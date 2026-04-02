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NCC कैडेट्स को नहीं मिल रही यूनिफॉर्म, करोड़ों का भुगतान अटका, 2 साल से स्टूडेंट्स खुद कर रहे पेमेंट

उज्जैन-इंदौर संभाग में 10एमपी और 2एमपी बटालियन के 8000 एनसीसी कैडेट्स को नहीं मिला यूनिफॉर्म का भुगतान. उज्जैन से राहुल सिंह राठौड़ की रिपोर्ट.

UJJAIN INDORE NCC BATTALIONS
उज्जैन में NCC कैडेट्स को 2 साल से नहीं मिल रहा यूनिफॉर्म का पैसा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 2, 2026 at 1:23 PM IST

4 Min Read
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उज्जैन: इंदौर और उज्जैन संभाग में आने वाली 10एमपी और 2एमपी बटालियन में लगभग 8000 एनसीसी कैडेट्स अलग-अलग स्कूल और कॉलेज में है. बटालियन गाइड लाइन के अनुसार, साल 2022-2023 से सभी एनसीसी कैडेट्स को विभाग ही यूनिफॉर्म उपलब्ध करवा रहा है, लेकिन बीते 2 सालों से कैडेट्स को यूनिफॉर्म का भुगतान नहीं मिल रहा है, जिसके चलते इसका खर्चा कैडेट्स को ही वहन करना पड़ रहा है.

उज्जैन-इंदौर संभाग में मौजूद 8000 कैडेट्स के यूनिफॉर्म को लेकर ईटीवी भारत ने उज्जैन यूनिट से 10 एमपी बटालियन के प्रशासनिक अधिकारी विनीत कुमार से बात की. इसके अलावा उज्जैन-इंदौर दोनों के इंदौर स्थित 10 एमपी एवं 2 एमपी बटालियन के ग्रुप हेड क्वार्टर में प्रशासनिक जिम्मेवारों से चर्चा की. जहां पूरे मामले की पुष्टि की गई.

यूनिट प्रशासनिक अधिकारी विनीत कुमार ने दी जानकारी (ETV Bharat)

2 साल से नहीं हुआ यूनिफॉर्म का भुगतान

उज्जैन यूनिट के प्रशासनिक अधिकारी विनीत कुमार ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा, "बीते 2 सालों से उज्जैन यूनिट में 10 एमपी बटालियन के कैडेट्स को यूनिफॉर्म का भुगतान समय पर नहीं मिल पाया है. साल 2024-2025 में 10 एमपी उज्जैन विंग के कैडेट्स की संख्या 1284 थी. वहीं साल 2025-2026 में 1193 संख्या रही है. अब 2025-2026 के 10 एमपी बटालियन के बच्चों के खाते में क्लेम अमाउंट यूनिफॉर्म भुगतान आने लगा है. हालांकि साल 2024-2025 का अभी कोई अपडेट नहीं है. उसका भुगतान बाकी है."

कैडेट्स के अभिभावक से खास अपील

उन्होंने आगे बताया, "साल 2022-2023 और 2023-2024 का क्लियर है. 2024-2025 के अमाउंट को लेकर तकनीकी समस्या के समाधान में टीम जुटी हुई है. कैडेट्स और उनके अभिभावक अपने खातों की समय-समय पर जांच करते रहें. पैसा आने पर भी और नहीं आने पर भी, शैक्षणिक संस्थाओं और बटालियन को अवगत करवाएं."

NCC CADETS UNIFORM PAYMENT PENDING
8000 कैडेट्स को यूनिफार्म का नहीं हुआ भुगतान (ETV Bharat)

8000 कैडेट्स को यूनिफार्म का भुगतान नहीं

उज्जैन और इंदौर संभाग के ग्रुप हेडक्वार्टर के एक अधिकारी ने बताया कि 2 एमपी और 10 एमपी बटालियन के करीब 8000 कैडेट्स हैं, जिनको यूनिफॉर्म का भुगतान नहीं हो पा रहा है. राहत की बात यह है कुछ बच्चों को वर्ष 2025-2026 का अमाउंट खाते में आने लगा है, लेकिन 2024-2025 को लेकर कोई अपडेट नहीं है.

हमारी तरफ से सभी बच्चों के लिए दोनों संभागों की सभी यूनिटों से बैंक डिटैल हमने लेकर भोपाल डायरेक्टरेट के माध्यम से दिल्ली पहुंचा दिया है. कोई तकनीकी समस्या हो सकती है जिसको लेकर हमने वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दी है. बाकी का अमाउंट भी जल्द मिल जाएगा."

करोड़ो का भुगतान लंबित

बटालियन से मिली जानकारी अनुसार, शहरी क्षेत्र के लिए विभाग ने वर्ष 2025-2026 में 4620 रुपए प्रति कैडेट्स और ग्रामीण के लिए 5313 रुपए प्रति कैडेट्स अमाउंट देना तय किया हुआ है. साल 2022-2023 में 3800 और 4370 था. वहीं वर्ष 2023-2024 में 3800 और 4370 ही था. साल 2024-2025 में बढ़कर 4400 और 5060 किया गया.

यही अमाउंट वर्ष 2025-2026 में 4620 और 5313 कर दिया गया. इस अनुसार, सिर्फ वर्ष 2024-2025 में 8000 करीब कैडेट्स का अमाउंट नहीं मिला है. आंकड़े बताते हैं कि 3 करोड़ 52 लाख से अधिक का भुगतान अभी बाकी है. जिसमें से सिर्फ उज्जैन के 10 एमपी बटालियन का 56 लाख 72 हजार 700 रुपए मिलना बाकी है.

एनसीसी भारतीय सशस्त्र बलों की युवा शाखा है जिसे हम स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए स्वैच्छिक संगठन कह सकते हैं. इसका उद्देश्य युवाओं में देश प्रेम, अनुशासन और चरित्र निर्माण करना है. 16 जुलाई 1948 को राष्ट्रीय कैडेट कौर के माध्यम से एनसीसी की स्थापना हुई. इसमें कैडेट्स को परेड एवं कैंपो के माध्यम से होने वाली गतिविधियों में शामिल कर छोटे हथियार भी चलाएं जाना सिखाया जाता है. एनसीसी का आदर्श वाक्य एकता और अनुशासन है. जिसमें A, B और C कैटेगरी में सर्टिफिकेट भी मिलते हैं.

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