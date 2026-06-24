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क्या उज्जैन के पंडों का व्यवहार रूखा है? IITTM के ट्रेनिंग प्रोग्राम पर भड़के पुजारी

IITTM के समन्वयक चंद्र शेखर बरुआ ने बताया "हमारा प्रयास है कि उज्जैन आने वाले श्रद्धालुओं के मान, सम्मान और बेहतर अनुभव में कोई कमी नहीं होने पाए. इस योजना में पंडे, पुजारियों, टैक्सी ड्राइवरों को विनम्र व्यवहार, गुस्से में कैसे धैर्य बनाये रखें, महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों की कैसे सहायता करना है, भीड़ प्रबंधन में भूमिका, मुस्कुरार संवाद करना, उचित किराया और दक्षिणा लेना जैसी अनेक बातें सिखाई जाएंगी."

उज्जैन : सिंहस्थ 2028 के मद्देनजर मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के ग्वालियर स्थित भारतीय पर्यटन व यात्रा प्रबंधन संस्थान (IITTM) ने पंडे, पुजारियों और ऑटो, टैक्सी चालकों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम रखने की सलाह दी है. इस दौरान इन लोगों को श्रद्धालुओं से अच्छे व्यवहार करने के तरीके सिखाने की प्लानिंग है. लेकिन इस प्लानिंग को अखिल भारतीय पुजारी महासंघ ने अपनी तौहीन समझी और कड़ा विरोध किया.

सिंहस्थ 2028 को सफल बनाना लक्ष्य

बरुआ का कहना है "पर्यटन एक अलग तरह का सेवा प्रदाता उद्योग है. हम मानते हैं कि पंडे-पुजारी सदियों से धार्मिक स्थलों पर अपना काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं. इसमें कोई डाउट नहीं है. मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं. लेकिन निश्चित रूप से हमें यह मानना पड़ेगा कि ट्रेनिंग में नई रोचक जानकारियां भी मिल सकती हैं. हम उन्हें जागरूक करना चाहते हैं आज के समय अनुसार. ट्रेनिंग को पुजारी अन्यथा न लें. प्रशिक्षण केवल सिंहस्थ 2028 को सफल बनाने के लिए है."

पुजारियों को नहीं किसी की ट्रेनिंग की जरूरत

अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश शर्मा ने कहा "तीर्थ परंपरा में पंडे-पुजारियों की भूमिका सदियों पुरानी है. श्रद्धालुओं को हम लोग धार्मिक कार्य करवाते हैं. उज्जैन जैसे प्रमुख धार्मिक केंद्रों में पुजारियों का व्यवहार हमेशा से श्रद्धालुओं के प्रति कुशल और सम्मानजनक रहा है. पंडे-पुजारियों पर रूखे व्यवहार के आरोप निराधार और गलत हैं."

महेश शर्मा ने कहा "भीड़ प्रबंधन के नाम पर श्रद्धलुओं से दुर्व्यवहार की घटनाएं कई बार जिम्मेदारों द्वारा देखने को मिलती हैं. श्रद्धलुओ के साथ भेदभाव किया जाता है. लंबी दूरी पैदल चलवाया जाता है. कई भक्तों को सुगम दर्शन नहीं मिल पाते. ट्रेनिंग की जरूरत हमें नहीं बल्कि मंदिर प्रबंध समिति के जिम्मेदारों को है. IITM को पंडे-पुजारियों से माफी मांगनी चाहिए."