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उज्जैन फिर बन रहा औद्योगिक निवेश और रोजगार का बड़ा हब, महिलाओं को प्राथमिकता

पिछले ढाई सालों में उज्जैन में 246 नई औद्योगिक इकाइयों को जमीन आवंटित. लगभग 16,150 करोड़ रुपये का हुआ निवेश. मोहन यादव ने किया निरीक्षण.

UJJAIN INDUSTRIAL HUB
उज्जैन फिर बन रहा औद्योगिक निवेश और रोजगार का बड़ा हब (Credit: Public Relations Department, Ujjain)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 1, 2026 at 5:43 PM IST

6 Min Read
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उज्जैन: 1960 से 1990 के दशक तक मालवा में उज्जैन एक प्रमुख औद्योगिक शहर भी कहलाता था. उस समय हजारों परिवारों की आजीविका बड़ी मिलों और फैक्ट्रियों पर निर्भर हुआ करती थी. सोयाबीन तेल, पाइप, स्टील फैक्ट्री, कपड़ा, सिंथेटिक फाइबर, मिल और अन्य कई इंजीनियरिंग उद्योग जो बदलते दौर में बंद हो गए, जिससे रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा.

साल 2010 में एक बार फिर उद्योगों के शंखनाद के लिए विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड का तत्कालीन सरकार ने गठन किया. जिसे 2014 में सड़क, पानी, बिजली के लिए मंजूरी दी गई. 2015 में पर्यावरणीय स्वीकृति मिली और 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत कर दी. आज उज्जैन में देश दुनिया में कई बड़े प्लांट फिर स्थापित हुए हैं.

विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड का गठन

उज्जैन अपने औद्योगिक क्षेत्र के वैभव की ओर लौटता नजर आ रहा है. 1960 से 1990 के बीच उज्जैन में एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन प्लांट, पाइप फैक्ट्री, विनोद मिल, हीरा मिल, श्री सिंथेटिक, इंदौर टेक्सटाइल, उज्जैन टेक्सटाइल व तेल, दाल कई बड़ी मिल थीं. आज फिर औद्योगिक विकास में उज्जैन में तेजी से आगे बढ़ रहा है. विक्रम उद्योगपुरी में पिछले ढाई सालों में 246 नई औद्योगिक इकाइयों को जमीन उपलब्ध करवाई गई.

मोहन यादव ने किया विक्रम उद्योगपुरी का निरीक्षण (Credit: Public Relations Department, Ujjain)

जिनसे करीब 16,150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 14,500 से ज्यादा के रोजगार की उम्मीद है. वहीं मेडिकल डिवाइस पार्क, आईटी पार्क सहित कई योजनाओं में प्रतिष्ठित कंपनियां निवेश कर रही हैं. वस्त्र और परिधान क्षेत्र में 315 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आया है. 5,000 से अधिक लोगों को खास कर महिलाओं को यहां रोजगार मिलने की उम्मीद है. अब महिलाओं के लिए 50.05 करोड़ रुपये की लागत से वर्किंग वूमेन हॉस्टल 1,500 कमरों का बन रहा है.

मोहन यादव ने किया विक्रम उद्योगपुरी का निरीक्षण

विक्रम उद्योगपुरी को लेकर हाल ही में उज्जैन पहुंचे मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने निरीक्षण किया. उन्होंने पेप्सिको प्लांट व अन्य प्लांट सहित निर्माणाधीन वर्किंग वूमेन हॉस्टल का निरीक्षण किया था और जरूरी दिशा निर्देश कमिश्नर आशीष सिंह, उज्जैन कलेक्टर रोशन कुमार सिंह, एमपीआईडीसी के निर्देशक राजेश राठौर व अन्य को दिए थे.

VIKRAM UDYOGPURI LIMITED UJJAIN
विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड, उज्जैन (Credit: Public Relations Department, Ujjain)

एमपीआईडीसी के निर्देशक राजेश राठौर ने बताया, "औद्योगिक क्षेत्र में लगने वाले उद्योगों में स्थानीय किसानों एवं ग्रामीणों को प्राथमिकता से रोजगार उपलब्ध करवाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं. मुख्यमंत्री ने विक्रम उद्योगपुरी के सम्पूर्ण क्षेत्र का निरीक्षण किया था. हाल ही में यह भी कहा था किसानों को औद्योगिक इकाइयों में आवश्यक फसलों का उत्पादन करने के लिए प्रेरित किया जाये, जिससे स्थानीय किसानों की आय में वृद्धि हो और उद्योगों को भी आवश्यकतानुसार कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो सके."

वर्किंग वूमेन हॉस्टल

विक्रम उद्योपुरी ही नहीं उज्जैन क्षेत्र में आने वाले तमाम उद्योगों में महिलाओं की नियुक्तियों को प्राथमिकता दी गई है. खास बात यह है 50 करोड़ से अधिक की लागत से महिलाओं के लिए विक्रम उद्योपुरी क्षेत्र में ही आधुनिक आवासीय परिसर बनाया जा रहा है, जो 1,500 महिलाओं को सुरक्षित, सुविधायुक्त एवं सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराएगा.

'246 नई औद्योगिक इकाइयों को जमीन आवंटित'

कलेक्टर रौशन कुमार सिंह ने बताया, "पिछले ढाई सालों में उज्जैन जिले में 246 नई औद्योगिक इकाइयों को जमीन आवंटित की गई. जिनसे लगभग 16,150 करोड़ रुपये का निवेश हुआ और 14,500 से अधिक लोगो को रोजगार की संभावना बनी है. लगभग 773 एकड़ क्षेत्र में विकसित विक्रम उद्योगपुरी में अब तक 94 भूखंड आवंटित किए जा चुके हैं, जिनसे लगभग 6,480 करोड़ रुपये का निवेश अपेक्षित है. वहीं 360 एकड़ में विकसित मेडिकल डिवाइस पार्क में 74 औद्योगिक इकाइयों को भूमि आवंटित की जा चुकी है, जिनके माध्यम से लगभग 2,894 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है."

फेज-2 पर काम शुरू

कलेक्टर रौशन कुमार सिंह ने बताया, "उद्योगों की बढ़ती मांग को देखते हुए 488 हेक्टेयर भूमि पर विक्रम उद्योगपुरी फेज-2 विकसित किया जा रहा है, जहां अल्केम लेबोरेट्रीज, अडानी समूह एवं वॉल्वो आयशर जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों को जमीन आवंटित की जा चुकी है. इन परियोजनाओं के माध्यम से लगभग 4,800 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है, जबकि 35 से अधिक अन्य औद्योगिक इकाइयों द्वारा 15,000 करोड़ रुपये से अधिक के अतिरिक्त निवेश प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए गए हैं."

शहरी क्षेत्र में भी सौगात

शहर के शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने निर्माणाधीन आईटी पार्क का पहला चरण पूरा हो चुका है. वही नागझीरी क्षेत्र मे वस्त्र एवं परिधान के लिए मेसर्स बेस्ट लाइफ कॉर्पोरेशन और मेसर्स प्रतिभा स्वराज लिमिटेड द्वारा 315 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया जा रहा है, जिससे 5,000 से अधिक लोगों, विशेष रूप से महिलाओं, को रोजगार मिल रहा है. इसके अलावा मालवा का उज्जैन संभाग फूड प्रोसेसिंग का हब बन गया है.

'निवेश के क्षेत्र में लगातार काम कर रही सरकार'

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा, "हमारी सरकार निवेश के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है. युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, राज्य की समृद्धि के लिए, सभी वर्गों के लिए और समूचे प्रदेश की चिंता कर रही है. हर सेक्टर में हमारे चारों महानगर इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर में काम चल रहा है. ऐसे में ग्वालियर को बड़ी सौगात मिली है. ग्वालियर में टेलीकॉम सेक्टर को लेकर मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार के मध्य दिल्ली में एक बड़ा हमारा एमओयू हुआ. ग्वालियर और चंबल का अंचल हमारे लिए हमारी टॉप प्रायोरिटी पर है. दतिया में 11.5 हजार करोड़ से ज्यादा के डिफेंस की एक इंडस्ट्री आने वाली है."

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