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IRCTC कराएगा 5 ज्योतिर्लिंग के साथ द्वारकाधीश की यात्रा, देखें यात्रा, रूट और सुविधाएं

मध्य प्रदेश के तीर्थ यात्रियों के लिए आईआरसीटीसी की भारत गौरव पर्यटक ट्रेन, 10 रातें और 11 दिन का स्पेशल पैकेज.

IRCTC Gaurav Tour train
आईआरसीटीसी की भारत गौरव ट्रेन कराएगी ज्योतिर्लिंग यात्रा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 8, 2026 at 2:55 PM IST

2 Min Read
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उज्जैन : IRCTC की भारत गौरव पर्यटक ट्रेन 5 ज्योतिर्लिंग के साथ द्वारकाधीश और एलोरा की यात्रा कराएगी. यात्रा के तहत 10 रातें और 11 दिन स्पेशल पैकेज जारी किया गया है. ये यात्रा 11 जुलाई से 21 जुलाई 2026 तक होगी. IRCTC ने इस स्पेशल पैकेज की जानकारी उज्जैन रेलवे स्टेशन पर सोमवार को प्रेस वार्ता करके दी. यह ट्रेन मध्यप्रदेश के रीवा, सतना, मैहर, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, इटारसी, रानी कमलापति, शुजालपुर व उज्जैन स्टेशन से होते हुए जाएगी.

ट्रेन में क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी

टूरिज़्म एग्जीक्यूटिव IRCTC राहुल होलकर ने बताया "यात्रियों को इस यात्रा में ट्रेन के साथ तीर्थ स्थलों पर बस सुविधा दी जाएगी. साथ ही ऑन बोर्ड, ऑफ बोर्ड भोजन, रहने के लिए आवास, टूर एस्कोर्ट, यात्री का बीमा, हाउसकीपिंग जैसी तमाम सुविधाएं मिलेंगी. प्रति व्यक्ति किराया स्लीपर क्लास में 20,250 रुपये देना होगा. एसी थर्ड का किरााया 33,250 रुपये है. सेकेंड एसी में 44000 रुपये किराया है. यात्री www.irctctourism.com पर ऑनलाइन व अपनी सुविधा अनुसार एजेंट से भी बुक करवा सकते हैं.

आईआरसीटीसी के टूरिज़्म एग्जीक्यूटिव इंदौर राहुल होलकर (ETV BHARAT)

यात्रियों को हर स्तर पर जानकरी मिलेगी

IRCTC के राहुल होलकर ने बताया "यात्रा के 2 दिन पहले रजिस्ट्रेशन करवाने वाले यात्रियों को कॉल करके ट्रेन के आने व निकलने का समय बताया जाएगा. यात्रियों को अपने मोबाइल व अन्य सुविधा अनुसार टेलीफोन नंबर आवेदन फॉर्म में सही देना होंगे, क्योकि स्टेशन में परिवर्तन होने पर यात्रियों को असुविधा न हो, कोई यात्री रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाना चाहता है तो उसके लिए यात्रियों को चेक या एनईएफटी के माध्यम से ही राशि वापस दी जाएगी."

टिकट कैंसिल कराने पर राशि कटेगी

टिकिट बुकिंग के बाद यात्रियों के पैन कार्ड की कॉपी जमा करनी होगी. यात्रियों को ये ध्यान रखना होगा अगर बुकिंग कराने के बाद कैंसिल करवाते हैं तो राशि काटी जाएगी. इसके अनुसार 04 दिन से 07 दिन तक 50 प्रतिशत राशि काटी जाएगी, 08 दिन से 14 दिन तक 25 प्रतिशत राशि काटी जाएगी. 4 दिन से कम में 100 प्रतिशत राशि काटी जाएगी.

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