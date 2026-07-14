उज्जैन नवोदय विद्यालय के दो छात्र तालाब में डूबे, एक का शव मिला, दूसरे का रेस्क्यू जारी
उज्जैन के पास जवाहर नवोदय विद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल. सेक्योर्ड कैंपस के दावों के बीच दो छात्र कैसे बाहर निकले.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 14, 2026 at 1:58 PM IST
उज्जैन : घट्टिया क्षेत्र स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के दो छात्र सोमवार शाम विद्यालय कैंपस से भाग निकले. दोनों के गायब होने की सूचना मंगलवार सुबह विद्यालय प्रबंधन को लगी तो पुलिस थाने में सूचना दी गई. कुछ ही देर में स्कूल प्रबंधन को कुछ ही दूरी पर बने तालाब में डूबने की सूचना मिली. पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू शुरू किया. काफी मशक्कत के बाद एक छात्र का शव निकाल लिया गया. दूसरे बच्चे की तलाश की जा रही है.
दूसरे छात्र का रेस्क्यू करने में जुटी टीमें
दूसरे बच्चे को तलाशने के लिए पुलिस के साथ ही SDERF और स्थानीय गोताखोरों की टीमें जुटी हुई हैं. घट्टिया थाना प्रभारी करण खोवाल ने बताया "दोनों छात्रों की उम्र 14 व 15 साल है. बच्चों के परिजनों को पुलिस ने विद्यालय प्रबंधन के माध्यम से सूचना दे दी है. दोनों कक्षा 09वीं और 10वीं के छात्र थे. दोनों जवाहर नवोदय में पढ़ते थे. रेस्क्यू के दौरान जिसकी बॉडी मिली है उसका नाम प्रज्ञान विमल है. रोशन बेरठा की तलाश में टीमें जुटी हैं."
सीसीटीवी फुटेज की जांच करेगी पुलिस
स्कूल के बाहर लगे CCTV व अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस जांच जारी है. प्राथमिक जांच में सामने आया है दोनों छात्र स्कूल कैंपस के पास बने तालाब में कूदे और फिर बाहर नहीं निकल पाए. मृतक छात्र प्रज्ञान के बारे में सामने आया है कि वह तीन बहनों में अकेला भाई था. उसके माता-पिता नहीं हैं. पिता की जगह बड़ी बहन की नौकरी लगी है. उसी के साथ वह कैंपस में रह रहा था. एक छात्र की मौत की सूचना पाकर स्कूल में मातम का माहौल है.
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ग्रामीणों ने तालाब में तैरता देखा शव
आसपास रहने वालों का कहना है कि मंगलवार सुबह करीब 6 बजे ग्रामीणों ने स्कूल की बाउंड्री से लगे तालाब में एक छात्र का शव तैरता हुआ देखा. इसके बाद सूचना पुलिस को दी गई. फिर मौके पर सर्चिंग की गई. सवाल ये भी उठता है कि दोनों छात्र कैंपस से बाहर कैसे निकल गए. लोगों का कहना है कि ये स्कूल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही है. जवाहर नवोदय विद्यालय में सुरक्षा और सुविधा के लाख दावे कर एडमिशन दिया जाता है. इस मामले में विद्यालय प्रबंधन की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया.