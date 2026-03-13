ETV Bharat / state

इंटरनेशनल किन्नर अखाड़े में 4 महामंडलेश्वर और 7 महंतों के नामों की घोषणा

कार्यक्रम में आचार्य महामंडलेश्वर डॉ. लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने घोषणा करते हुए गुजरात के सूरत से दिलीपनंद गिरी को महामंडलेश्वर, तेलंगाना से महाकालीनन्द गिरी को महामंडलेश्वर, राजस्थान से कामाख्या नंद गिरी सीतारमण को महामंडलेश्वर एवं उत्तरप्रदेश से गड़ी मानिकपुर प्रतापगढ़ रेखानंद गिरी को महामंडलेश्वर नियुक्त किया. गुजरात की नंदिनीनन्द गिरी श्री महंत, अकोला महाराष्ट्र की गणेशानंद गिरि श्री महंत, मध्य प्रदेश इंदौर से सुनहरी नंद गिरी, आकांक्षा नंद गिरी, गुंजन नंद गिरी, अलोपी नंद गिरी एवं खुशीनंद गिरी को श्री महंत बनाया गया.

अलग-अलग राज्यों से आए किन्नर संतों का महामंडलेश्वर एवं श्रीमंत की उपाधि देकर उनका पट्टाभिषेक किया गया. दुग्ध अभिषेक एवं केसरिया साल एवं पुष्पवर्षा के साथ वैदिक मंत्र के बीच यह विधि संपन्न की गई.

उज्जैन : महाकाल की नगरी में इंटरनेशनल किन्नर अखाड़े का खास कार्यक्रम शहर के एक गार्डन मे हुआ. ये कार्यक्रम उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखकर आयोजित किया गया. बैठक में इंटरनेशनल किन्नर अखाड़ा की आचार्य महामंडलेश्वर डॉ. लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की मौजूदगी में देशभर के पदाधिकारी मौजूद रहे. आयोजन में 4 महामंडलेश्वर और 7 महंतों की नियुक्तिया की गईं.

अखाड़े में दोफाड़ को लेकर महामंडलेश्वर क्या बोली

किन्नर अखाड़े मे दोफाड़ की चर्चा पर आचार्य महामंडलेश्वर डॉ. लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने कहा "जो लोग किन्नर अखाड़े को बदनाम कर रहे हैं, जो मुझे पर्सनली टारगेट कर रहे हैं, उन लोगों के बारे में सभी पहले से जानते हैं. 2016 के सिंहस्थ में वे हमारे साथ थे, जो किन्नर अखाड़े का पूरा पैसा खाकर आश्रम छोड़कर भाग गए. 2025 में किन्नर अखाड़े के नाम से नई संस्था रजिस्टर करके हमें निकालने का कह रहे हैं. हमें क्या निकालेंगे, हमें पूरा देश जानता है कि सबसे पुराना हमारा अखाडा है."

सिंहस्थ के कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री की तारीफ

आचार्य महामंडलेश्वर डॉ. लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने कहा "अगर डॉक्यूमेंट के आधार पर कोई कोर्ट गया और खुद को किन्नर अखाड़े का संस्थापक साबित कर रहा है तो ये कैसा केस है. उसमें मुझे पार्टी ही नहीं बनाया गया. गलत काम एवं चरित्रहीनता करने वाले ये लोग हैं, ऐसी बातों पर मैं अंकुश लगाती हूं. ये तो वे लोग हैं जो माफी मांग कर 2019 में वापस आ गए. फिर हमारा जूना अखाड़े से अनुबंध हुआ तो रात को अखाड़े का पैसा लेकर भाग गए. तब किन्नर अखाड़े ने उन्हें बहिष्कृत किया. अब वह दोबारा किन्नरों की जायदाद और उनके पैसों के पीछे पड़े हुए हैं."

सिंहस्थ 2028 के निर्माण कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की तारीफ करते हुए महामंडलेश्वर ने कहा "हमें शिप्रा के जल में आचमन करने को मिलेगा. शिप्रा के जल शुद्धीकरण के लिए करोड़ो की लागत से विकास कार्य हो रहे हैं."

किन्नर अखाड़े के ऋषि अजय दास ने साधा था निशाना

किन्नर अखाड़े में दोफाड़ का मामला कुछ दिन पहले उज्जैन पहुंचे किन्नर अखाड़े के ऋषि अजय दास ने दावा किया था "किन्नरों का धर्मांतरण किया जा रहा है." ऋषि अजय दास ने महामंडलेश्वर बनी ममता कुलकर्णी और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को अखाड़े से निकालने की घोषणा भी की थी. खुद को किन्नर अखाड़े का संस्थापक बताया था.