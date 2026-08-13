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सिंहस्थ की राह आसान, रफ्तार में उज्जैन-जावरा फोरलेन, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ेगी महाकाल नगरी

भूमि अधिग्रहण पर किसानों के सवाल किसानों की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता विशाल चौहान ने जानकारी देते हुए बताया, ''याचिकाओं में मुख्य रूप से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में निर्धारित कानूनी प्रावधानों का पालन नहीं किए जाने का मुद्दा उठाया गया है. उज्जैन जिले के सोडंग सहित अन्य गांवों के किसानों का कहना है कि दावे और आपत्तियों की सुनवाई नियमानुसार कलेक्टर स्तर पर होनी चाहिए थी, जबकि यह प्रक्रिया एसडीओ स्तर पर की गई और अंतिम आदेश कलेक्टर की ओर से जारी किए गए.

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पहले ही देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे नेटवर्क में शामिल है और इसकी लागत भी हजारों करोड़ रुपए में है. ऐसे में उज्जैन-जावरा ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के जरिए उज्जैन की एक्सप्रेसवे तक पहुंच बेहतर होने से सिंहस्थ के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं के साथ-साथ सामान्य यातायात और क्षेत्रीय व्यापार को भी फायदा मिलने की उम्मीद है.

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा उज्जैन उज्जैन-जावरा ग्रीनफील्ड फोरलेन को केवल सिंहस्थ 2028 की जरूरतों तक सीमित प्रोजेक्ट नहीं माना जा रहा इसका एक बड़ा रणनीतिक महत्व दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से बेहतर कनेक्टिविटी के रूप में भी सामने आता है. यह मार्ग उज्जैन को पश्चिमी मध्य प्रदेश और आगे एक्सप्रेस वे नेटवर्क से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है.

सिंहस्थ महापर्व 2028 से पहले उज्जैन की सड़क कनेक्टिविटी को बड़े स्तर पर बदलने वाले उज्जैन-जावरा ग्रीनफील्ड फोरलेन प्रोजेक्ट को लेकर हाईकोर्ट में दायर तीन याचिकाओं पर सुनवाई पूरी हो गई है. 11 अगस्त मंगलवार को करीब 20 मिनट चली सुनवाई के बाद न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. अब इस मामले में किसानों और प्रशासन दोनों की नजर हाईकोर्ट के निर्णय पर है. फैसला आने के बाद न केवल संबंधित किसानों की भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया की स्थिति स्पष्ट होगी, बल्कि करीब 98.73 किलोमीटर लंबे और 5,017 करोड़ रुपए की लागत वाले इस महत्वपूर्ण सड़क प्रोजेक्ट की आगे की प्रक्रिया पर भी असर पड़ सकता है.

उज्जैन: मध्य प्रदेश के उज्जैन की पहचान अब तक महाकाल की नगरी के रूप में है. लेकिन अब इसकी पहचान एक्सप्रेसवे नेटवर्क के तौर पर भी होगी. जी हां सिंहस्थ 2028 को लेकर उज्जैन-जावरा ग्रीनफील्ड फोरलेन विकसित किया जा रहा है. इससे आने वाले श्रद्धालुओं को आने जाने में आसानी होगी. खास बात यह है कि इस ग्रीनफील्ड फोरलेन बनने से उज्जैन की दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से बेहतर कनेक्टिविटी हो जाएगी. हालांकि इस प्रोजेक्ट को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में मामला चल रहा है. किसानों ने प्रोजेक्ट को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. जिस पर कोर्ट के फैसले का इंतजार है.

सुपर फास्ट होगी सिंहस्थ की रफ्तार (Getty Image)

किसानों की ओर से इसे पूर्व के न्यायिक आदेशों और भूमि अधिग्रहण कानून की प्रक्रिया के विपरीत बताया गया है. इसके अलावा किसानों ने प्रस्तावित सड़क के अलाइनमेंट को लेकर भी सवाल उठाए हैं. उनका तर्क है कि अधिग्रहण क्षेत्र के नजदीक पहले से सरकारी सड़क मौजूद है. यदि अलाइनमेंट में मामूली बदलाव किया जाए तो कई किसानों की उपजाऊ कृषि भूमि को अधिग्रहण से बचाया जा सकता है.

उज्जैन में चल रही हैं सिंहस्थ की तैयारियां (ETV Bharat)

सरकार का तर्क, सिंहस्थ के लिए जनहित का बड़ा प्रोजेक्ट

दूसरी ओर, सरकार ने याचिकाओं का विरोध करते हुए इन्हें खारिज करने की मांग की है. सरकार की ओर से अधिवक्ता प्रशांत सिंह ने दलील दी कि उज्जैन - जावरा फोरलेन सिंहस्थ 2028 की तैयारियों और व्यापक जनहित से जुड़ा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है. ऐसे बड़े अधोसंरचना प्रोजेक्ट को याचिकाओं के कारण लंबित करना उचित नहीं होगा. सरकार के इस पक्ष के सामने किसानों की ओर से भूमि अधिग्रहण की वैधानिक प्रक्रिया और अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र का मुद्दा रखा गया. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.

बारिश के बाद निर्माण कार्य में तेजी की संभावना

मामले की खास बात यह है कि, भूमि अधिग्रहण को लेकर याचिकाएं न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद प्रोजेक्ट के कुछ हिस्सों में निर्माण गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं. चौकी जुर्नादा के पास सड़क निर्माण के लिए बेस तैयार किए जाने की जानकारी सामने आई है. बारिश के बाद निर्माण कार्य में और तेजी आने की संभावना है. ऐसे में हाईकोर्ट का फैसला प्रोजेक्ट के उन हिस्सों के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां भूमि अधिग्रहण और निर्माण को लेकर किसानों की आपत्तियां बनी हुई हैं.

वादे के मुताबिक किसानों को चाहिए चार गुना मुआवजा

भूमि अधिग्रहण के साथ ही मुआवजे का मुद्दा भी किसानों की नाराजगी का बड़ा कारण बना हुआ है. प्रभावित किसानों का दावा है कि जमीन के बदले चार गुना मुआवजा दिए जाने की बात कही गई थी, जबकि उन्हें कथित तौर पर दोगुना मुआवजा दिया जा रहा है. हालांकि मुआवजे की वास्तविक स्थिति संबंधित भूमि, अधिग्रहण प्रावधानों और सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के आधार पर तय होगी.

10 जुलाई को मुख्यमंत्री ने किया था भूमि पूजन

इस महत्वाकांक्षी परियोजना का भूमि पूजन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 10 जुलाई को किया था. करीब 98.73 किलोमीटर लंबे उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड फोरलेन का निर्माण लगभग 5,017 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित है. परियोजना का उद्देश्य उज्जैन को जावरा की दिशा में बेहतर फोर लेन कनेक्टिविटी देना और क्षेत्र में बढ़ते यातायात दबाव को कम करना है.

कोर्ट का फैसला आने के बाद अब यह स्पष्ट होगा कि वर्तमान अधिग्रहण प्रक्रिया में आगे क्या होगा और 98.73 किमी के इस ₹5,017 करोड़ के प्रोजेक्ट की रफ्तार पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा. फिलहाल फैसला सुरक्षित है और नजरें हाईकोर्ट पर टिकी है. यह फैसला बहुत अहम माना जा रहा है क्योंकि इससे इस तरफ किसानों के अधिकार, सिंहस्थ की तैयारी और उज्जैन का विकास है.