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सोशल साइट पर युवती ने की दोस्ती, नौकरी के बहाने मिली और युवक का अपहरण कर 50 लाख की डिमांड

उज्जैन: सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से दोस्ती कितनी खतरनाक साबित हो सकती है, इसका सनसनीखेज मामला उज्जैन से सामने आया है. इंस्टाग्राम पर महज 4 दिन पहले हुई दोस्ती के बाद एक युवक हनी ट्रैप और संगठित ब्लैकमेलिंग गैंग का शिकार बन गया.

दोस्ती करने वाली युवती ने नौकरी के बहाने युवक को मिलने के लिए राजी किया और अपनी गैंग के साथ उसका अपहरण कर 50 लाख की फिरौती मांगी. गैंग ने 26 लाख में सौदा फाइनल कर परिवार से 10 लाख रुपए वसूल कर लिए. पुलिस ने इस मामले में 10 लोगों को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया और फरार 2 लोगों की तलाश कर रही है. जिसमें युवती भी शामिल है.

इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती, नौकरी का झांसा

थाना नानाखेड़ा के जांच अधिकारी एसआई हेमंत सिंह के अनुसार, "थाने पर एक शिकायत दर्ज हुई है कि शिवपुरी के नरवर क्षेत्र का रहने वाला 29 वर्षीय युवक जो कि कंस्ट्रक्शन का काम करता है, उसकी कुछ दिन पहले सीहोर की रहने वाली युवती से इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई थी. 4 दिन की बातचीत के बाद युवती ने रोजगार की जरूरत बताई और मिलने की इच्छा जताई.

18 जुलाई की शाम वह उज्जैन रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां युवक अपनी कार से उसे लेने गया. दोनों पहले इंदौर रोड स्थित एक परिचित की होटल पहुंचे, जहां काम को लेकर बातचीत हुई. इसके बाद जैसे ही दोनों कार से निकले तो शहर के तपोभूमि क्षेत्र के पास 2 कारों में सवार आधा दर्जन से अधिक बदमाशों ने उनकी कार रोक ली."

10 आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार (ETV Bharat)

हिंदू युवती के साथ होने का आरोप लगाकर किया अपहरण

जांच अधिकारी हेमंत सिंह ने बताया, "पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार शिकायतकर्ता मुस्लिम है. शिकायत में उसने बताया कि बदमाशों ने उसके मुस्लिम होने और उसके साथ हिंदू युवती होने का मुद्दा बनाकर खुद को हिन्दूवादी संगठन से जुड़े होने का बताते हुए बदमाशो ने उसके साथ मारपीट की.

इसके बाद उसकी आंखों पर पट्टी बांधी गई और उसे जबरन एक अंजान जगह बंधक बनाकर ले जाया गया. जहां अश्लील वीडियो भी बनाया. बदमाशों ने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी और परिवार से 50 लाख रुपये की मांग की. परिवार ने इतनी राशि एकसाथ जुटा पाने पर चिंता जताई तो बदमाशों ने उसे घटाकर 26 लाख रुपये कर दी."

'22 लाख का प्लॉट 11 लाख में बेचकर दी राशि'

शिकायतकर्ता पीड़ित युवक ने बताया, "उसके परिजनों ने किसी तरह 22 लाख का प्लॉट आनन फानन में बेचकर 10 लाख रुपए की व्यवस्था की और यह रकम आरोपियों तक पहुंचाई. इसके बावजूद गिरोह ने बाकी 16 लाख रुपए की वसूली के लिए उसकी कार, सोने की चेन और घड़ी अपने कब्जे में रख ली. करीब 1 दिन तक उसको बंधक बनाए रखा और 19 जुलाई को आंखों पर पट्टी बांधकर मुझे इंदौर रोड पर छोड़ दिया."

शिकायत के बाद हरकत में आई पुलिस