणों और अलंकरण का अधिक प्रयोग देखने को मिल सकता है.
जबकि गुप्तकालीन मूर्ति कला में शारीरिक अनुपात, मांसलता और प्राकृतिक सौंदर्य की अभिव्यक्ति प्रमुख हो सकती है. हालांकि किसी प्रतिमा का काल केवल बाहरी शैली देखकर निश्चित नहीं किया जा सकता. मालवा में गुप्तकालीन सामग्री की पहचान विशेष महत्व रखती है. सामानेरा से गुप्तकालीन अवशेष प्रमाणित होते हैं, तो यह क्षेत्र ऐतिहासिक विकास की समय रेखा को और स्पष्ट करने में मदद करेगा."
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डॉ. आर.सी ठाकुर बोले सर्वे के साथ बढ़ रहा शोध का दायरा
अश्विनी शोध संस्थान के निर्देशक डॉ. आर.सी ठाकुर बताते हैं कि "टीम कालीसिंध और छोटी काली सिंध नदी के किनारे स्थित क्षेत्र में लगातार सर्वेक्षण कर रही है. जैसे-जैसे पुरातात्विक सामग्री सामने आ रही है, वैसे-वैसे अध्ययन का दायरा बढ़ता जा रहा है. ब्रह्माणी माता मंदिर के आसपास शिवलिंग, शिव पार्वती की कल्याणसुंदर स्वरूप वाली प्रतिमाएं बिखरी हुई है. इस क्षेत्र में दुर्गा, गणेश और भैरव की प्रतिमाएं भी मौजूद हैं. जिनकी स्थानीय लोग पूजा करते हैं. नदी में खंडित प्रतिमाएं डाले जाने की जानकारी भी सामने आई है.
महाकाल द्वार प्राचीन गुफा और उज्जैन से जुड़ी मान्यताएं
सामानेरा को स्थानीय परंपरा में महाकाल वन के प्रवेश द्वार के रूप में देखा जाता है. डॉ आर.सी ठाकुर के अनुसार नदी किनारे प्राचीन शिवलिंग, मंदिर का चबूतरा और आपस में जुड़े पत्थर दिखाई देते हैं. स्थानीय लोगों के अनुसार यहां प्राचीन गुफा होने की मान्यता भी प्रचलित है. इसके रास्ते उज्जैन तक जाने की बात कही जाती है. कुछ लोग यह भी मानते हैं कि यहां पर सम्राट विक्रमादित्य आया करते थे. काली सिंध नदी को भी यौनि स्वरूप में बहने के रूप में देखा जाता है."