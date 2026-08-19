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शहीदों की स्मृति में हरित एकजुटता!, पर्यावरण प्रेमी मंच ने पौधा रोपण का किया आगाज

उज्जैन में पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने किया विशेष हरित अभियान की शुरुआत, शहीद वीर सैनिकों की स्मृति में बड़ी पहल. राहुल सिंह राठौर की रिपोर्ट.

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उज्जैन में पौधा रोपण अभियान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 19, 2026 at 7:56 PM IST

4 Min Read
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उज्जैन: पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सालों से काम कर रही उज्जैन की करीब 35 संस्थाओं ने मिसाल पेश की है. ये संस्था शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पौधा रोपण कर रही है, इसमें करीब एक लाख पौधे पेड़ का आकार ले चुके हैं. स्वतंत्रता दिवस के अवसर 15 अगस्त को करीब 20 संस्थाएं एक मंच पर एकजुट हुईं.

इसमें कुछ लोग व्यक्तिगत रूप से पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले भी शामिल थे. इस दौरान सभी ने अमर शहीद और वीर सैनिकों की स्मृति में विशेष हरित अभियान शुरू करने की घोषणा की. इस अभियान में केवल पौधरोपण नहीं, बल्कि सामूहिक संकल्प, जनजागरूकता और निजी खर्च से पर्यावरण संरक्षण का कार्य शामिल है.

शहीदों की स्मृति में हरित एकजुटता (ETV Bharat)

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हरित अभियान

ईटीवी भारत से बातचीत में पर्यावरण प्रेमी मंच के संयोजक एवं पूर्व नगर निगम अध्यक्ष प्रकाश चित्तौड़ा ने बताया, "उज्जैन में अलग-अलग संस्थाएं लंबे समय से पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रही हैं. इनके सामूहिक प्रयासों से पूर्व में लगे करीब 1 लाख पौधे अब पेड़ों का रूप ले चुके हैं. स्वतंत्रता दिवस पर इन संस्थाओं को एक मंच पर लाकर शहीदों की स्मृति में अभियान शुरू किया गया है, ताकि पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को और व्यापक बनाया जा सके."

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पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने किया विशेष हरित अभियान की शुरुआत (ETV Bharat)

नदी, तालाब और पहाड़ का संरक्षण जरूरी

उन्होंने आगे कहा, "पर्यावरण का अर्थ केवल पेड़ लगाना नहीं है, बल्कि नदी, तालाब, पहाड़, भूमि, गगन, वायु और जल-प्रकृति के प्रत्येक तत्व का संरक्षण जरूरी है. इसी सोच के साथ पर्यावरण प्रेमी मंच अलग-अलग संस्थाओं और पर्यावरण के लिए व्यक्तिगत रूप से काम करने वाले लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है."

शहीदों की स्मृति में 8 से 11 फीट के वृक्ष लगाने का आह्वान

प्रकाश चित्तोड़ा ने बताया कि इस अभियान के तहत स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय परिसर, मंदिरों, नदी किनारे और खुले क्षेत्रों में बड़े पौधे लगाए जा रहे हैं. इसमें नीम, पीपल, बिल्वपत्र, तुलसी और विशेष प्रजाति के फलदार पेड़ भी शामिल हैं. खासतौर पर 8 से 11 फीट ऊंचे पौधों को प्राथमिकता दी जा रही है. हमने अभी गौशाला रातड़िया में 51 विशेष आम के पौधे लगाए, जबकि सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय परिसर में 151 बड़े नीम के पौधे लगाए हैं.

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उज्जैन में पौधा रोपण अभियान (ETV Bharat)

सरकारी इंतजार नहीं, निजी खर्च से पर्यावरण सेवा

मंच के संयोजक श्याम माहेश्वरी ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि "अभियान में शामिल पर्यावरण प्रेमियों की खास पहल यह है कि बड़े पौधे निजी खर्च से लगाए जा रहे हैं. बाजार में 8 से 11 फीट के पौधों की कीमत करीब 300 से 500 रुपये तक है. इसके बावजूद संस्थाएं और व्यक्तिगत पर्यावरण प्रेमी अपने स्तर पर खर्च कर पौधे खरीद रहे हैं. मंच का मानना है कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारी योजनाओं का विषय नहीं होना चाहिए. जिस समाज को स्वच्छ हवा, पानी और हरियाली चाहिए, उसे अपने स्तर पर भी योगदान देना होगा. इसमें लगाए गए पौधों का बचाना बड़ी जिम्मेदारी है.

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स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हरित अभियान (ETV Bharat)

सभी छोटे बड़े आयोजन में पर्यावरण का संदेश

पर्यावरण प्रेमी अब सामाजिक आयोजनों को भी हरित अभियान से जोड़ रहे हैं. जन्मदिन, विवाह, वैवाहिक वर्षगांठ, कथा सहित अन्य अवसरों पर एक-दूसरे को पौधे उपहार में देने की पहल की जा रही है. इसका उद्देश्य है कि पर्यावरण संरक्षण केवल एक दिन का कार्यक्रम न रहे, बल्कि लोगों की जीवनशैली और सामाजिक परंपरा का हिस्सा बने. शहीदों की स्मृति में एक पौधा, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक पेड़, इसी संकल्प के साथ उज्जैन में हरित अभियान अब एक साथ, एक मंच और एक उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहा है.

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