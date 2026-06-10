मध्य प्रदेश में घूसखोरों पर चला लोकायुक्त का डंडा, शिक्षा विभाग का बाबू रिश्वत लेते ट्रैप
रतलाम और कटनी में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, उज्जैन और जबलपुर लोकायुक्त ने रिश्वत लेते बाबू और पटवारी को पकड़ा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 10, 2026 at 1:50 PM IST
रतलाम: जावरा में उज्जैन लोकायुक्त की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है. 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते एक बाबू को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. सेवानिवृत हो चुके शिक्षक से शिक्षा विभाग का बाबू रिश्वत की मांग कर रहा था. रिटायर्ड टीचर की शिकायत पर लोकायुक्त उज्जैन की टीम ने ट्रैप लगाकर रिश्वतखोर बाबू को रंगे हाथ पकड़ा है. घटना जावरा के कमला नेहरू स्कूल की है. जहां पदस्थ सहायक ग्रेड 2 कर्मचारी अनिल वर्मा ने सेवानिवृत्ति सर्टिफिकेट जारी करने के नाम पर इस रिश्वत की मांग की थी.
सर्टिफिकेट देने के एवज में मांगी रिश्वत
दरअसल, जावरा के कमला नेहरू स्कूल में मंगलवार दोपहर लोकायुक्त पुलिस ने रिश्वत लेने वाले बाबू अनिल वर्मा को गिरफ्तार किया है. सेवानिवृत हो चुके शिक्षक लक्ष्मी नारायण से आरोपी अनिल वर्मा ने सेवानिवृत्ति सर्टिफिकेट देने के बदले में ₹10000 की रिश्वत की मांग की थी. लोकायुक्त पुलिस उज्जैन ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है.
रिश्वत लेते पकड़ाया बाबू
फरियादी शिक्षक लक्ष्मीनारायण ने बताया कि, ''रिटायरमेंट के बाद मुझे कई चक्कर लगवाने के बाद अनिल वर्मा बाबू ने ₹10000 मांगे थे. जिस पर लोकायुक्त उज्जैन में मैंने शिकायत दर्ज करवाई गई थी.'' रिश्वत मांगे जाने की वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से तसदीक करने के बाद लोकायुक्त उज्जैन की टीम ने ट्रैप लगाकर रिटायर्ड शिक्षक को रिश्वत के रुपए के साथ बाबू के पास भेजा. जहां रिश्वत के रुपए हाथ में लेते ही मौके पर मौजूद लोकायुक्त पुलिस की टीम ने आरोपी अनिल वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है.
डीएसपी दिनेश पटेल ने बताया कि, ''शिकायत का सत्यापन होने के बाद लोकायुक्त टीम ने कार्रवाई की है और आरोपी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है. लोकायुक्त पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.'' बहरहाल लोकायुक्त उज्जैन पुलिस की रतलाम जिले में यह चौथी बड़ी कार्रवाई है. जिसमें रिश्वतखोर शासकीय कर्मचारी रंगे हाथ रुपए लेते पकड़े गए हैं.
सरकारी कर्मचारी की अकूत संपत्ति देख लोकायुक्त हैरान, रेड में 9 करोड़ से ज्यादा का खुलासा
- SDM की आड़ लेकर मांगी 1 लाख की रिश्वत, लोकायुक्त की कार्रवाई से लेखापाल हक्का-बक्का
- जबलपुर में राजस्व निरीक्षक ने व्यापारी से मांगी 80 हजार रिश्वत, लोकायुक्त ने पकड़ा
जमीन के सीमांकन के लिए पटवारी ने मांगी रिश्वत
कटनी जिले में लोकायुक्त जबलपुर ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पटवारी को 5 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. आरोपी पटवारी जमीन के सीमांकन के बदले रिश्वत मांग रहा था. शिकायत मिलने के बाद जबलपुर लोकायुक्त ने जाल बिछाया और उसे उसके निजी कार्यालय से दबोच लिया है. कार्रवाई के बाद आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है. लोकायुक्त की इस कार्रवाई से राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया है.
जबलपुर लोकायुक्त ने पटवारी को पकड़ा
जानकारी के अनुसार, स्लीमनाबाद तहसील के ग्राम कौड़िया निवासी शिवकुमार जायसवाल ने लोकायुक्त जबलपुर में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में बताया गया कि उन्होंने अपनी पत्नी के नाम 1 एकड़ 80 डिसमिल जमीन खरीदी है, जिसके सीमांकन के लिए हल्का नंबर-8 के पटवारी प्रकाश मेहरा 5 हजार रुपए की रिश्वत मांग रहे थे. शिकायत का सत्यापन कराने के बाद लोकायुक्त टीम ने योजनाबद्ध कार्रवाई की. शिकायतकर्ता जैसे ही रिश्वत की राशि लेकर आरोपी पटवारी के बोहरीबंद रोड स्थित निजी कार्यालय पहुंचा, पहले से तैनात लोकायुक्त टीम ने पटवारी प्रकाश मेहरा को 5 हजार रुपए लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया.