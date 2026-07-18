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जगन्नाथ यात्रा तिथि के अनुसार या श्रद्धालुओं की भाव भक्ति पर? इस्कॉन ने साफ की तस्वीर

जगन्नाथ यात्राएं विदेश में अलग-अलग तिथियों पर निकालने के मामले में उज्जैन इस्कॉन ने दिया स्पष्टीकरण. पौराणिक कथाओं से साक्ष्य दिए.

Ujjain ISKCON Explanation
जगन्नाथ यात्रा तिथि पर विवाद, पीएमओ को लेटर (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 18, 2026 at 3:05 PM IST

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उज्जैन : विदेश में जगन्नाथ यात्राएं अलग-अलग तिथि पर निकालने के विरोध में पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर प्रबंध समिति ने प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखा है. इसमें लिखा है "इस्कॉन की अलग-अलग इकाइयों द्वारा भगवान जगन्नाथ की रथयात्राएं पारंपरिक तिथि आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के बजाय अलग-अलग दिनों में निकाली जा रही हैं, जो सदियों पुरानी परंपरा और धार्मिक मर्यादा के अनुरूप नहीं है." इसके बाद उज्जैन इस्कॉन मंदिर ने अपना पक्ष रखते हुए स्पष्टीकरण दिया है.

देश में इस्कॉन की यात्राएं नियम के अनुसार

उज्जैन इस्कॉन मंदिर के पीआरओ पंडित राघव दास का कहना है "भारत में इस्कॉन पुरी मंदिर प्रशासन के साथ वर्ष 2021 में हुई सहमति का पूरी तरह पालन कर रहा है. सहमति के अनुसार भगवान के रथ पर विराजमान होने के दिन से लेकर उनके पुनः मंदिर लौटने तक की अवधि में देशभर के इस्कॉन मंदिर रथयात्रा निकाल सकते हैं. भारत में सभी इस्कॉन मंदिर इसी व्यवस्था का पालन कर रहे हैं."

उज्जैन इस्कॉन मंदिर के पीआरओ पंडित राघव दास (ETV BHARAT)

विदेश में स्थानीय हालात के अनुसार यात्राएं

विदेशों में अलग-अलग तिथियों पर रथयात्रा निकाले जाने पर राघव दास का कहना है "इस्कॉन अंतरराष्ट्रीय धार्मिक संस्था है, जिसका उद्देश्य भगवान श्रीकृष्ण और भगवान जगन्नाथ की भक्ति को विश्वभर में पहुंचाना है. अनेक देशों में हिंदू समुदाय अल्पसंख्यक हैं. वहां स्थानीय प्रशासन की अनुमति, सप्ताहांत की छुट्टियां, मौसम की परिस्थितियां और श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शनिवार या रविवार जैसे उपयुक्त दिनों में रथयात्रा आयोजित करनी पड़ती है. स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप तिथि तय की जाती है. "

पौराणिक कथाओं का उल्लेख कर समझाया

पीआरओ पंडित राघव दास ने कहा "भगवान जगन्नाथ किसी एक क्षेत्र या समुदाय के नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व के नाथ हैं. उनका स्वरूप प्रेम, समरसता और सर्वसमावेशी संस्कृति का प्रतीक है. इसलिए विश्वभर में निकाली जाने वाली रथयात्राओं का उद्देश्य केवल भगवान की महिमा और भक्ति का प्रचार-प्रसार करना है, न कि परंपराओं का अनादर." इस बारे में उन्होंने कुछ पौराणिक कथाओं का भी उल्लेख किया.

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