अंगारों की तरह तप रहा उज्जैन, 44 डिग्री के पार पारा, इस सीजन का सबसे गर्म दिन
उज्जैन में भीषण गर्मी से जनता का हाल बेहाल, 44 डिग्री के पार पहुंचा तापमान, स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 14, 2026 at 5:50 PM IST|
Updated : May 14, 2026 at 5:56 PM IST
उज्जैन: मध्य प्रदेश में पारा लगातार बढ़ रहा है. कई जिलों में हीटवेव का अलर्ट है. वहीं उज्जैन में गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है. तेज धूप और गर्म हवाएं आम जनजीवन को प्रभावित कर रही हैं. बीते दिन शहर का अधिकतम तापमान 44.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन का अब तक का सबसे अधिक तापमान है. वहीं न्यूनतम तापमान भी 29.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जिससे दिन के साथ-साथ रात में भी लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही है.
स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी
लगातार बढ़ती गर्मी लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है. दिनभर चल रही गर्म हवाओं के चलते सड़कें दोपहर में सुनसान नजर आ रही हैं. वहीं स्वास्थ्य विभाग ने भी लू और गर्मी को लेकर एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों को दोपहर के समय घर से बाहर नहीं निकलने, अधिक पानी पीने और सावधानी बरतने की सलाह दी है. मौसम विशेषज्ञ एवं जीवाजी वेधशाला प्रभारी राजेंद्र प्रकाश गुप्त ने बताया कि "पिछले दो-तीन दिनों से तेज गर्मी का दौर जारी है. उन्होंने कहा कि अधिकतम और न्यूनतम दोनों तापमान सामान्य से काफी अधिक बने हुए हैं, जिससे भीषण गर्मी हो रही है.
नया पश्चिमी विक्षोभ हुआ सक्रिया, गर्मी से अभी राहत नहीं
उन्होंने बताया कि पिछले सप्ताह पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण कई क्षेत्रों में बूंदाबांदी और मौसम में बदलाव देखने को मिला था, लेकिन अब उसका प्रभाव समाप्त हो गया है. इसी वजह से तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है. हालांकि एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है, लेकिन वह कमजोर है. वहीं बंगाल की खाड़ी में बने तूफान का असर भी आने वाले दो-तीन दिनों में देखने को मिल सकता है. जिसके चलते तापमान में हल्का उतार-चढ़ाव संभव है, लेकिन फिलहाल गर्मी से राहत मिलने के आसार कम है.
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पिछले साल की अपेक्षा इस बार ज्यादा गर्मी
राजेंद्र प्रकाश गुप्त के अनुसार मई और जून के दौरान सूर्य की किरणें सीधी पड़ने लगती हैं और दिन लंबे हो जाते हैं. जिसके कारण तापमान लगातार बढ़ता है. उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष उज्जैन में अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जबकि इस बार यह बढ़कर 44.7 डिग्री तक पहुंच चुका है. वहीं न्यूनतम तापमान भी पिछले साल की तुलना में अधिक दर्ज किया जा रहा है. मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में गर्मी का असर इसी तरह बना रहेगा और लोगों को फिलहाल तेज गर्मी से राहत मिलने की संभावना कम है."