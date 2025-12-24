उज्जैन संभाग में औद्योगिक क्रांति, 2 साल में 38000 करोड़ का निवेश, ऑनलाइन मिलेगी रोजगार की जानकारी

उज्जैन संभाग में औद्योगिक क्रांति, 2 साल में 38000 करोड़ का निवेश, ऑनलाइन मिलेगी रोजगार की जानकारी
मध्य प्रदेश के युवाओं को राज्य से बाहर जाने की जरुरत नहीं, आगामी दिनों में 25000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट लाने की है तैयारी:एमपीआईडीसी
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 24, 2025 at 9:51 PM IST
उज्जैन: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कार्यकाल के 2 साल 13 दिसंबर को पूरे हुए. इन 2 सालों में उद्योग क्षेत्र में होने वाले इन्वेस्टमेंट को लेकर एमपीआईडीसी ने प्रेस वार्ता की. एमपीआईडीसी के निदेशक राजेश राठौर ने बताया, "उज्जैन संभाग में औद्योगिक क्रांति आई है, लगभग 38506.23 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है. सिर्फ 17000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उज्जैन में ही हुआ है."
ऑनलाइन मिलेगी रोजगार की जानकारी
राजेश राठौर ने बताया कि "इस औद्योगिक क्रांति की गाइडलाइन अनुसार 70% क्षेत्रीय युवाओं को रोजगार का अवसर दिया जा रहा है. 419 औद्योगिक इकाई को जमीन दी है. खास बात यह है युवाओं और वेंडर को पोर्टल के माध्यम से आने वाले दिनों में उद्योगों में सृजन होने वाले रोजगार की जानकारी मिलेगी. जिसकी तैयारी एमपीआईडीसी ने शुरू कर दी है. आगामी दिनों में फार्मा कम्पनी भी यूनिट लगाएगी. इसके साथ ही देश में बड़े उद्योगपति भी इन्वेस्ट करने वाले हैं."
'राज्य के युवाओं को बाहर जाने की जरूरत नहीं'
एमपीआईडीसी निदेशक राजेश राठौर ने बताया "पोर्टल पर तमाम उद्योगों की सूची रहेगी. जिसमे क्वालिफिकेशन और अनुभव के आधार पर निकली वैकेंसी में युवा अप्लाई कर सकेंगे. किस उद्योग को वेंडर की जरूरत है, पूरी डिटेल पोर्टल में रहेगी, जो रोजगार दिलवाने में मददगार साबित होगा. मध्य प्रदेश शासन की ओर से 70 प्रतिशत क्षेत्रीय युवाओं को रोजगार देने की गाइडलाइन जारी हुई है. जिससे मध्य प्रदेश के युवाओं को राज्य से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
आगामी दिनों में आएगा 25 हजार करोड़ का इंवेस्टमेंट
राजेश राठौर का कहना है कि "प्रदेश में सभी श्रेणी के उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है. जिसमें सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद शामिल है. उज्जैन में विक्रम उद्योगपुरी, ताजपुर औद्योगिक क्षेत्र, मक्सी फेज और आईटी पार्क, देवास में सेक्टर 2, सेक्टर 3, नेमावर और सरसौदा में उद्योग संचालित है.
वहीं, रतलाम में औद्योगिक पार्क रतलाम और जावरा के, नमकीन एवं एलाइड फूड क्लस्टर करमदी एवं मेगा उद्योगीक पार्क, शाजपुर में मक्सी और उद्योगीक पार्क, आगर मालवा में उद्योगीक क्षेत्र फेज 1,2,3 नीमच में झांझनवाड़ा और चिताखेड़ा, मंदसौर में जग्गाखेड़ी में आईआईसीसी, एफपीपी, बसई, सेमली कांकड़, जग्गाखेड़ी फेज 2 है. इसके साथ ही आगामी दिनों में लगभग 25000 करोड़ के और इन्वेस्टमेंट आने की तैयारी है."