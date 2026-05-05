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उज्जैन में ठाकुर जी के लिए बनाया तालाब, तपन से राहत पाने कर रहे नौका विहार

उज्जैन के इस्कॉन मंदिर में भगवान राधा-कृष्ण के लिए बनाया गया तालाब, भीषण गर्मी में भगवान कर रहे नौका विहार.

UJJAIN RADHA KRISHNA NAUKA VIHAR
उज्जैन में ठाकुर जी के लिए बनाया तालाब (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 5, 2026 at 12:40 PM IST

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उज्जैन: मध्य प्रदेश के मालवा में भी भीषण गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है. पारा 43 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया. ऐसे में आमजन गर्मी से राहत के लिए जतन कर रहा है, तो वहीं धर्मनगरी उज्जैन में भगवान श्री कृष्ण का भी गर्मी के दिनों में खास ख्याल इस्कॉन मंदिर के पुजारियों द्वारा रखा जा रहा है. भगवान राधा-कृष्ण जी को राहत पहुंचाने के लिए वृंदावन व पुरी की तर्ज पर अलग-अलग धार्मिक कहानियों के चलते जतन किए जा रहे हैं. उज्जैन के इस्कॉन मंदिर में भगवान के लिए विशेष 25 से 30 फुट का तालाब बनाया गया है.

चंदन का लेप लगाकर भगवान का कराते थे नौक विहार

ईटीवी भारत से चर्चा में पुजारी सुकान्त दास बताते हैं कि भगवान जब बाल स्वरूप में थे, तब गर्मी से राहत के लिए वे चंदन का लेप लगाते थे. यमुना नदी में नौका विहार करते थे. वृंदावन में उसी तरह 7 दिनों तो भगवन को उज्जैन में चंदन का लेप लगाकर नौका विहार करवाया जा रहा है." वहीं पुजारी सुंदर दामोदर दास ने बताया "गर्मी के मौसम में जब भगवान प्रकट रूप में थे, तब वृंदावन में यमुना नदी में राधा रानी के साथ नौका विहार किया करते थे.

इस्कॉन मंदिर में भगवान नौका विहार कर रहे (ETV Bharat)

उज्जैन में बनाई गई 12 फुट-5 फुट चौड़ी नाव, भगवान कर रहे नौका विहार

ठीक इसी तरह जगगन्नाथ पुरी के नरेंद्र सरोवर में भी विहार करवाया जाता है. 30 अप्रैल से शुरू हुआ ये आयोजन 6 मई तक चलेगा." इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच रहे हैं. उज्जैन इस्कॉन मंदिर में भगवान के लिए खास 25-30 फुट का तालाब बनाया गया है. जिसे नरेंद्र सरोवर नाम दिया गया है. तालाब में भगवान के लिए 12 फुट लंबी व 5 फुट चौड़ी नाव भी तैयार कर तैराई गई है. जिसमें भगवान जगगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा या कहें राधा कृष्ण को विराजमान कर नौका विहार करवाया जा रहा है. मंदिर के पुजारी बताते हैं कि प्राचीन काल की यह परंपरा रही है, उसी को जीवित रखने का ये प्रयास है.

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तालाब में भगवान नाव कर रहे विहार (ETV Bharat)

चंदन का लेप लगाकर कराते हैं नौका विहार

इस्कॉन मंदिर के पीआरओ एवं पंडित राघव दास बताते हैं कि हर मौसम में जैसे ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ स्वामी की जिस तरह सेवा की जाती है, वैसी ही सेवा भाव उज्जैन में भी हम इस्कॉन मंदिर में करते हैं. बीते दिनों मंदिर में अक्षय तृतीया से चंदन यात्रा की शुरूवात हुई, जो लगभग 21 दिन तक चलेगी. इसमें मलय पर्वत का चंदन लाकर भगवन को लगाया जाता है. इसी दौरान 7 दिनों तक भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा (राधा कृष्ण) की प्रतिमाएं 'नरेंद्र सरोवर' जिसे 'चंदन पुकुर' भी कहा जाता है, में नौका विहार करवाते हैं. इस पवित्र उत्सव में भगवान को सुगन्धित चंदन का लेप लगाकर सजी हुई नावों (चापा) में सरोवर की सैर कराई जाती है. जिसे 'चापा खेला' कहते हैं.

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राधा-कृष्ण जी कर रहे नौका विहार (ETV Bharat)

राघव दास ने ने बताया कि सिर्फ नरेन्द्र सरोवर में विहार की बात करें, तो यह यात्रा अक्षय तृतीया से ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी अप्रैल-मई से मई-जून तक 21 दिनों तक चलती है. जिसकी जगह ओडिशा के पुरी में स्तिथ नरेंद्र सरोवर जो कि ग्रैंड रोड पर जगन्नाथ मंदिर के उत्तर-पूर्व में स्थित एक विशाल ऐतिहासिक तालाब है, वहां होती है.

क्या है धार्मिक महत्व

पंडित राघव दास ने बताया यह माना जाता है कि भीषण गर्मी में भगवान जगन्नाथ शीतलता (नौका विहार) का आनंद लेने के लिए यहां आते हैं. इतिहास कहता है इस सरोवर का निर्माण 15वीं शताब्दी कुछ स्रोतों के अनुसार 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंह देव के मंत्री नरेंद्र महापात्रा ने करवाया था. यह उत्सव भक्तों के लिए एक बड़ा आकर्षण होता है, जहां हजारों की भीड़ भगवान के इस जल विहार के दर्शन के लिए जुटती है."

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