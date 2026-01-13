ETV Bharat / state

शीघ्र दर्शन के नाम पर कालभैरव मंदिर में ठगी, पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल

उज्जैन कालभैरव मंदिर में शीघ्र दर्शन के लिए दर्शनार्थियों से ठग वसूलते थे 1000 से 1500 रुपए, पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए भेजा जेल.

UJJAIN TEMPLE QUICK DARSHAN FRAUD
शीघ्र दर्शन के नाम पर कालभैरव मंदिर में ठगी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 13, 2026 at 5:47 PM IST

उज्जैन: कालभैरव मंदिर में दर्शन करने आने वाले दर्शनार्थियों के साथ ठगी की वारदात के मामले में उज्जैन पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. भैरवगढ़ थाने की पुलिस ने इस मामले में 9 आरोपी बनाए हैं. जिसमें मंदिर के बाहर दुकान लगाने वाले सहित अन्य ठग शामिल हैं. ठगों द्वारा दर्शनार्थियों को शीघ्र दर्शन कराने के लिए अवैध रूप से पैसे लिए जा रहे थे. जिसे गंभीरता से लेकर तत्काल ठगों को पुलिस ने दबोच लिया. ठगों के कारण मंदिर परिसर की दर्शन व्यवस्था प्रभावित हो रही थी व मंदिर की छवि भी धूमिल हो रही थी.

दर्शनार्थियों से 1000-1500 लेते थे ठग

एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की है. आरोपियों में मंदिर के बाहर दुकान लगाने वाले दुकानदार और बाहर बेवजह घूमने वाले कुछ लोग हैं. यह सभी दर्शनार्थियों से 1000 से 1500 रुपए लेकर शीघ्र दर्शन करवाते थे. इनके बैंक अकाउंट व अन्य तमाम जानकारी जांच में ली गई है. आरोपियो के विरुद्ध धारा 170 बीएनएसएस के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है."

दर्शनार्थियों से ठग वसूलते थे 1000 से 1500 रुपए पुलिस ने भेजा जेल (ETV Bharat)

कालभैरव मंदिर में शीघ्र दर्शन टिकट नहीं

उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर सहित कई अन्य मंदिरों में भी शीघ्र दर्शन की सुविधा उपलब्ध होती है. इसके लिए वैध तरीके से शीघ्र दर्शिन टिकट भी जारी किए जाते हैं. लेकिन कालभैरव मंदिर में इस तरह के शीघ्र दर्शन टिकट व्यवस्था नहीं है. यहां आने वाले सभी दर्शनार्थियों को एक समान तरीके से नियम फॉलो करने होते हैं. केवल कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के लिए उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रोटोकॉल व्यवस्था के तहत दर्शन कराए जाते हैं.

एसपी की श्रद्धालुओं से अपील

एसपी प्रदीप शर्मा ने दर्शनार्थियों से अपील की है कि कालभैरव मंदिर पर किसी भी व्यक्ति को शीघ्र दर्शन के नाम पर धनराशि न दें. ऐसी किसी भी अवैध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें. कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस द्वारा आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी."

