घायल कोबरा का हुआ ऑपरेशन, 80 टांके लगाकर डॉक्टरों ने बचाई जान, 2 घंटे चली सर्जरी

उज्जैन में निर्माण कार्य के दौरान जेसीबी की चपेट में आया कोबरा, 4 डॉक्टरों की टीम ने किया ऑपरेशन, एनेस्थीसिया देकर लगाए 80 टांके.

UJJAIN COBRA SURGERY 80 STITCHES
घायल कोबरा का हुआ ऑपरेशन (Getty image)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 26, 2025 at 10:34 PM IST

2 Min Read
उज्जैन: विक्रम नगर इंडस्ट्रियल एरिया साइड में चल रहे निर्माण कार्य के दौरान एक कोबरा सांप जेसीबी की चपेट में आ गया. जिसके बाद स्नेक कैचर ने रेस्क्यू किया तो देखा कि सांप गंभीर रूप से घायल है. जिसके बाद सर्प मित्र की मदद से 4 डॉक्टरों की टीम ने लगभग 2 घंटे ऑपरेशन किया और सांप को सुरक्षित किया. जिसमें सांप को 80 टांके लगाए गए हैं.

डॉक्टरों की निगरानी में है कोबरा

सर्प मित्र राहुल मोखरिवाल ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि "क्षेत्रीय लोगों के फोन कॉल से सूचना मिली और मौके पर जाकर रेस्क्यू किया तो देखा कि लगभग पूरी स्किन कोबरा सांप की निकल गई थी. खून लगातार बह रहा था. तत्काल कोबरा को शहर के उदयन मार्ग स्थित वेटनरी अस्पताल लेकर गए, जहां उपचार दिलवाया. फिलहाल सांप, डॉक्टरों की निगरानी में ही है. कोबरा के ठीक होने पर उसे जंगल में सुरक्षित जगह छोड़ा जाएगा.

80 टांके लगाकर डॉक्टरों ने बचाई कोबरा की जान (ETV Bharat)

80 टांके लगाकर किया गया सुरक्षित

सर्प मित्र राहुल मोखरिवाल ने बताया कि "ये घटना रविवार रात की है. शहर के विक्रम नगर इंडस्ट्रियल एरिया से मैं और मेरे मित्र मुकुल ने मिलकर कोबरा रेस्क्यू किया था. स्नेक की हालात को देखते हुए हमने चिकित्सक मुकेश जैन को कॉल किया. जिसके बाद फोन के माध्यम से चर्चा कर उदयन मार्ग स्थित पशु चिकित्सालय सर्प लेकर गए, जहां डॉक्टर मुकेश जैन और उनकी टीम ने सर्जरी की. जिसमें कोबरा को 80 टांके लगाकर सुरक्षित किया गया.

'एनेस्थीसिया देकर किया ऑपरेशन'

इस मामले को लेकर डॉ. मुकेश जैन ने बताया कि "सर्प मित्र द्वारा गंभीर अवस्था में कोबरा को अस्पताल लाया गया था. यहां लाते ही ट्रीटमेंट शुरू कर दिया गया. लगभग पूरी स्किन कोबरा की निकल गई थी. सर्जरी बड़ी थी इसलिए 2 घंटे का समय लगा. लगभग 80 टांके कोबरा को लगाने पड़े हैं. कोबरा को एनेस्थीसिया दिया उसके बाद ऑपरेशन किया. दवाइयां भी बाहर से मंगवाई थीं.

