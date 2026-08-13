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उज्जैन में सांची से भी बड़े बौद्ध स्तूप मौजूद! 2300 साल पुरानी टेकरी में छुपे गहरे रहस्य

उज्जैन की वैश्य टेकरी पर नए सिरे से उत्खनन की तैयारियां. ये टेकरी प्राचीन बौद्ध इतिहास को समेटे है. राहुल सिंह राठौर की रिपोर्ट.

Ujjain Vaishya Tekri
उज्जैन की वैश्य टेकरी, सांची से भी बड़े बौद्ध स्तूप मौजूद (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 13, 2026 at 8:00 PM IST

6 Min Read
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उज्जैन : उज्जैन केवल धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी सभ्यता, संस्कृति और बौद्ध विरासत को अपने भीतर समेटे हुए है. इसी विरासत का एक महत्वपूर्ण अध्याय शहर के कानीपुरा मार्ग स्थित वैश्य टेकरी में आज भी मौजूद है. लगभग 2300 साल पुराने इस विशाल बौद्ध स्तूप की ऊंचाई करीब 100 फीट और व्यास लगभग 350 फीट है. कभी देश-विदेश के बौद्ध अनुयायियों की आस्था का केंद्र रहे इस ऐतिहासिक स्थल के अब संरक्षण की उम्मीद बढ़ी है.

टेकरी का नए सिरे से शुरू होगा उत्खनन

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर वैश्य टेकरी को पर्यटन और पुरातात्विक दृष्टि से विकसित करने की दिशा में केंद्र एवं राज्य सरकार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) आपस मे समन्वय कर यहां नए सिरे से वैज्ञानिक उत्खनन की संभावनाएं तलाश रही है. स्तूप को लेकर ASI के अधीक्षण पुरातत्वविद् डॉ. शिवाकांत बाजपेयी ने बताया "मध्य प्रदेश सरकार और ASI द्वारा बंद पड़े उत्खनन को फिर आगे बढ़ाने की योजना प्रस्तावित है. बीते सप्ताह ही मौके पर उज्जैन संभागायुक्त आशीष सिंह व कलेक्टर रोशन कुमार सिंह के साथ विजिट की है."

विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एवं पुराविद् डॉ रमण सोलंकी (ETV BHARAT)

1937-38 में शुरू हुई थी खुदाई, बाद में रोकी

सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एवं पुराविद् डॉ. रमण सोलंकी ने ETV भारत से चर्चा में बताया "वैश्य टेकरी का पुरातात्विक महत्व उस समय और स्पष्ट हुआ, जब ग्वालियर स्टेट के पुराविद् एम.बी. गर्दे के निर्देशन में 1937-38 के दौरान यहां उत्खनन कराया गया. खुदाई के दौरान मौर्यकालीन अवशेष, पात्र और सिक्के सहित कई महत्वपूर्ण सामग्री सामने आई."

डॉ. रमण सोलंकी बताते हैं "उत्खनन के दौरान गैस रिसाव की घटना के बाद पुरातत्वकर्मियों के प्रभावित होने की बात सामने आई और खुदाई रोक दी गई. इसके बाद यह महत्वपूर्ण स्थल बड़े पैमाने पर फिर से वैज्ञानिक उत्खनन की प्रतीक्षा करता रहा. अब नई तकनीक और वैज्ञानिक पद्धति के साथ यदि यहां दोबारा उत्खनन होता है तो इतिहास के कई अनसुलझे सवालों के जवाब मिलने की संभावना है."

वैश्य टेकरी का मुद्दा कई बार उठा

वैश्य टेकरी के संरक्षण और विकास का मुद्दा समय-समय पर उठता रहा है. जब शिवा कोटवानी उज्जैन दक्षिण विधानसभा से विधायक थे, तब उन्होंने वैश्य टेकरी के विकास और उत्खनन को लेकर सवाल उठाया था. तत्कालीन संस्कृति मंत्री अजय सिंह ने जवाब में कहा था "यह स्थल भारत सरकार के अधीन है और केंद्र सरकार को इसके संबंध में अवगत कराया जाएगा."

Ujjain Vaishya Tekri
बढ़ता गया अतिक्रमण, घटता गया ऐतिहासिक परिसर (ETV BHARAT)

इसके बाद विधायक रहीं प्रीति भार्गव ने भी इस ऐतिहासिक स्थल का मुद्दा उठाया. बाद में उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे डॉ. मोहन यादव ने भी वैश्य टेकरी के संरक्षण और विकास की जरूरत को लगातार आगे बढ़ाया. विधायक से लेकर पर्यटन विकास से जुड़े दायित्वों और अब मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचने के बाद इस परियोजना को नई गति मिलने की उम्मीद बढ़ी है.

उज्जैन से जुड़ी 2300 साल पुरानी कहानी

पुराविद् डॉ. रमण सोलंकी ने बताया "मौर्यकाल में उज्जैन अवंती महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी और सम्राट अशोक को उनके पिता बिंदुसार ने उज्जैन का राज्यपाल नियुक्त किया था. इसी दौरान अशोक का संबंध विदिशा की देवी से हुआ और बाद में देवी उज्जैन आईं. स्थानीय ऐतिहासिक परंपरा वैश्य टेकरी को अशोक और देवी से जोड़ती है. इसी परंपरा के कारण इस स्थल को वैश्य टेकरी के नाम से जाना जाता है. हालांकि इसके नाम और निर्माण से जुड़े अलग-अलग मत हैं, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य इस क्षेत्र के प्राचीन महत्व की ओर स्पष्ट संकेत करते हैं."

बढ़ता गया अतिक्रमण, घटता गया ऐतिहासिक परिसर

बौद्ध समाज के उपाध्यक्ष संतोष लोखंडे व अन्य लोगों का कहना है "वैश्य टेकरी के आसपास खेती किसानी के कारण धीरे-धीरे अतिक्रमण बढ़ा है. प्राचीन टीले खत्म हो गए और बचे हुए पुरातात्विक अवशेष भी प्रभावित हुए हैं. अगर यह क्षेत्र वास्तव में केंद्रीय संरक्षित स्मारक की सीमा में आता है तो उसके सीमांकन, संरक्षित क्षेत्र की निगरानी और अतिक्रमण की स्थिति की स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक होना चाहिए. क्योंकि सवाल सिर्फ जमीन का नहीं है सवाल 2300 साल पुरानी सभ्यता के बचे हुए प्रमाणों को अगली पीढ़ी तक सुरक्षित पहुंचाने का है."

कभी विदेशी बौद्ध अनुयायियों की आवाजाही रही

बौद्ध समाज के पदाधिकारियों के अनुसार "एक समय कंबोडिया, चीन, जापान, रूस और श्रीलंका सहित विभिन्न देशों से बौद्ध अनुयायी वैश्य टेकरी पहुंचते थे. यहां धार्मिक गतिविधियों और साधना का आयोजन भी होता था. पर्याप्त विकास, पहुंच मार्ग, संरक्षण और पर्यटन सुविधाओं के अभाव में विदेशी पर्यटकों और बौद्ध अनुयायियों की आवाजाही कम हुई है. यदि वैश्य टेकरी को अंतरराष्ट्रीय बौद्ध पर्यटन सर्किट से जोड़ा जाए तो उज्जैन के साथ-साथ पूरे मध्य प्रदेश में विदेशी पर्यटन और स्थानीय रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं."

7 करोड़ की बुद्ध प्रतिमा का प्रस्ताव

बुद्ध समाज के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अनुसार "मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस स्थल को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने का आश्वासन दिया है. सांसद अनिल फिरोजिया द्वारा करीब 7 करोड़ रुपये की लागत से विशाल बुद्ध प्रतिमा स्थापित कराने की बात कही है. इसका प्रस्ताव और डिजाइन भी तैयार किया जा चुका है. यदि इसके साथ पुरातात्विक संरक्षण, संग्रहालय, व्याख्या केंद्र, बेहतर सड़क, प्रकाश व्यवस्था और प्रशिक्षित गाइड जैसी सुविधाएं विकसित की जाती हैं तो वैश्य टेकरी उज्जैन के पर्यटन मानचित्र पर एक अलग पहचान बना सकती है."

बौद्ध महासभा के आयोजनों से फिर चर्चा में आया स्थल

वैश्य टेकरी को लेकर बौद्ध महासभा और अन्य बौद्ध संगठनों की सक्रियता भी हर साल दिखाई देती है. बुद्ध पूर्णिमा सहित अलग-अलग अवसरों पर यहां बड़े आयोजन किए जाते हैं. हर साल फरवरी के पहले रविवार को बुद्ध समाज द्वारा विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाता है. इन आयोजनों ने एक बार फिर उज्जैन की बौद्ध विरासत को सार्वजनिक चर्चा में ला दिया है.

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