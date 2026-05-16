64 साल के बुजुर्ग घर घर बांटते हैं शनि कृपा, उपहार में देते है लोहा फावड़ा, तगाड़ी और औजार
उज्जैन के कृष्णकांत मिश्रा का शनि कृपा शौक. शहर में घूमकर बांटते हैं मजदूरों को गैती, फावड़ा, खुरपी. राहुल सिंह राठौड़ की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 16, 2026 at 4:53 PM IST
उज्जैन: ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि 16 मई शनिवार के दिन शनि जयंती पर्व मनाया जा रहा है. पर्व पर जहां लोग पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठानों में जुटे हुए हैं वहीं 64 साल के कृष्णकांत मिश्रा ने इस दिन को सेवा और श्रम सम्मान के पर्व के रूप में मनाया. शनि जयंती पर उज्जैन के जीरो पॉइंट पहुंचकर मजदूरों को उन्होंने लोहे के औजार बांटे. जिसमें गैती, फावड़ा, तगारी, खुरपी और अन्य जरुरी सामान शामिल था.
शनि जयंती पर बांटे लोहे के औजार
शहर के जीरो पॉइंट ओवर ब्रिज पर हर रोज बड़ी संख्या में एकत्रित होने वाले मजदूरों को कृष्णकांत मिश्रा ने लोहे के औजार बांटने शुरू किए तो मजदूरों के चेहरे पर खुशियां देखने लायक थीं. यहां मजदूरों के लिए भीषण गर्मी में ठंडे पानी, स्वल्पाहार की व्यवस्था भी की गई थी. दमोह से आए मजदूर मनुहार ने कहा, "बड़ी प्रसन्नता है, जो काम करते हैं उसका उपयोगी सामान आज शनि जयंती पर उपहार में मिला है." पत्नी बच्चे के साथ इटावा से मजदूरी करने पहुंचे राकेश ने बताया, "शनि जयंती पर उपहार पाकर बड़ी खुशी है."
150 मजदूरों को बांटे लोहे के औजार
कृष्णकांत मिश्रा ने कहा, "शनि जयंती का मौका है. शनि कर्म प्रधान है श्रम प्रधान है. मजदूर अपना पसीना बहाकर समाज के निर्माण में बड़ा सहयोग देते हैं. आज इनके श्रम का हमने सम्मान किया है. इसकी प्रेरणा मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली जब श्रीराम मंदिर का निर्माण हुआ और प्रधानमंत्री ने मजदूरों का सम्मान किया. 150 से अधिक जरूरतमंद मजदूर को औजार उपलब्ध करवाए हैं."
उन्होंने कहा कि "शनि देव कर्म, श्रम और न्याय के प्रतीक हैं. आवश्यक औजार देकर किसी जरूरतमंद मजदूर को लाभ पहुंचना ही शनि देव जयंती का सच्चा संदेश है. पिछले साल 2025 में इंदौर में श्रमिकों का सम्मान किया था.
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दैनिक काम में मिलेगी मदद
कई श्रमिकों ने कहा ऐसे औजार उनके दैनिक काम में बेहद उपयोगी साबित होंगे, इससे आर्थिक राहत मिलेगी. वहीं समाज में मानव सेवा और श्रम सम्मान का संदेश लोगों के लिए प्रेरणा बन रहा है. इस संदेश से समझा जा सकता है भक्ति पूजा के साथ जरुरतमंदो की मदद और सम्मान में भी छुपी होती है.