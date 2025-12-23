ETV Bharat / state

महाकालेश्वर मंदिर में VVIP का जमावड़ा, जेपी नड्डा ने परोसा प्रसाद, देखी सिंहस्थ की तैयारियां

उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे कई VVIP, जेपी नड्डा, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, मोहन यादव से लेकर एमपी बीजेपी प्रभारी ने लिए दर्शन लाभ.

UJJAIN VIP TOOK BLESSINGS MAHAKAL
महाकालेश्वर मंदिर में VVIP का जमावड़ा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 23, 2025 at 4:09 PM IST

|

Updated : December 23, 2025 at 4:27 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

उज्जैन: महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है, लेकिन महाकाल लोक बनने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में बड़ी संख्या में इजाफा हुआ है. आए दिन आम श्रद्धालुओं के अलावा बड़ी-बड़ी हस्तियां बाबा महाकाल के दर पर माथा टेकने पहुंच रहे हैं. इसी तरह मंगलवार 23 दिसंबर को ज्योतिर्लिंग बाबा महाकालेश्वर की शरण में राजनीतिक हस्तियां पहुंची. साथ ही सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भी बाबा महाकाल की शरण में शीश नवाते नजर आए.

जेपी नड्डा, मोहन यादव और CJI पहुंचे महाकाल मंदिर

केंद्रीय लोक स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग मंत्री जय प्रकाश नड्डा, मध्य प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव, डिप्टी सीएम राजेन्द्र शुक्ला, एमपी भाजपा प्रभारी महेंद्र सिंह और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विपुल मनुभाई पंचोली भी मंगलवार को महाकाल मंदिर पहुंचे. जेपी नड्डा, राजेन्द्र शुक्ल, महेंद्र सिंह व विपुल मनुभाई ने अल सुबह भस्मार्ती दर्शन के लाभ लिए. इसके बाद नंदी हॉल में बैठकर शिव साधना की और गर्भ गृह से भगवान का जलाभिषेक कर आशीर्वाद लिया.

महाकाल मंदिर पहुंची हस्तियां (ETV Bharat)

वहीं सुबह 09 बजे मुख्यमंत्री मोहन यादव मंदिर पहुंचे. जिन्होंने जेपी नड्डा व भाजपा मप्र प्रभारी महेंद्र सिंह के साथ मंदिर के पारंपरिक वस्त्र धोती सोला पहन भगवान का गर्भ गृह में जाकर पूजन अभिषेक कर आशीर्वाद लिया. जिसके बाद सभी हस्तियां प्रसादी लेने मंदिर के अन्नशाला पहुंचीं. इस दौरान उन्होंने सिंहस्थ के निर्माण कार्यों को देखा, साथ ही अन्न शाला में भक्तों को प्रसाद परोस कर खुद भी आनंद लिया.

JP NADDA SERVED PRASAD UJJAIN
नंदी हॉल में बैठे जेपी नड्डा और एमपी बीजेपी प्रभारी (ETV Bharat)

मंदिर में मिलने वाले रागी लड्डू का किया अवलोकन

हस्तियों ने दर्शन के बाद मंदिर द्वारा हाल ही शुरू किए गए श्री महाकालेश्वर बैंड व अन्न प्रसाद, रागी लड्डुओं का अवलोकन किया. साथ ही नि:शुल्क अन्य क्षेत्र में भक्तों को प्रसाद भरोसा और पोहा व जलेबी का अल्पाहार किया. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मीडिया से चर्चा में बताया कि "आज धार और बैतूल में पीपीपी मॉडल तहत मेडिकल कॉलेज की नींव रखने जा रहे हैं. स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की मौजूदगी में मध्य प्रदेश में आज के बाद मेडिकल कॉलेज की संख्या संचालित होने के बाद 35 होगी. मध्य प्रदेश को हर संभव पूरे देश में नंबर वन बनाने की कोशिश है."

UJJAIN SIMHASTHA 2028 PREPARATIONS
एमपी डिप्टी सीएम ने भी लिया आशीर्वाद (ETV Bharat)

डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने मंदिर में दर्शन व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि "आगामी सिंहस्थ 2028 तक और भी बेहतर व्यवस्थाएं करने का हर संभव प्रयास है. मंदिर की अभी की व्यवस्थाएं भी सुगम और सुरक्षित है."

UJJAIN MAHAKALESHWAR TEMPLE
भक्तों को परोसा प्रसाद (ETV Bharat)

विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल का धाम लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं के आस्था का खास केंद्र है. हर रोज आम दर्शनार्थियों के साथ मंदिर में भगवान के दर्शन लाभ लेने नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, वीआईपी, वीवीआईपी भी शामिल होते हैं. मंदिर समिति सभी को सुरक्षा व्यवस्था और प्रोटोकॉल अनुसार सुगमता से दर्शन करवाती है.

UJJAIN SIMHASTHA 2028 PREPARATIONS
सिंहस्थ की तैयारियां देखने पहुंचे जेपी नड्डा और मोहन यादव (ETV Bharat)

सिंहस्थ की तैयारियों की दी जानकारी

सभी हस्तियां दर्शन के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और सीएम मोहन यादव के साथ मेडी सिटी मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने के लिए रवाना हुई. उन्होंने शहर में शांति पैलेस चौराहा के पीछे दाऊद खेड़ी के सिंहस्थ की तैयारियों को लेकर बन रहे क्षिप्रा नदी के यहां घाट निर्माण व्यवस्था को भी देखा. कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने 29 किलोमीटर लंबे घाटों के संबंध में जानकारी दी और घाटों की विशेषताओं के बारे में बताया. उन्होंने बताया कि 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु घाट निर्माण के बाद 24 घंटे में स्नान कर लेंगे.

Last Updated : December 23, 2025 at 4:27 PM IST

TAGGED:

UJJAIN MAHAKALESHWAR TEMPLE
JP NADDA CJI WORSHIP BABA MAHAKAL
UJJAIN SIMHASTHA 2028 PREPARATIONS
JP NADDA SERVED PRASAD UJJAIN
UJJAIN VIP TOOK BLESSINGS MAHAKAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.