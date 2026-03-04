ETV Bharat / state

होली पर रंग छोड़ अंगारों पर चलते हैं ग्रामीण, शाहरूख ने भी निभाई परंपरा

उज्जैन में होली पर अंगारों पर चलते हैं बच्चे, बूढ़े और महिलाएं, सदियों से निभाई जा रही है परंपरा.

UJJAIN VILLAGER WALK BURNING EMBERS
होली के अवसर पर अंगोरों पर चलने की सदियों पुरानी परंपरा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 4, 2026 at 8:44 PM IST

रिपोर्ट: राहुल सिंह राठौड़

उज्जैन: होली पर उज्जैन के कई ग्रामीण इलाकों में लोग रंग छोड़ अंगारों पर चलते हैं. इसके लिए 11 से 15 फुट लंबा एक गड्ढा बनाकर उसमें अंगारे तैयार किए जाते हैं. जिस पर बच्चे, बूढे़ और महिलएं सभी अपनी मनोकामना लेकर श्रद्धाभाव से नंगे पैर चलते हैं. खास बात यह है कि इन अंगारों पर न केवल हिंदू बल्कि, अन्य समुदाय के लोग भी चलते हैं. इसके साथ ही जिसकी मनोकामना पूरी होती है, वो पूरे गांव में स्वेच्छा से प्रसाद भी वितरण करता है.

सदियों से निभाई जा रही है परंपरा

होली पर्व पर अंगारों पर चलने की परंपरा उज्जैन के कई गांवों में सदियों से निभाई जा रही है. मान्यता है कि आग पर चलने से दुखों का नाश होता है और घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है. घट्टिया तहिसल के गोयला बुजुर्ग गांव के सरपंच हरिनारायण शर्मा ने बताया, "गोपेश्वर महादेव मंदिर के सामने 11.5 फुट के चुल (अंगारों) में 650 से अधिक ग्रामीण नंगे पांव चले. जिसमें हिंन्दू और मुस्लिम समाज के लोगों ने हिस्सा लिया." ऐसे ही तहसील महीदपुर में देवी हिंगलाज माता मंदिर में भी इसका आयोजन हुआ. जहां माता हिंगलाज के जयकारों से मंदिर परिसर गूंज उठा. इसके साथ ही बड़नगर में धूर्जटेश्वर महादेव मंदिर, तराना तहसील, उन्हेल की लालबाई फूल बाई मंदिर में भी ये परंपरा निभाई गई.

Ujjain villager walk burning embers
होली पर रंग छोड़ अंगारों पर चलते हैं ग्रामीण (ETV Bharat)

घर घर से एकत्रित करते हैं घी

सरपंच हरिनारायण ने बताया कि "ग्रामीण हर साल होली के दिन सुबह गड्ढे का पूजन कर उसमें आम और बरगद की लकड़ियां डालते हैं. जिसके बाद उसमें घी डालकर उसे जलाया जाता है, जिससे अंगारे तैयार होते हैं. इसके लिए ग्रामीण 1 दिन पहले ही हर घर से घी एकत्रित कर लेते हैं. टेंट, पानी व अन्य सुविधाएं पंचायत की ओर से उपलब्ध कराई जाती हैं. पुलिस प्रशासन भी सुरक्षा के लिए तैनात रहता है. यह आयोजन दोपहर 12 बजे शुरू हुआ और डेढ़ बजे संम्पन हुआ."

शाहरूख और सादिक भी हुए परंपरा में शामिल

गोयला बुजुर्ग गांव निवासी शाहरुख ने बताया, इस परंपरा में शामिल होने का ये मेरा तीसरा साल है. मेरी शादी नहीं हो रही थी, तो मैंने गांव में गोपेश्वर महादेव से शादी का आशीर्वाद मांगा था. महादेव की कृपा से मेरी शादी हो गई, तो मैं चुल में चल रहा हूं. वहीं, सादिक पिता इदु खान ने कहा, मुझे संतान के रुप में लड़कियों का सुख तो मिला, लेकिन लड़का नहीं होने का चिंता था. महादेव ने घर में लड़का दिया और चिंता दूर की. मैं हर साल आस्था के भाव से परंपरा में शामिल होता हूं."

