बिना सहमति कर दी एंजियोप्लास्टी, हॉस्पिटल के खिलाफ स्वास्थ विभाग में शिकायत
उज्जैन में डॉक्टर ने मरीज की सहमति के बगैर डाल दिया स्टेंट. पेशेंट को खतरा बताकर परिजन से हस्ताकक्षर कराने का आरोप.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 13, 2026 at 1:07 PM IST
उज्जैन: एक निजी हॉस्पिटल से चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां इलाज के नाम पर एक स्वास्थ्य कर्मी की उसकी सहमति के बिना एंजियोप्लास्टी कर दी गई. खास बात यह है कि पीड़ित ने सवा साल बाद स्वास्थ विभाग में शिकायत की तो मामला सामने आया. अब विभाग पूरे प्रकरण की जांच कर रहा है.
डॉक्टर ने बिना सहमति के हार्ट में डाला स्टेंट
सीएमएचओ कार्यालय में पदस्थ अजय रामपुरे को पिछले साल फरवरी में अचानक सीने में दर्द हुआ, जिसके बाद परिजनों ने अजय को सांवेर रोड के विद्यानगर स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था. रामपुरे ने स्वास्थ्य विभाग को शिकायत में बताया कि जांच के लिए एंजियोग्राफी की और डॉक्टरों ने उनके हार्ट में 99 प्रतिशत ब्लॉकेज बताकर बिना उनकी सहमति के एंजियोप्लास्टी कर दी और स्टेंट डाल दिए.
मरीज की जान को खतरा बताकर परिजन से हस्ताकक्षर
अजय ने आरोप लगाते हुए कहा, '' हमने ऑपरेशन से पहले कई बार डॉक्टरों से स्थिति समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला. मेरे परिजनों को मेरी जान का खतरा बताकर सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करा लिए.''
बिना जरूरत डाले स्टंट
पीड़ित अजय रामपुरे ने बताया, "अस्पताल से एंजियोग्राफी की वीडियो सीडी लेकर अन्य हृदय रोग विशेषज्ञों को दिखाई. उनका दावा है कि ब्लॉकेज उतना गंभीर नहीं था जितना बताया गया और सामान्य दवाइयों से भी इलाज संभव था. वीडियो में हार्ट में डाला गया इंक सामान्य रूप से फ्लो करता दिखाई दे रहा था. अस्पताल में जरूरत से ज्यादा सर्जरी और स्टेंट डालकर मरीजों से भारी रकम वसूली जा रही है. मामले में सही जांच नहीं होने पर कोर्ट जाएंगे. शिकायत क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य विभाग से की है. अब इंदौर के विशेषज्ञ डॉक्टर पूरे प्रकरण की जांच करेंगे."
बिना सहमति एंजियोप्लास्टी अपराध
सीएमएचओ अशोक पटेल ने कहा, "अभी मेरे पास शिकायत नहीं आई है, लेकिन मीडिया से घटना की जानकारी मिली है, शिकायत सामने आने पर पीड़ित कर्मचारी को न्याय दिलाने की कोशिश करूंगा." इधर अन्य डॉक्टर्स ने इसे बेहद गंभीर मामला बताते हुए कहा कि बिना मरीज की सहमति एंजियोप्लास्टी करना चिकित्सा नियमों का उल्लंघन और कानूनी अपराध है.
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पामेचा हॉस्पिटल पर पूर्व में भी नियमों की अनदेखी करने और अनियमितता के आरोप लगे थे, मामले में 30 अक्टूबर 2024 को स्वास्थ विभाग ने 10 दिन के लिए हॉस्पिटल का लाइसेंस निलम्बित कर दिया था. बाद में अस्पताल संचालक द्वारा लिखित में नियमों का पालन करने का वादा करने पर 7 नवंबर 2025 को निलंबन आदेश वापस लिया था.