खाचरौद में जिस जनपद भवन के लिए मुख्यमंत्री ने किया भूमिपूजन, उसकी जमीन ही लापता!

जनपद भवन के लिए मुख्यमंत्री ने किया भूमिपूजन, जमीन आवंटित नहीं ( ETV BHARAT )

इस बारे में उज्जैन कमिश्नर व कलेक्टर से खाचरौद जनपद अध्यक्ष पृथ्वीराज सिंह पंवार ने शिकायत की है. पंवार ने ये भी आरोप लगाया कि शिलान्यास पट्टिका पर भी एजेंसी का नाम गलत लिखा है. पंवार ने इस बारे में मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा है.

उज्जैन : बीती 2 जनवरी 2026 को खाचरौद में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कई विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया. जनपद भवन बनाने के लिए भी मुख्यमंत्री ने भूमिपूजन किया. अब पता चला है कि जनपद भवन के लिए जमीन ही आवंटित नहीं हुई है.

उज्जैन कमिश्नर आशीष सिंह एवं कलेक्टर रोशन कुमार सिंह को दी शिकायत में खाचरौद जनपद अध्यक्ष पृथ्वीराज सिंह पंवार ने बताया "मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा करोड़ों के विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण कर सौगात दी गई. 05.25 करोड़ की लागत से बनने वाले जनपद भवन के लिए भी मुख्यमंत्री से भूमिपूजन करवाया गया. भवन निर्माण के लिए हमें पंचवटी भवन की जगह दिखाई गई थी. जो जगह दिखाई गई, वह भूमि आज तक आवंटित नहीं हुई.

उज्जैन कमिश्नर व कलेक्टर से शिकायत (ETV BHARAT)

शहर से दूर भूमि की खोज का विरोध

पृथ्वीराज सिंह पंवार का कहना है "दो एकड़ जमीन जनपद भवन के लिए चाहिए. इससे अच्छा है कि शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 984 जहां भूमिपूजन किया गया, वहीं पर तहसील भवन के पास जनपद भवन बनाया जाना चाहिए. जनपद भवन को बनाने के लिए तहसील कार्यालय से 5 किलोमीटर दूर नए भवन के लिए जमीन की तलाश की जा रही है, जो आवंटित भी नहीं और होती भी है तो जगह कम है. ऐसे में सवाल उठता है कि जब जगह नहीं है तो मुख्यमंत्री से भूमिपूजन कैसे करवा लिया गया."

एसडीएम ने जनपद अध्यक्ष का आरोप नकारा

पंवार का कहना है "जिस शिलान्यास पट्टिका का लोकार्पण किया गया, उसमें कार्य एजेंसी नगर पालिका खाचरोद लिखा गया, जबकि कार्य एजेंसी आरईएस है. ये लापरवाही दर्शाता है." वहीं, इस मामले में खाचरौद एसडीएम नेहा साहू का कहना है "ये कहना पूरी तरह गलत है. हमारे पास पर्याप्त जमीन है और उसके अनुसार ही भूमिपूजन हुआ है."