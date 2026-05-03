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उज्जैन में हिट एंड रन केस, एक ही परिवार के 3 बच्चों सहित 5 को कार ने रौंदा, 1 की मौत

उज्जैन: उज्जैन में एक बार फिर तेज रफ्तार ने जान ले ली. रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जहां गमी में शामिल होने जा रहा एक परिवार कार की चपेट में आ गया. तेज रफ्तार कार ने 5 लोगों को टक्कर मार दी. हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 बच्चों समेत 4 लोग घायल हो गए. यह पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें कार सभी को टक्कर मारते हुए नजर आ रही है.

एक ही परिवार के 5 लोगों को कार ने रौंदा, गमी के कार्यक्रम में जा रहे थे

उज्जैन से करीब 35 किलोमीटर दूर उन्हेल के नई दिल्ली चौराहा क्षेत्र की रहने वाली 55 वर्षीय जमीला बी, 40 वर्षीय तबस्सुम और उनके साथ 6 साल का इरशाद, 13 साल की शिफा और 8 साल का फरहान गमी के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे. इसी दौरान तेज रफ्तार कार ने सभी को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में जमीला बी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तबस्सुम, इरशाद, शिफा और फरहान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. सभी घायलों को पहले स्थानीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया गया, जिसके बाद उनकी हालत गंभीर होने पर उन्हें चरक हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया.