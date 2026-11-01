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उज्जैन में हादसा, बिना सेफ्टी किट होटल के फूड वेस्टेज चैंबर में उतरे मजदूर, जहरीली गैस से 4 की मौत

उज्जैन के होटल में दर्दनाक हादसा ( ETV Bharat )

उज्जैन: मध्य प्रदेश के उज्जैन में देवास रोड स्थित होटल में शनिवार रात 10 बजे एक बड़ा हादसा हो गया. जहरीली गैस से चार मजदूरों की मौत हो गई. यहां होटल के बैक साइड में बने फूड वेस्टेज चैंबर की सफाई के दौरान दो कर्मचारियों की अचानक तबीयत बिगड़ गई. जिन्हें संभालने चैंबर में उतरे दो अन्य कर्मचारियों की भी तबियत बिगड़ने लगी. एक के बाद एक कर्मचारी चैंबर के अंदर ही बेहोश होकर फंसते चले गए. मौके पर मौजूद अन्य कर्मचारीयों ने होटल संचालक और पुलिस को सूचना दी. जिसके बाद रेस्क्यू अभियान शुरु हुआ.

कलेक्टर-एसपी भी मौके पर पहुंचे मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर रोशन कुमार सिंह, एसपी प्रदीप शर्मा भी होटल पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया. कर्मचारियों को निकालने के लिए आसपास से कवर्ड चैंबर को कटर मशीन से काटा गया और फिर चारों कर्मियों को बाहर निकाला. लगभग 10 मिनट तक सीपीआर देकर कर्मियों को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन सभी की मौत हो गई. प्रशासन ने शवों को कब्जे में लेकर शासकीय चरक भवन अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेजा.