ETV Bharat / state

देश का पहला रेलवे स्टेशन जहां चलेगा वनवे सिस्टम! चुटकियों में उज्जैन संभालेगा एक लाख यात्री

कोटा से उज्जैन, इंदौर सेक्शन पर रेलवे का मिलियन क्राउड कंट्रोल प्लान. हाईटेक उज्जैन वनवे स्टेशन सिस्टम करेगा सावन, सिंहस्थ मैनेज. राहुल सिंह राठौड़ की रिपोर्ट.

ujjain Crowd Management Plan
उज्जैन में वनवे सिस्टम से चलेगा देश का रेलवे स्टेशन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 25, 2026 at 5:10 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

उज्जैन: महाकाल की नगरी उज्जैन में हर रोज यूं तो अलग अलग मार्गों से 1 लाख 75 हजार करीब यात्री, दर्शनार्थी बस, रेल, निजी वाहनों से पहुंचते हैं. यही संख्या विशेष पर्वों पर कई गुना बढ़ जाती है. रतलाम रेल मंडल के अनुसार, हर रोज उज्जैन रेल्वे स्टेशन पर 90 से 95 हजार यात्री 72 ट्रेनों से आवागमन कर रहे हैं. यही संख्या पिछले वर्ष 70 से 75000 थी जो कि बढ़ चुकी है. 29 जुलाई से श्रावण महीना शुरू हो रहा है. ये संख्या 1 लाख के पार होगी. ऐसे में स्टेशन पर क्राउड मैनेजमेंट के लिए यह सबसे बड़ा मौका रेलवे के लिए होगा कि आगामी सिंहस्थ 2028 के ट्रायल को श्रावण में ही पूरा कर लिया जाए. उसी को लेकर रेलवे ने GRP और RPF के साथ मिलकर रणनीति बनाई है.

जानिए ट्रायल के मुख्य बिंदुओं के बारे में
RPF TI नरेंद्र यादव ने ETV भारत से चर्चा में बताया, ''चूंकि यात्रियों की संख्या श्रावण महीने में रोजाना 1 लाख पार होगी. सामान्य दिनों में हर रोज आने वाले 90 से 95 हजार यात्रियों के अनुमान के आधार पर उसको ध्यान में रख क्राउड मैनेजमेंट के लिए रूप रेखा तैयार की है, जो 29 जुलाई से 7 सितंबर भादौ माह तक लागू रहेगी. कुल मिलाकर ये रूप रेखा आगामी सिंहस्थ को देखते हुए स्टेशन पर हाईटेक क्राउड मैनेजमेंट लागू करने के उद्देश्य से प्लान की गई है, जिससे यात्रियों का उज्जैन स्टेशन पर आने का आवागमन का माइंड सेट हो, कहा से एंट्री होगी, कहा से एग्जिट व अन्य बातें शामिल हैं."

कोटा से उज्जैन इंदौर सेक्शन पर रेलवे का मिलियन क्राउड कंट्रोल प्लान (ETV Bharat)

क्यों जरूरत पड़ा हाईटेक क्राउड मैनेजमेंट
दरअसल, बढ़ती यात्रियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए रेलवे का अनुमान है कि, श्रावण और भादौ के प्रमुख दिनों में यह संख्या 1 लाख से अधिक हो जाएगी. अभी हर रोज स्टेशन पर 90 से 95 हजार यात्री 72 ट्रेनों से यात्रा कर रहे हैं. ऐसे में 3 स्पेशल ट्रेनें बढ़ाने और होल्डिंग एरिया बनाने के काम जरूरी हैं.

UJJAIN FIRST ONE WAY RAIL SYSTEM
यह है रेलवे का प्लान (ETV Bharat)

29 जुलाई से बदलेगा स्टेशन का पूरा सिस्टम
RPF TI नरेंद्र यादव बताते हैं, ''अभी स्टेशन पर एक सर्वे के आधार पर क्राउड बढ़ने का कारण यह भी सामने आया है कि कोई यात्री होटल से सुबह 11 बजे चेकआउट कर ले रहा है और उसकी ट्रेन देर शाम में है तो वह चेक आउट के बाद सामान के साथ पूरा समय स्टेशन पर ही बिता दे रहा है. जिससे वेटिंग रूम फुल हैं. स्टेशन की हर जगह पर यात्री दरी चादर बिछा कर बैठे हैं. ऐसे कई कारण हैं जिसकी वजह से 30 मिनट पहले एंट्री दी जाएगी.''

27231734
29 जुलाई से बदलेगा स्टेशन का पूरा सिस्टम (ETV Bharat)

होल्डिंग एरिया कैसे करेगा काम?
स्टेशन के बाहर करीब 1200 से 1500 वर्गमीटर के वाटरप्रूफ होल्डिंग एरिया होने से ट्रेन आने तक यात्री रुकेंगे. चरणबद्ध तरीके से स्टेशन के अंदर प्रवेश दिया जाएगा. जिससे भगदड़ जैसी स्तिथी नहीं बनेगी, स्टेशन पर भीड़ में टकराव रुकेगा, प्लेटफॉर्म पर दबाव कम होगा यात्रियों की आवाजाही सुगम होगी.

ujjain station one way system
सिंहस्थ की तैयारी का सबसे बड़ा ट्रायल (ETV Bharat)

AI और ड्रोन बताएंगे कहा बढ़ रही भीड़
RPF TI नरेंद्र यादव ने यह भी बताया, ''यूं तो हम सामान्य दिनों में भी यात्रियों की सुरक्षा के लिए AI बेस्ड CCTV से, ड्रोन से मॉनिटरिंग करते हैं, लेकिन इसे और बड़ा रहे हैं. 102 की जगह 300 से अधिक CCTV कैमरे हो जाएंगे. जो हर एक पॉइंट कवर करेंगे, कहां भीड़ है, कहा रुट डाइवर्ट किया जा सकता है. सब कुछ कमांड कंट्रोल रूम से जवानों को निर्देश देकर कंट्रोल किया जाएगा. AI बेस्ड ड्रोन हर इमरजेंसी को पहले ही भांप लेगा. आगजनी, भगदड़ व अन्य किसी भी इमरजेंसी में इसकी मदद कारगर साबित होगी.''

चप्पे चप्पे पर होंगे जवान
श्रावण के महीने में RPF 50 जवान और तैनात करेगा. ये यात्रियों की सुरक्षा तक सिमिति नहीं रहेंगे. ये सही दिशा निर्देश मार्गों से सबंधित व अन्य किसी भी मदद के लिए यात्रियों से समन्वय करेंगे.

ujjain station one way system
श्रावण में पहली बार वन-वे सिस्टम से चलेगा उज्जैन स्टेशन (ETV Bharat)

सिंहस्थ के लिए क्यों अहम यह ट्रायल
सिंहस्थ 2028 में यात्रियों की संख्या कई गुना अधिक होगी, जिसका अनुमान लगा पाना भी मुश्किल है. ऐसे में रेलवे स्टेशन सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में से एक होता है. यही कारण है कि श्रावण में आने वाले यात्रियों से इसका बेस तैयार हो जाएगा कि, सुरक्षाबोर सुविधाओं को कितना मास लेवल पर ले जाना है. हर एक बिंदुओं पर रिपोर्ट तैयार कर सिंहस्थ के लिए योजना तैयार होगी. सिर्फ श्रावण मास नहीं नाग पंचमी, महाशिवरात्रि जैसे महापर्वों पर भी यह ट्रॉयल होते हैं.

TAGGED:

UJJAIN FIRST ONE WAY RAIL SYSTEM
SIMHASTHA 2028 TRAIN TRIAL
KOTA INDORE RAIL CROWD CONTROL PLAN
UJJAIN STATION HITECH TRAIN PLAN
UJJAIN HITECH ONEWAY STATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.