विश्व कप जीतने के बाद महाकाल का आशीर्वाद, गीता महोत्सव के कलाकारों ने नंदी हॉल में की शिव साधना

अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव में प्रस्तुतियां देने उज्जैन पहुंचे कलाकारों ने लिया महाकाल का आशीर्वाद. मंदिर की व्यवस्थाओं की अभिनेताओं ने की तारीफ.

UJJAIN INTERNATIONAL GITA MAHOTSAV
क्रिकेटर और कलाकारों ने की शिव साधना (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 2, 2025 at 7:48 PM IST

3 Min Read
उज्जैन: विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल का धाम लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का खास केंद्र है. हर रोज हजारों श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन को धर्म नगरी उज्जैन पहुंचते हैं. 1 दिसंबर से पूरे प्रदेश में खासकर उज्जैन, इंदौर और भोपाल में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव चल रहा है. जिसके चलते शहर के दशहरा मैदान में सांस्कृतिक आयोजनों में जाने-माने अभिनेता अभिनेत्री प्रस्तुतियां देने पहुंच रहे हैं. सोमवार और मंगलवार को भी कई दिग्गज कलाकार पहुंचे.

श्रीकृष्ण गीता सार प्रस्तुति देने पहुंचे कलाकार

उज्जैन में चल रहे 3 दिनों के अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में कई कार्यक्रम चल रहे हैं. सोमवार देर शाम श्रीकृष्ण गीता सार प्रस्तुति देने पहुंचे कलाकारों में अभिनेता पुनीत इस्सर, विंदू दारा सिंह, सिद्धार्थ इस्सर और अमित पचौरी पहुंचे. कार्यक्रम के बाद कलाकारों ने मंगलवार को भस्म आरती में दर्शन लाभ लेकर अपने अनुभव साझा किए. मंगलवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य स्नेहा राणा ने भी दर्शन लाभ लेकर अनुभव साझा किए.

1 (ETV Bharat)

क्रिकेटर और कलाकारों ने की शिव साधना

अभिनेता पुनीत इस्सर, विंदू दारा सिंह, सिद्धार्थ इस्सर और अमित पचौरी भस्मारती दर्शन के दौरान नंदी हाल में शिव साधना में लीन नजर आए. गर्भ गृह के चांदी द्वार के यहां माथा टेक आशीर्वाद लिया. कलाकार पुनीत इस्सर ने कहा कि "श्रीकृष्ण गीता सार नाटक की प्रस्तुति के बाद भगवान महाकाल के दर्शन लाभ मिले हैं ये हमारा सौभाग्य है. जब भी मौका मिलता है दर्शन लाभ लेने आते हैं. एक खास ऊर्जा यहां आकर मिलती है." मंदिर की व्यवस्थाओं से लेकर यहां सुगम दर्शन की भी कलाकारों ने तारीफ की. मंदिर समिति की ओर से उप प्रशासक एस एन सोनी और शिवाकांत पांडे ने सभी कलाकारों का का स्वागत और सम्मान भी किया.

SHRI KRISHNA GITA SAR
उज्जैन पहुंचे कलाकारों ने लिया महाकाल का आशीर्वाद (ETV Bharat)
ARTISTS WORSHIP BABA MAHAKAL
विश्व कप जीतने के बाद महाकाल का आशीर्वाद (ETV Bharat)

विश्व कप जीतने के बाद महाकाल का आशीर्वाद

विश्व कप विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य स्नेहा राणा भी बाबा महाकाल के दरबार में पहुंची. स्नेहा राणा ने कहा कि "वह दूसरी बार बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंची है. मैच शुरू होने से पहले बाबा महाकाल के पास पहुंचीं थी और अब विश्व कप जीतने के बाद महाकालेश्वर के दर्शन लाभ लिए." स्नेहा ने भी भारत की सुख-समृद्धि और हमेशा भारत का नाम क्रिकेट टीम के माध्यम से गौरवांवित करने की मंगलकामना की. गर्भ गृह के चांदी द्वार से माथा टेक आशीर्वाद लिया. दर्शन के बाद मंदिर प्रबंध समिति ने स्नेहा राणा का स्वागत और सम्मान किया.

UJJAIN BABA MAHAKAL
क्रिकेटर और अभिनेताओं ने बाबा महाकाल का लिया आशीर्वाद (ETV Bharat)

