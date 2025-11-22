ETV Bharat / state

महाराष्ट्र के श्रद्धालुओं के साथ काल भैरव मंदिर उज्जैन में मारपीट, सुरक्षाकर्मियों पर आरोप

उज्जैन के काल भैरव मंदिर में महाराष्ट्र के श्रद्धालुओं के साथ मारपीट का वीडियो आया सामने. पुरुष सुरक्षाकर्मियों और महिला श्रद्धालुओं के बीच हुई हाथापाई.

UJJAIN FIGHT KAAL BHAIRAV ​​TEMPLE
कालभैरव मंदिर में महाराष्ट्र के श्रद्धालुओं के साथ मारपीट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 22, 2025 at 5:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

उज्जैन: विश्व प्रसिद्ध भगवान काल भैरव का मंदिर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का खास केंद्र है. यहां भगवान शराब का सेवन स्पष्ट रूप से करते दिखाई देते हैं, जिसके चलते बड़ी संख्या में भक्त यहां पहुंचते हैं. महाराष्ट से उज्जैन तीर्थ दर्शन करने पहुंचा 40 श्रद्धालुओं का दल भी कालभैरव मंदिर पहुंचा.

भगवान के दर्शन करते समय यहां 40 श्रद्धालुओं के दल में से कुछ श्रद्धालुओं का मंदिर के सुरक्षा कर्मियों से विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि एक दूसरे को धमकी, मारते पीटने का वीडियो सामने आया है. हैरानी की बात यह भी है कि वीडियो में पुरुष सुरक्षाकर्मी महिलाओं के साथ धक्का-मुक्की और मारपीट करते नजर आ रहे हैं.

पुरुष सुरक्षाकर्मियों और महिला श्रद्धालुओं के बीच हाथापाई (ETV Bharat)

कालभैरव मंदिर में श्रद्धालुओं के साथ मारपीट

ये पूरा विवाद शुक्रवार शाम का है. 32 सेकंड का काल भैरव मंदिर से वीडियो सामने आया है. वीडियो में दोनों पक्षों की ओर से अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है. दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ मारपीट कर रहे हैं. विवाद के बाद पूरा मामला भैरवगढ़ थाने पहुंच गया है.

इस पूरे मामले की पुष्टि भैरवगढ़ थाना प्रभारी आर एस शक्तावत ने की है. उन्होंने बताया कि "दर्शन को लेकर सुरक्षाकर्मियों के साथ महाराष्ट्र के दल का विवाद हुआ. यह विवाद काल भैरव मंदिर के मुख्य द्वार के पास हुआ. दोनों पक्षों के बीच हुए विवाद को सुलझा दिया गया है और कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है. मंदिर में पुरुष सुरक्षाकर्मियों ने महिलाओं के साथ धक्कामुक्की की है."

दर्शन करने को लेकर हुआ विवाद

भैरवगढ़ थाना प्रभारी आर एस शक्तावत ने बताया कि "यह पूरा विवाद सुरक्षा कर्मियों द्वारा जल्दी दर्शन कर आगे बढ़ने को कहने को लेकर हुआ. भीड़ अधिक थी और सुरक्षाकर्मी भक्तों को जल्दी आगे निकाल रहे थे. महाराष्ट के दर्शनार्थी लंबी कतार में लग दर्शन करने पहुंचे और रुककर दर्शन नहीं कर पाए. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में बहस हो गई और बात बढ़ने से हाथापाई हुई. दोनों पक्षों से जानकारी ली गई है. फिलहाल दोनों पक्ष में से किसी ने शिकायत दर्ज नहीं कराई है."

पहले भी सुरक्षाकर्मी कर चुके हैं मारपीट

महाकाल मंदिर हो या काल भैरव मंदिर, यहां कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि जब दूर दराज से पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के साथ सुरक्षाकर्मियों द्वारा मारपीट की गई हो. इसके पहले भी शहर के तमाम बड़े तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं और सुरक्षा कर्मियों के बीच हाथापाई हुई है. हालांकि कुछ देर के विवाद के बाद मंदिर समिति और क्षेत्रीय पुलिस प्रशासन की मदद से स्थिति सामान्य हो जाती है. दोनों को समझाइश दे दी जाती है. इस तरह के विवाद मंदिर की छवि को धूमिल करते हैं. इस बात का मंदिर समिति, सुरक्षाकर्मियों को विशेष ध्यान रखना चाहिए. मंदिर में ऐसी खास व्यवस्थाएं होनी चाहिए ताकि दर्शनार्थियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो.

TAGGED:

MAHARASHTRA DEVOTEES ASSAULTED
KAAL BHAIRAV ​​TEMPLE SECURITY
UJJAIN MAHAKAL TEMPLE
UJJAIN NEWS
UJJAIN KAAL BHAIRAV ​​TEMPLE FIGHT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

स्नेक बाइट रोकने के लिए 10वीं के छात्रों ने बनाई जादुई छड़ी, कांप जाएगी धरती, दूर भागेंगे जीव

महाराष्ट्र के श्रद्धालुओं के साथ काल भैरव मंदिर उज्जैन में मारपीट, सुरक्षाकर्मियों पर आरोप

रामपुर घाटी में चीते का खूनी खेल!, घर में घुसकर 16 भेड़-बकरियों के बच्चों का किया शिकार

कार एक्सीडेंट के बाद पीछा करते घर पहुंचे बदमाश, 20 लोगों के साथ किया हमला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.