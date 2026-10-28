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दोष से मुक्ति पाने राजा वृन्द ने कराया था ब्रह्माणी मंदिर का निर्माण, सामानेरा की जमीन में छिपा रहस्य

सामानेरा की जमीन में छिपा है हजारों साल का इतिहास ( ETV Bharat )

उज्जैन: प्राचीन सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा समानेरा गांव इन दिनों पुरातात्विक शोध के केंद्र में है. माकड़ौन तहसील के इस गांव में काली सिंध नदी के किनारे अश्विनी शोध संस्थान की निर्देशक डॉ. आरसी ठाकुर और उपाध्यक्ष तिलक राज सिंह सोलंकी के निर्देशन में अनुष्का तिवारी, स्थानीय शिक्षक सत्यनारायण प्रजापत के सहयोग से स्थानीय संरक्षक दिनेश पंड्या के साथ शोध किया जा रहा है. खास बात यह है कि अश्विनी शोध संस्थान इस क्षेत्र के सर्वे के बाद एक रिपोर्ट शासन को भेजेगा. जिससे आने वाले समय में पर्यटन की दृष्टि से ये क्षेत्र अति महत्वपूर्ण साबित होगा.

शोधकर्ताओं की नजर अब नदी किनारे बने टीलों और पठारों पर है. जिनके नीचे प्राचीन बस्ती के अवशेष होने की संभावना जताई जा रही है. यदि आगे वैज्ञानिक अध्ययन और अनुमति के साथ उत्खनन में अलग-अलग कालखंडों के साक्ष्य मिलते हैं, तो सामानेरा मालवा के प्राचीन इतिहास की महत्वपूर्ण कड़ी बन सकता है. इस स्थल की विशेषता यह है कि यहां पुरातात्विक अवशेषों के साथ ब्रह्माणी माता मंदिर और राजा वृन्द से जुड़ी धार्मिक मान्यताएं भी प्रचलित है. स्थानीय परंपरा इसे महाकाल वन के प्रवेश द्वार यानी महाकाल द्वार के रूप में पहचानती है.