खगोलीय घटना में 22 दिसंबर खास, आज दिन छोटा रात बड़ी, 23 दिसंबर से दिन बड़े रातें छोटी

22 दिसंबर को घटी खगोलीय घटना, आज दिन छोटा और रात होगी बड़ी, उज्जैन जीवाजी वेधशाला पहुंचे बड़ी संख्या में छात्र.

UJJAIN ASTRONOMICAL EVENT
खगोलीय घटना में 22 दिसंबर खास (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 22, 2025 at 3:12 PM IST

Updated : December 22, 2025 at 4:34 PM IST

उज्जैन: वैज्ञानिक दृष्टिकोण से 22 दिसंबर के दिन हर साल एक खास खगोलीय घटना होती है. सिर्फ 22 दिसंबर ही नहीं साल भर में 3 से 4 बार खगोलीय घटना होती है. साल भर होने वाली इन खगोलीय घटनाओं के बाद मौसम में बड़े परिवर्तन देखे जाते हैं. आज 22 दिसंबर खगोलीय घटना का ही दिन है. 22 दिसंबर का दिन सबसे छोटा और रात सबसे बड़ी बताई गई है. कहा जाता है 23 दिसंबर से दिन बड़े और रातें छोटी होने लगेगी.

इन सभी घटनाओं को उज्जैन के शासकीय जीवाजी वेधशाला में आसानी से समझा जा सकता है. जिसे समझने बड़ी संख्या में विज्ञान में रुचि रखने वाले, स्कूली विद्यार्थी व शहर आने वाले पर्यटक पहुंचते हैं.

जीवाजी वेधशाला में खगोलीय घटना (ETV Bharat)

शंकु यंत्र के माध्यम से देखी जाती है 22 दिसंबर की घटना

जीवाजी वेधशाला के अधीक्षक राजेंद्र प्रकाश गुप्त ने बताया "22दिसंबर के दिन होने वाली इस खगोलीय घटना को शंकु यंत्र के माध्यम से देखा व समझा जाता है. सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के चक्कर लगाने के कारण 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लम्बवत् होता है. इस दिन सूर्य की क्रान्ति 23 अंश 26 कला 15 विकला दक्षिण किंतर्फ होगी. जिससे भारत सहित उत्तरी गोलार्द्ध में स्थित सभी देशों में सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात रहेगी.

ASTRONOMICAL EVENT 22 DECEMBER
उज्जैन जीवाजी वेधशाला में खगोलीय घटना (ETV Bharat)

22 दिसंबर को उज्जैन में सूर्योदय 7 बजकर 05 मिनट पर हुआ व सूर्यास्त 5 बजकर 46 मिनट पर होगा. जिससे 22 दिसंबर को उज्जैन में दिन की अवधि 10 घंटे 41 मिनट और रात की अवधि 13 घंटे 19 मिनट की हो जाएगी.

मकर राशि में सूर्य का प्रवेश, अब 23 से दिन बड़े रात छोटी

वैध शाला के अधीक्षक राजेन्द्र प्रकाश गुप्त ने बताया कि 22 दिसंबर को सूर्य सायन मकर राशि में प्रवेश कर रहा है और सूर्य की स्थिति मकर राशि में 0 अंश 39 कला व 20 विकला होगी. 22 दिसंबर के बाद सूर्य की गति उत्तर की ओर दृष्टिगोचर होना प्रारम्भ हो जाती है. जिसे सायन उत्तरायन का प्रारम्भ कहते हैं. सूर्य की उत्तर की ओर गति होने के कारण अब उत्तरी गोलार्द्ध में दिन धीरे-धीरे बड़े होने लगेंगे व रात छोटी होने लगेगी. 21 मार्च 2026 को फिर खगोलीय घटना होगी. जिसमें सूर्य विषुवत रेखा पर लम्बवत् होगा. तब दिन-रात बराबर होंगे.

UJJAIN JIWAJI OBSERVATORY
छात्रों ने देखी खगोलीय घटना (ETV Bharat)

स्कूली बच्चों ने देखी खगोलीय घटना

उज्जैन के पचलाना व दमदम क्षेत्र में स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 09 से 12वीं तक के 150 से अधिक विद्यार्थी शासकीय जीवाजी वेधशाला इस खास खगोलीय घटना को देखने पहुंचे. जहां छात्र माया गोयल ने बताया कि "हम इस घटना को शंकु यन्त्र के माध्यम से देख रहे हैं." छात्रा प्रियंका मेघवाल ने कहा "इस दिन शंकु की छाया सबसे लम्बी होकर पूरे दिन मकर रेखा पर गमन करती हुई दृष्टिगोचर होगी. यह जानकारी हमें यहां के गाइड व अधीक्षक के जरिए मिली. यह हमारे लिए बहुत अच्छा अनुभव रहा."

स्कूली बच्चों को जीवाजी वैधशाला लेकर पहुंचे विज्ञान के शिक्षक मुकेश राठौर ने बताया "चूंकि इस घटना को हम धूप होने पर ही देख सकते हैं. इसलिए बच्चों को दोपहर में लेकर पहुंचे हैं. उन्होंने कहा कि साल भर में 3 से 4 बार जब भी खगोलीय घटनाएं होती है और मौसम व दिनों में परिवर्तन होते हैं, तो हमारा प्रयास रहता है कि बच्चों को इन घटनाओं से परिचित करवा सकें. 21 मार्च व 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं. 21 जून को दिन सबसे लंबा और 22 दिसंबर को दिन सबसे छोटा होता है.

