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अच्छी बारिश और किसानों की खुशहाली के लिए महाकाल पहुंचे कैलाश विजयवर्गीय, महादेव से की महाप्रार्थना

सावन के दूसरे सोमवार महाकाल के दरबार पहुंचे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, बोले- अच्छी बारिश हो, किसान भाई प्रसन्न रहें

KAILASH VIJAYVARGIA IN MAHAKAL
किसानों की खुशहाली और अच्छी बारिश की कामना की : विजयवर्गीय (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 10, 2026 at 11:53 AM IST

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उज्जैन : बारिश की कमी और सूखे के संकट की आशंका के चलते कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अब महादेव के सामने अर्जी लगा दी है. सावन के दूसरे सोमवार पर विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचे. इस दौरान मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी बाबा महाकाल के दर्शन कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना किया और प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की.

किसानों की खुशहाली और अच्छी बारिश की कामना की : विजयवर्गीय

दर्शन के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, '' सावन के पहले सोमवार को हमारे भतीजे के घर बेटी का जन्म हुआ था, जिसके चलते मैं उज्जैन नहीं आ पाया था. इसलिए दूसरे सोमवार को बाबा महाकाल के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है. बाबा महाकाल से प्रदेश में अच्छी और भरपूर बारिश की प्रार्थना की है, जिससे प्रदेश के किसान भाई प्रसन्न रहें और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश तरक्की करे ऐसी बाबा महाकाल से प्रार्थना की है.''

महाकाल पहुंचे कैलाश विजयवर्गीय, साध्वी हर्षानंद ने उठाई कावड़ (Etv Bharat)

महाकाल मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर मंत्री विजयवर्गीय ने संतोष जताते हुए कहा, '' सावन की जबर्दस्त भीड़ के बावजूद यहां बहुत अच्छी व्यवस्था है और सुगमता के साथ श्रद्धालुओं को दर्शन करने मिल रहा है. इसके लिए मैं महाकाल मंदिर के प्रशासक सहित पूरी व्यवस्था में जुटे अधिकारियों और कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूं.''

Sadhvi Harshanand giri in Kawd yatra mahakal ujjain 2026
पहली बार कावड़ यात्रा में शामिल हुईं साध्वी बनीं हर्षानंद गिरी (Etv Bharat)

पहली बार कावड़ यात्रा में शामिल हुईं साध्वी हर्षानंद

सावन की धूम के बीच उज्जैन में विधायक गोलू शुक्ला की कांवड़ यात्रा देर रात उज्जैन पहुंची थी. इस यात्रा में एक्सट्रेस से साध्वी बनीं हर्षानंद गिरी भी शामिल रहीं. जैसे ही कांवड़ यात्रा टावर चौक पर पहुंची, तो यात्रा का भव्य स्वागत हुआ. इस कांवड़ यात्रा में हर्षानंद गिरी भी कांवड़ उठाए नजर आईं. उन्होंने इसे अपने जीवन की पहली कांवड़ यात्रा बताया. हर्षानंद गिरी ने कहा, '' मैं अपने जीवन में पहली बार किसी कावड़ यात्रा में शामिल हुई हूं और सावन में उज्जैन में आयोजित इस कावड़ यात्रा में शामिल होना अलौकिक अनुभव है. विधायक जी की ये कावड़ यात्रा 24 सालों से निकाली जा रही है और इसमें शामिल युवाओं की श्रद्धा और उत्साह देखने लायक है. यात्रा के दौरान हर कोई एक-दूसरे की मदद करता नजर आया और चारों ओर सनातनी आस्था का माहौल दिखाई दिया, ये अद्भुत है.''

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शिव, कृष्ण और मीरा की झांकियों ने मोहा मन

इस कांवड़ यात्रा में धार्मिक और सांस्कृतिक संदेश देने वाली झांकियां भी आकर्षण का केंद्र रहीं. भगवान शिव के विभिन्न स्वरूपों वाली झाकियों के साथ भगवान श्रीकृष्ण और मीरा की भक्ति व त्याग को प्रदर्शित करती झांकी ने भी लोगों का ध्यान खींचा. इस दौरान ढोल नगाड़ों और गीत संगीत के साथ कावड़ यात्रा आगे बढ़ती रही और श्रृद्धालु भक्तिमय माहौल में झूमते नजर आए.

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