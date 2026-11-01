उज्जैन में हादसा, बिना सेफ्टी किट होटल के फूड वेस्टेज चैंबर में उतरे मजदूर, जहरीली गैस से 4 की मौत
उज्जैन में होटल के फूड वेस्टेज चैंबर की सफाई के दौरान दम घुटने से 4 कर्मचारियों की मौत. मोहन यादव का आया बयान. रिपोर्ट-राहुल सिंह
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 1:00 PM IST|
Updated : November 1, 2026 at 1:17 PM IST
उज्जैन: मध्य प्रदेश के उज्जैन में देवास रोड स्थित होटल में शनिवार रात 10 बजे एक बड़ा हादसा हो गया. जहरीली गैस से चार मजदूरों की मौत हो गई. यहां होटल के बैक साइड में बने फूड वेस्टेज चैंबर की सफाई के दौरान दो कर्मचारियों की अचानक तबीयत बिगड़ गई. जिन्हें संभालने चैंबर में उतरे दो अन्य कर्मचारियों की भी तबियत बिगड़ने लगी. एक के बाद एक कर्मचारी चैंबर के अंदर ही बेहोश होकर फंसते चले गए. मौके पर मौजूद अन्य कर्मचारीयों ने होटल संचालक और पुलिस को सूचना दी. जिसके बाद रेस्क्यू अभियान शुरु हुआ.
कलेक्टर-एसपी भी मौके पर पहुंचे
मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर रोशन कुमार सिंह, एसपी प्रदीप शर्मा भी होटल पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया. कर्मचारियों को निकालने के लिए आसपास से कवर्ड चैंबर को कटर मशीन से काटा गया और फिर चारों कर्मियों को बाहर निकाला. लगभग 10 मिनट तक सीपीआर देकर कर्मियों को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन सभी की मौत हो गई. प्रशासन ने शवों को कब्जे में लेकर शासकीय चरक भवन अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेजा.
मृतक के परिजनों को 4-4 लाख देने की घोषणा
घटना पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दुख जाहिर किया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, "उज्जैन में एक निजी होटल में चैंबर की सफाई के दौरान हुई दुर्घटना में चार लोगों के दुखद निधन का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है. शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं. राज्य शासन की ओर से मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं. बाबा महाकाल से प्रार्थना है कि दिवंगतों को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और शोकाकुल परिजनों को यह गहन दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें. ॐ शांति!"
उज्जैन और राजस्थान निवासी मजदूरों की मौत
मृतक सभी कर्मचारियों की पहचान हो गई है. इसमें उज्जैन के वाल्मीकि नगर निवासी कमलेश पिता सोहनलाल तंबोली, नितिन पिता ताराचंद और जुना सोमवारिया निवासी वाहीद शामिल है. इसके अलावा राजस्थान के झालावाड़ निवासी मनोज पिता तेजमल मीणा की मौत हुई है. हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जिन कर्मचारियों से सफाई का काम कराया जा रहा था, उनकी सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए गए थे?
फूड वेस्टेज चैंबर में कैसे बनती है जहरीली गैस?
उद्योगीक जानकारों के अनुसार, होटल रेस्टोरेंट और मिठाई डेयरी उत्पाद बनाने वाली इकाइयों में फूड वेस्टेज चैंबर का उपयोग खाद्य पदार्थो से निकलने वाले अवशेषों को एकत्रित करने के लिए किया जाता है. जिसमें मुख्य रुप से अपशिष्ट गंदे पानी, चाशनी और घी-तेल शामिल हैं. लंबे समय तक जैविक कचरा जमा रहने और उसके सड़ने से चैंबर के अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड और मीथेन जैसी गैस बनने का खतरा रहता है. साथ ही ऑक्सीजन का स्तर भी बड़े स्तर पर कम हो जाता है. ऐसे में हाइड्रोजन सल्फाइड बेहोशी और मौत का कारण बनती है.
मामले की जांच में जुटी टीम
मीथेन ज्वलनशील गैस ऑक्सीजन की कमी को और गंभीर बनती है. ऐसे चैंबरों में बिना गैस की जांच किए उतरना बेहद खतरनाक होता है. हालांकि होटल के चैंबर में कौनसी गैस मौजूद थी, इसकी पुष्टि अब मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अमले और वैज्ञानिक टीम के परीक्षण के बाद ही होगी.
सुरक्षा इंतजामों में भारी चूक
जानकारों ने बताया कि, बंद और सीमित जगह में सफाई का काम सामान्य सफाई से बिल्कुल अलग होता है. ऐसी जगहों पर प्रवेश से पहले गैस डिटेक्टर से वातावरण की जांच, पर्याप्त वेंटिलेशन ऑक्सीजन की जांच और सांस लेने वाले उपकरणों की व्यवस्था जरूरी होती है. अब यह जांच में सामने आएगा कि कर्मचारियों के पास सुरक्षा बेल्ट, रस्सी और बाहर मौजूद प्रशिक्षित निगरानी कर्मी थे की नहीं.
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मामले में एसपी प्रदीप शर्मा ने कहा, "घटना की जांच जारी है. चारों मृतकों के शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिए गए हैं. दोषियों के खिलाफ केस कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी."