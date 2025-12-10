ETV Bharat / state

उज्जैन व इंदौर में चाइनीज मांझे का सर्किट खोजने निकली पुलिस, ऑनलाइन डिलेवरी का शक

उज्जैन में चाइनीज मांझे की खोज में निकली पुलिस ( ETV BHARAT )

हाईटेंशन लाइन की चपेट में आया बालक उज्जैन के विराटनगर का निवासी है. पीड़ित पिता गोविंद ने बताया "उनका बेटा घर की छत पर था. उसे हाईटेंशन लाइन समझ नहीं आई. वह उसके ऊपर लटके मांझे को निकालने लगा और चपेट में आ गया. हादसे में बेटे का हाथ और पैर बुरी तरह झुलसा है. उसका उपचार शासकीय चरक अस्पताल में चल रहा है."

ये चाइना मांझा कहां से आ रहा है, बाजार में कैसे बिक रहा है, इंदौर व उज्जैन पुलिस इसकी छानबीन में जुटी है. उज्जैन में चायना मांझे से दो बड़े हादसे 2 दिन के अंदर हुए. सोमवार को जीरो पॉइंट ब्रिज पर राहगीर के गले में मांझा आ गया, उसका गला कट गया. मंगलवार को 8 साल का बालक हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया. वह गंभीर घायल हो गया.

हादसों के बाद दोनों शहरों में पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू किया लेकिन एक जगह भी चाइनीज मांझा जब्त नहीं हो सका. माना जा रहा है कि चाइनीज मांझा ऑनलाइन मंगाया जाता है. सायबर पुलिस भी नजर बनाए हुए है.

उज्जैन/इंदौर : मकर संक्राति पर्व में अभी एक माह से अधिक समय बकाया है. लेकिन इंदौर व उज्जैन में पतंगबाजी शुरू हो गई है. पतंगबाजी में इस्तेमाल किए जा रहे चाइनीज मांझा ने पिछले साल की तरह इस बार फिर कोहराम मचाना शुरू कर दिया है. पुलिस की सख्ती के बाद भी दोनों शहरों में चाइनीज मांझा बिक रहा है. एक सप्ताह के अंदर हुए हादसे इस बात की गवाही दे रहे हैं.

सोमवार को हुए हादसे में घायल हुए युवक का नाम विपुल महिवाल है. वह देवास रोड स्थित गणेश कॉलोनी में रहता है. घायल विपुल ने बताया "शहर के जीरो ब्रिज के यहां से गुजर रहा था, तभी चायना मांझे से उसका गला कट गया. मेरी दोपहिया अगर थोड़ी स्पीड में होती तो गला पूरी तरह से कट जाता."

उज्जैन में पुलिस ने बाजार में किया औचक निरीक्षण

उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा ने कहा "उज्जैन के सभी थाना पुलिस को निर्देश दिए हैं कि अपने-अपने क्षेत्र में चाइनीज मांझा बेचने खरीदने वालों पर सख्ती बरतें. प्रतिबंधित आदेश का कोई उल्लंघन कर रहा है तो उसके विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई करें."

उज्जैन के थाना महाकाल क्षेत्र में सबसे ज्यादा पतंग और मांझे का मार्केट सजता है. सबसे ज्यादा हादसे थाना महाकाल और थाना माधव नगर क्षेत्र में होते हैं. थाना महाकाल प्रभारी गगन बादल ने तोपखाना क्षेत्र में विशेष चेकिंग अभियान चलाया और तमाम व्यापारियों को समझाइश दी. गोदाम में औचक निरीक्षण किया. माधवनगर थाना क्षेत्र के जीरो पॉइंट, चामुंडा माता ब्रिज व महाकाल थाने के हरिफाटक ब्रिज पर तार फेंसिंग भी की गई है.

चाइनीज मांझे की सूचना दें, नाम गुप्त रहेगा

शहरवासियों से पुलिस ने अपील की है "कोई भी प्रतिबंधित आदेश का उल्लंघन करता है तो उसकी सूचना दें. उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा." 3 साल पहले उज्जैन के जीरो पॉइंट ब्रिज से गुजर रही एक युवती चाइना मांझे की चपेट में आ गई थी, जिससे उसका गला कट गया था और मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी.

इंदौर में भी 3 हादसे, जागरुकता मुहिम शुरू

इंदौर में भी चाइनीज मांझे का कहर कम नहीं हो रहा है. इंदौर में 3 घटनाएं हो चुकी हैं. इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में नाबालिग की गला काटने से मौत का मामला सामने आ चुका है. खजराना व अन्य थाना क्षेत्रों में चाइनीज मांझे से दो लोग गंभीर रूप से घायल भी हो चुके हैं. अब इंदौर पुलिस ने फिर सख्ती शुरू की है.

चाइनीज मांझा मिलने पर क्या सजा

चाइनीज मांझा इस्तेमाल करने पर धारा 125 के तहत प्रकरण दर्ज कर जेल भेजे का प्रावधान है. इस धारा में 3 साल तक की सजा का प्रावधान है. इंदौर पुलिस द्वारा लगातार अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है. इंदौर के डीसीपी कृष्णलाल चंदानी का कहना है "पुलिस चाइनीज मांझे के खिलाफ लगातार मुहिम चला रही है. लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है."