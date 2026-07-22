सोशल साइट पर युवती ने की दोस्ती, नौकरी के बहाने मिली और युवक का अपहरण कर 50 लाख की डिमांड
उज्जैन में इंस्टाग्राम पर युवती ने युवक से की दोस्ती, अपहरण के बाद बनाया अश्लील वीडियो. वसूले 10 लाख. 10 आरोपी गिरफ्तार, युवती फरार.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 22, 2026 at 4:12 PM IST|
Updated : July 22, 2026 at 4:19 PM IST
उज्जैन: सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से दोस्ती कितनी खतरनाक साबित हो सकती है, इसका सनसनीखेज मामला उज्जैन से सामने आया है. इंस्टाग्राम पर महज 4 दिन पहले हुई दोस्ती के बाद एक युवक हनी ट्रैप और संगठित ब्लैकमेलिंग गैंग का शिकार बन गया.
दोस्ती करने वाली युवती ने नौकरी के बहाने युवक को मिलने के लिए राजी किया और अपनी गैंग के साथ उसका अपहरण कर 50 लाख की फिरौती मांगी. गैंग ने 26 लाख में सौदा फाइनल कर परिवार से 10 लाख रुपए वसूल कर लिए. पुलिस ने इस मामले में 10 लोगों को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया और फरार 2 लोगों की तलाश कर रही है. जिसमें युवती भी शामिल है.
इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती, नौकरी का झांसा
थाना नानाखेड़ा के जांच अधिकारी एसआई हेमंत सिंह के अनुसार, "थाने पर एक शिकायत दर्ज हुई है कि शिवपुरी के नरवर क्षेत्र का रहने वाला 29 वर्षीय युवक जो कि कंस्ट्रक्शन का काम करता है, उसकी कुछ दिन पहले सीहोर की रहने वाली युवती से इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई थी. 4 दिन की बातचीत के बाद युवती ने रोजगार की जरूरत बताई और मिलने की इच्छा जताई.
18 जुलाई की शाम वह उज्जैन रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां युवक अपनी कार से उसे लेने गया. दोनों पहले इंदौर रोड स्थित एक परिचित की होटल पहुंचे, जहां काम को लेकर बातचीत हुई. इसके बाद जैसे ही दोनों कार से निकले तो शहर के तपोभूमि क्षेत्र के पास 2 कारों में सवार आधा दर्जन से अधिक बदमाशों ने उनकी कार रोक ली."
हिंदू युवती के साथ होने का आरोप लगाकर किया अपहरण
जांच अधिकारी हेमंत सिंह ने बताया, "पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार शिकायतकर्ता मुस्लिम है. शिकायत में उसने बताया कि बदमाशों ने उसके मुस्लिम होने और उसके साथ हिंदू युवती होने का मुद्दा बनाकर खुद को हिन्दूवादी संगठन से जुड़े होने का बताते हुए बदमाशो ने उसके साथ मारपीट की.
इसके बाद उसकी आंखों पर पट्टी बांधी गई और उसे जबरन एक अंजान जगह बंधक बनाकर ले जाया गया. जहां अश्लील वीडियो भी बनाया. बदमाशों ने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी और परिवार से 50 लाख रुपये की मांग की. परिवार ने इतनी राशि एकसाथ जुटा पाने पर चिंता जताई तो बदमाशों ने उसे घटाकर 26 लाख रुपये कर दी."
'22 लाख का प्लॉट 11 लाख में बेचकर दी राशि'
शिकायतकर्ता पीड़ित युवक ने बताया, "उसके परिजनों ने किसी तरह 22 लाख का प्लॉट आनन फानन में बेचकर 10 लाख रुपए की व्यवस्था की और यह रकम आरोपियों तक पहुंचाई. इसके बावजूद गिरोह ने बाकी 16 लाख रुपए की वसूली के लिए उसकी कार, सोने की चेन और घड़ी अपने कब्जे में रख ली. करीब 1 दिन तक उसको बंधक बनाए रखा और 19 जुलाई को आंखों पर पट्टी बांधकर मुझे इंदौर रोड पर छोड़ दिया."
शिकायत के बाद हरकत में आई पुलिस
इसके बाद 20 जुलाई सोमवार को शिकायतकर्ता ने नानाखेड़ा थाने पहुंचकर पूरे घटनाक्रम की शिकायत दर्ज कराई. थाना प्रभारी नरेंद्र यादव ने बताया, "मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल अपहरण, ब्लैकमेलिंग, जबरन वसूली सहित अलग अलग धाराओं में बीएनएस की धारा 140(3), 308(6), 61(2), 115(2), 351(3), 3(5) में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और अन्य साक्ष्य के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है."
'युवती सहित कई संदिग्धों की पहचान'
थाना प्रभारी नरेंद्र यादव ने बताया, "मामले में सीहोर निवासी युवती की पहचान हो गई है. इसके अलावा लोकेश शर्मा नामक युवक की भूमिका भी संदिग्ध बताई जा रही है. उसी के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है वहीं इसमें 8 अन्य लोग भी शामिल है. पुलिस की अलग-अलग टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं."
10 आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार
एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया, "घटना की गंभीरता से जांच के बाद पुलिस ने आरोपी लोकेश शर्मा सहित कुल 10 आरोपियों को बुधवार को गिरफ्तार किया है और अभी 2 आरोपी फरार हैं. पूछताछ के दौरान आरोपियों ने इस बात का खुलास किया है कि पूर्व नियोजित षड्यंत्र के तहत ऐसे व्यक्तियों की जानकारी इकठ्ठी की जाती थी, जिनके पास हाल ही में धनराशि प्राप्त हुई हो या जिन्हें आसानी से हनीट्रैप में फंसाया जा सके.
सहआरोपी इदरीश पटेल ने फरियादी की जानकारी, उसकी इंस्टाग्राम आईडी और आर्थिक स्थिति संबंधी सूचना उपलब्ध कराई थी. इसके बाद महिला आरोपी के द्वारा इंस्टाग्राम पर संपर्क करवाया और फरियादी को मिलने बुलाया गया. योजनाबद्ध तरीके से उसे हनीट्रैप में फंसाकर अपहरण किया गया था. झूठे प्रकरण में फंसाने और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर फिरौती की राशि वसूली गई थी."
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गिरफ्तार आरोपियों की सूची
1. लोकेश शर्मा, उम्र 30 साल, निवासी मक्सी रोड, पंवासा, उज्जैन
2. राजपाल सिंह, उम्र 22 साल, निवासी गांव जहांगीरपुर, इंगौरिया, उज्जैन
3. पंकज बमोरिया, उम्र 35 साल, निवासी अंतीपुरा, उज्जैन
4. यशवंत देवड़ा, उम्र 23 साल, निवासी तिरुपति धाम, उज्जैन
5. आर्यन राठौर, उम्र 20 साल, निवासी तिरुपति धाम, उज्जैन
6. लखन सिंह पंवार, उम्र 22 साल, निवासी गांव पिपलिया डाबी, थाना उन्हेल,उज्जैन
7. इदरीश पटेल, निवासी गांव नरवर
8. इमरान उर्फ राजा पटेल, निवासी बदरखा
9. जयसिंह चौहान, निवासी बदरखा
10. आयुष जाटवा, निवासी भैरूनाला, जिला उज्जैन
2 आरोपी फरार
1. दीपक राजपूत, निवासी पंवासा, उज्जैन
2. अंजली, निवासी भोपाल