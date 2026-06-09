राहुल गांधी के गद्दार वाले बयान पर कोर्ट ने पुलिस से 4 बिंदुओं पर मांगी विस्तृत जांच रिपोर्ट
इंदौर के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने अहम आदेश जारी कर नागदा के बिरलाग्राम थाना प्रभारी से विस्तृत जांच प्रतिवेदन मांगा है.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 9, 2026 at 7:10 PM IST
उज्जैन : लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के गद्दार वाले बयान को लेकर नागदा के बीजेपी नेता ने बिरलाग्राम थाना पुलिस में शिकायत की. पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने बीजेपी नेता ने अपने वकील के माध्यम से अदालत में याचिका लगाई. इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नागदा के बिरलाग्राम थाना प्रभारी से जांच रिपोर्ट मांगी है.
कोर्ट ने दिए 6 जुलाई तक रिपोर्ट पेश करने के आदेश
इंदौर के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने पुलिस से 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जवाब तलब करते हुए 6 जुलाई तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं. इस संबंध में अधिवक्ता एसके साहू एवं भाजपा नेता सुबोध स्वामी ने संयुक्त रूप से बताया "मामला सुनील साहनी द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 175(3) के तहत दायर आवेदन से जुड़ा है. आवेदन में आरोप लगाया गया है लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक सार्वजनिक मंच से कथित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संदर्भ में गद्दार शब्द का प्रयोग किया."
कोर्ट ने इन बिंदुओं पर थाना प्रभारी से मांगी रिपोर्ट
शिकायतकर्ता का कहना है "यह बयान गंभीर प्रकृति का है तथा इसकी विधिसम्मत जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए." प्रकरण की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने बिरलाग्राम थाना प्रभारी को निर्देश दिए "वे यह स्पष्ट करें कि शिकायत थाने में प्राप्त हुई थी या नहीं. यदि प्राप्त हुई थी तो उस पर क्या कार्रवाई की गई, यदि कार्रवाई नहीं की गई तो उसके क्या कारण रहे तथा शिकायत में वर्णित तथ्यों की जांच कर विस्तृत प्रतिवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए."
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अभी थाना प्रभारी तक नहीं पहुंचा आदेश
न्यायालय के आदेश के बाद अब पुलिस को शिकायत की प्राप्ति, जांच एवं कार्रवाई की पूरी स्थिति स्पष्ट करनी होगी. पुलिस द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट के आधार पर मामले में आगे की न्यायिक प्रक्रिया तय होगी. आवेदक सुबोध स्वामी ने न्यायालय के आदेश का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई "निष्पक्ष जांच से पूरे मामले के तथ्य सामने आएंगे."
बिरलाग्राम थाना प्रभारी जितेंद्र पाटीदार ने बताया "फिलहाल उन्हें न्यायालय की ओर से जांच संबंधी कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है. न्यायालय का प्रतिवेदन प्राप्त होते ही उसमें उल्लेखित सभी बिंदुओं पर वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन लिया जाएगा और नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी."