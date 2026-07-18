घायलों के गोल्डन ऑवर में मदद करने पर 25 हजार का इनाम, जन प्रहरी अभियान बनेगा जीवनदान
उज्जैन में चाय की टपरी, पंचर की दुकान, पेट्रोल पंप कर्मियों को मिल रही प्राथमिक उपचार की ट्रेनिंग,हादसा होते ही जान बचाने पहुंचेंगे जन प्रहरी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 18, 2026 at 5:40 PM IST
उज्जैन: सड़क हादसों में कई लोगों की जान सिर्फ इसलिए चली जाती है, क्योंकि घायलों को समय पर मदद नहीं मिल पाती. आसपास मौजूद लोग भी पुलिस और कानूनी कार्रवाई के डर से घायल की मदद करने से बचते हैं. लेकिन अब मध्य प्रदेश में यह स्थिति बदलने की कोशिश शुरू हो गई है. उज्जैन से 'जन प्रहरी' अभियान की शुरुआत हुई है.
इसका मकसद है कि हादसे के बाद एंबुलेंस और पुलिस के पहुंचने से पहले ही स्थानीय लोग घायल की मदद करें. जिसमें मुख्य रूप से चाय की टपरी वाले, पंचर की दुकान वाले, पेट्रोल पंप कर्मी, होटल, रेस्ट्रो सहित अन्य व्यवसाई और ग्रामीण शामिल हैं. इन्हें ट्रेनिंग भी दी जा रही है, ताकि गोल्डन ऑवर में घायलों की जान बचाई जा सके.
क्या है 'जन प्रहरी' अभियान?
जिला पंचायत सीईओ श्रेयांश कुमठ ने बताया कि "यह एक स्वयंसेवी नेटवर्क है, जिसमें हाईवे के आसपास रहने या काम करने वाले लोगों को जोड़ा जा रहा है. इन्हें उज्जैन पुलिस, जिला पंचायत, स्वास्थ्य विभाग और आरटीओ के समन्वय से कई हर तरह की ट्रेनिंग भी दी जा रही है. जिसमें सीपीआर फर्स्ट एड और सड़क दुर्घटना के बाद अपनाई जाने वाली जरूरी प्रक्रिया की ट्रेनिंग शामिल है.
अब तक 1500 से अधिक स्वयंसेवक इससे जुड़ चुके हैं. सभी को क्षेत्रीय थानों के चिकित्सा, आरटीओ व अन्य संबंधित विभागों के व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जा रहा है और उन्हें मेडिकल किट भी दी जा रही है. इसमें हर कोई जुड़ सकता है और बिना जुड़े भी घायलों की मदद को आगे आ सकता है."
हादसा होने पर जन प्रहरी क्या करेगा?
- यदि हाईवे पर कोई दुर्घटना होती है, तो जन प्रहरी पुलिस एवं प्रशासन के मौके पर पहुंचने के पहले राहत कार्य शुरू कर देगा.
- सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचेगा.
- घायल की स्थिति देखकर अपने पास मौजूद मेडिकल किट से प्राथमिक उपचार देगा.
- जरूरत पड़ने पर CPR देगा.
- जरूरी होने पर अपने वाहन, किसी अन्य वाहन या एंबुलेंस से घायल को नजदीकी अस्पताल पहुंचाएगा.
- अस्पताल ले जाकर कहेगा पीएम राहत के तहत उपचार दीजिए इससे उसको कोई शुल्क जमा नहीं करना पड़ेगा.
कौन बन सकता है जन प्रहरी?
- इस अभियान से कोई भी जिम्मेदार नागरिक जुड़ सकता है.
- चाय-नाश्ते वाले दुकान संचालक
- पंचर बनाने वाले
- ढाबा और होटल संचालक
- पेट्रोल पंप कर्मचारी
- गुमटी संचालक
- सरपंच और पंचायत सचिव
- नगर एवं ग्राम रक्षा समिति के सदस्य
- हाईवे किनारे रहने वाले ग्रामीण
- नियमित रूप से हाईवे पर रहने या काम करने वाले अन्य लोग.
जन प्रहरी कैसे जुड़ेंगे?
- जिला पंचायत सीईओ श्रेयांश कुमठ ने बताया, इसके लिए जिला पंचायत ने 'जनसेवा प्रहरी' पोर्टल और मोबाइल ऐप तैयार किया है. जिसकी प्रक्रिया आसान है.
- ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
- दस्तावेजों का सत्यापन
- CPR और फर्स्ट एड का प्रशिक्षण
- प्रमाणपत्र
- व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पुलिस और प्रशासन से सीधा संपर्क
- किट उपलब्ध करवाना
मदद करने वाले को क्या मिलेगा?
यदि कोई व्यक्ति गंभीर घायल को समय पर अस्पताल पहुंचाता है, तो पुलिस या कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. अनावश्यक पूछताछ नहीं होगी. राहवीर योजना के तहत 25 हजार रुपये तक का पुरस्कार मिल सकता है. प्रशासन सम्मानित भी करेगा. वहीं, घायल को केंद्र सरकार की योजना के तहत 1.5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज सरकारी या निजी अस्पताल में मिल सकेगा.
शुरुआत कहां से हो रही है?
ट्रैफिक डीएसपी दिलीप सिंह परिहार ने बताया "पहले चरण में उज्जैन-इंदौर हाईवे के 20 दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट चुने गए हैं. यहां घायलों को बचाने के लिए जन प्रहरी के तहत सबसे पहले स्वयंसेवकों को ट्रेनिंग दी जा रही है. इसके बाद पूरे जिले के हाईवे और ग्रामीण मार्गों तक इस मॉडल का विस्तार किया जाएगा.
एएसपी आलोक शर्मा ने बताया, "सड़क हादसे के बाद पहले 30 से 60 मिनट यानी गोल्डन ऑवर सबसे अहम होता है. इसी दौरान सही प्राथमिक उपचार और अस्पताल मिल जाए, तो मौत का खतरा काफी कम हो जाता है.
राहवीर योजना के तहत इन्हें मिलेगा उपहार
एएसपी आलोक शर्मा ने कहा पिछले 1 साल में 6 लोग राहवीर बने और बचाई घायलों की जान बचाई. जिनके कार्य के वेरिफिकेशन के बाद, उन्हें राहवीर योजना के तहत उचित उपहार दिलवाने की प्रक्रिया जारी है.
ये हैं उज्जैन जिले के राहवीर
- बुजलाल मेवाणी
- सुमित सेन
- रवि चौहान
- अंकित भार्गव
- राकेश नायक
- अनिल बचानिया
गोवर्धनधाम कॉलोनी निवासी 48 साल के बुजलाल मेवाणी ने बताया कि वे एक निजी कंपनी में गार्ड हैं. 22 मई की रात करीब 10:30 बजे वे केशवला फाटक क्षेत्र से गुजर रहे थे. इसी दौरान एक बाइक की टक्कर से बच्ची सड़क पर गिर गई. बच्ची के सिर में गंभीर चोट लगी थी और खून बह रहा था. बुजलाल ने बिना देर किए बच्ची को संभाला और बच्ची को अस्पताल पहुंचाया. बाद में उन्होंने बच्ची के परिजनों को सूचना दी. पिता के अस्पताल पहुंचने पर बच्ची का सामान और वाहन की चाबी उन्हें सौंपकर वे घर लौट गए.
इसी तरह राहवीर अनिल ने बताया कि शहर के मुरलीपुरा स्थित कुत्ता बावड़ी चौराहे पर हुई दुर्घटना में 15 साल की किरण चौधरी गंभीर घायल हो गई थी. उसके दाहिने पैर में गहरी चोट आई थी. ऐसे में बालिका को गोल्डन ऑवर में जिला चिकित्सालय चरक भवन पहुंचाया, तो इलाज के बाद उसकी हालत में सुधार हुआ.
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वहीं, राहवीर योजना के लाभ के लिए www.jansewaprahari.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है. वहीं, हेल्पलाइन नंबर 108-112-100 और ईमेल jansewaprahari@gmail.com पर भी मदद ले सकते हैं.