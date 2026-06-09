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वाराणसी की तर्ज पर महाकाल नगरी होगी मीट फ्री, नगर निगम सीमा से बाहर होंगी मांस की दुकानें

उज्जैन महापौर मुकेश टटवाल ने नगर निगम कमिश्नर को एमआईसी में इससे संबंधित प्रस्ताव भेजने को कहा. उज्जैन में 400 से अधिक मीट की दुकानें.

Mayor Mukesh Tatwal on meat shops
उज्जैन में मांस मटन शॉप होंगी नगर निगम सीमा के बाहर (Getty image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 9, 2026 at 6:11 PM IST

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Updated : June 9, 2026 at 6:32 PM IST

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उज्जैन: मध्य प्रदेश की धर्म नगरी उज्जैन जहां बाबा महाकालेश्वर, शक्तिपीठ हरसिद्धि सहित कई तीर्थ स्थल हैं. जहां रोजाना दर्शन के लगभग दो लाख दर्शनार्थी पहुँचते हैं. विशेष पर्वों और वीकेंड्स पर ये संख्या और अधिक हो जाती है. दर्शनार्थियों की भावना को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार और नगर निगम ने महाकाल मंदिर के 200 मीटर क्षेत्र से मांस-मटन की बिक्री व शहर में अवैध मांस बेचने वालों पर लगाम कसी थी. लेकिन अब मांस बिक्री मामले में एक नया मोड़ आया है.

महापौर ने निगम कमिश्नर को एमआईसी में प्रस्ताव भेजने को कहा

महापौर मुकेश टटवाल ने महाकाल मंदिर से सिर्फ 200 मीटर क्षेत्र ही नहीं पूरे नगर निगम सीमा में मांस-मटन की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का मन बना लिया है. इसके लिए उन्होंने नगर निगम कमिश्नर को नियम-कानून को समझ कर एमआईसी में प्रस्ताव भेजने को कहा है. महापौर का कहना है जल्द ही हमारा शहर मांस-मटन मुक्त होगा.

महापौर मुकेश टटवाल (ETV Bharat)

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महापौर मुकेश टटवाल ने ETV भारत से कहा "उज्जैन धार्मिक और पवित्र नगरी है. यहां आने वाले श्रद्धालु बाबा महाकालेश्वर सहित सभी मंदिरों के दर्शन करने पहुंचते हैं. हमने संकल्प लिया था नगर पालिका निगम द्वारा सदन के सभागृह में जैन मुनि जी के आगमन के दौरान हम उज्जैन नगर निगम सीमा के अंदर जितनी भी मांस-मटन की दुकानें हैं, जल्द ही उनको नगर निगम सीमा से बाहर करेंगे."

Mayor Mukesh Tatwal on meat shops
उज्जैन में मांस मटन होगा नगर निगम सीमा के बाहर (ETV Bharat)

उन्होंने आगे कहा, "अभी बीते दिनों वाराणसी में वहां के महापौर एवं परिषद द्वारा निर्णय लिया गया है कि पूरे वाराणसी शहर में मांस-मटन की दुकानें नगर निगम सीमा से बाहर की जाएंगी. मैंने भी हमारे कमिश्नर को निर्देश दिए हैं कि नियम कानून कायदा क्या है, किस प्रकार से हम इस कार्य को पूरा कर सकते हैं, उसका प्रस्ताव बनाकर के MIC में भेजें. ताकि नगरवासियों के सहयोग से उज्जैन नगर निगम क्षेत्र को हम मीट फ्री कर सकें. साथ ही वैध मांस व्यापारियों की दुकानों को नगर निगम सीमा के बाहर व्यवस्थित जगह दे सकें."

उज्जैन में 400 से अधिक मीट की दुकानें

दरअसल शहर के बेगमबाग, तोपखाना, हरिफाटक, नीलगंगा व अन्य क्षेत्रों में 400 से अधिक मीट की दुकाने हैं. जिनमे से कई अवैध रूप से संचालित हो रही हैं. होटल, रेस्ट्रां भी खुलेआम मांस परोस रहे हैं. हमने मंदिरो के 200 मीटर के दायरे में कई दुकानों को बंद करने का प्रयास भी किया था. उस समय उसका अच्छा प्रभाव हुआ था. सारी दुकानें ढक गई थीं, कई बंद कर दी गई थीं. लेकिन फिर देखने में आया है कि दुकाने वैसे ही चालू होने लगी हैं. हमने कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. मैं शहरवासियों से भी अनुरोध करता हूं कि जो मांस-मटन की आपकी दुकानें हैं. उसको ढक कर रखें. जब हम इस प्रकार की योजना लेकर आ रहे हैं, तो सभी से सहयोग की अपेक्षा है.

Last Updated : June 9, 2026 at 6:32 PM IST

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