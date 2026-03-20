उज्जैन कार्यक्रम में पहुंचे बॉलीवुड सितारे, मोहन यादव ने स्विमिंग पूल और नैवेद्य दुकान की दी सौगात
उज्जैन में गुरुवार देर रात मनाया गया हिंदू नववर्ष और गुड़ी पड़वा, कई कार्यक्रमों में शामिल हुए मोहन यादव, स्विमिंग पूल सहित दी कई सौगात.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 20, 2026 at 1:53 PM IST
उज्जैन: मध्य प्रदेश के मुखिया डॉ मोहन यादव हिंदू नववर्ष और गुड़ी पड़वा पर्व पर गुरुवार को उज्जैन पहुंचे. जहां सीएम देर रात उज्जैन गौरव दिवस मनाने क्षिप्रा नदी के श्रीरामघाट पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए. यहां फेमस सिंगर विशाल मिश्रा ने क्षिप्रा नदी के बीच में बने मंच से प्रस्तुति दी. इस दौरान 1000 ड्रोन शो हुआ. जिसमें सिंहस्थ 2028, सम्राट विक्रमादित्य और महाकाल की गाथा सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के कार्यों को दर्शाया गया.
विशेष रूप से लिखा उज्जैन का भाग्य
कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव ने कहा कि "परमात्मा ने उज्जैन का भाग्य विशेष रूप से लिखा है, जो यहां आता है, उसका जीवन संवर जाता है. मां क्षिप्रा के पावन तट पर बसी यह नगरी अनादि काल से अस्तित्व में है और हर युग में इसकी महिमा अक्षुण्ण रही है. उज्जैन, जिसे प्राचीन काल में अवंतिका और उज्जयिनी के नाम से जाना जाता था, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री महाकालेश्वर का धाम है. वर्ष प्रतिपदा के इस विशेष दिन विक्रम संवत 2083 के आगमन का उल्लास पूरे शहर में देखा गया.
देवी-देवताओं की झलक के लिए ड्रोन का उपयोग
आज हम श्रष्टि आरंभ दिवस को उज्जयिनी गौरव दिवस के रूप में मना रहे हैं. ये हमारे लिए गौरव का पल है. आज जब दुनिया आधुनिक तकनीकों जैसे ड्रोन का उपयोग युद्ध में कर रही है. वहीं ड्रोन तकनीक उज्जैन में देवी-देवताओं की झलक आस्था और संस्कृति का अनूठा संगम प्रस्तुत कर रही है. यह सनातन संस्कृति की वैश्विक स्वीकृति का प्रतीक है.
कार्यक्रम में एक्टर जया प्रदा और आफताब शिवदासानी मौजूद
मुख्यमंत्री ने उज्जयिनी गौरव दिवस कार्यक्रम में महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ का विक्रम पंचांग 2083, संस्कृति संचालनालय का कला पंचांग, बिमल कृष्ण दास की 84 महादेव, रामस्वरूप दास की ओरछाधीश, वीर भारत न्यास के महर्षि अत्रि, महर्षि अंगिरा, धनवंतरी, महर्षि अगस्त्य, भरत मुनि के भारत निधि मोनोग्राफ, महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ की अष्टावक्र गीता, नारद गीता, ब्राह्मण गीता, गर्भ गीता, उत्तर गीता का विमोचन किया.
इसके साथ ही सीएम ने भगवा ध्वज लहराकर चेटीचंड महापर्व पर सिंधी समाज के चल समरोह का शुभारंभ किया. इस दौरान बॉलीवुड एक्ट्रेस जया प्रदा, मशहूर एक्टर आफताब शिवदासानी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम गोली की भी मौजूदगी रही.
सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर्स मीट का आयोजन
सीएम मोहन इंफ्लुएंसर्स मीट में भी शामिल हुए. मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने सिंहस्थ 2028 के कामों की जानकारी मध्य प्रदेश के सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स की कार्यशाला के जरिए दी. इस दौरान सीएम ने कहा कि सिंहस्थ 2028 का आयोजन आस्था, आध्यात्म और प्रकृति का अद्भुत समागम होगा. सिंहस्थ 2028 के मुख्य राजसी स्नान और अन्य स्नान क्षिप्रा के जल से हो यह सुनिश्चित करने के लिए सिलारखेड़ी सेवारखेड़ी परियोजना प्रगतिरत है.
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स्विमिंग पूल की सौगात, नैवेद्य दुकान का लोकार्पण
मुख्यमंत्री ने शहर में तरणताल के यहां 8.30 करोड़ की लागत से बने स्विमिंग पूल की सौगात दी और कहा कि लोकार्पण के बाद 7 दिन तक पुल सभी के लिए निःशुल्क रहेगा. मुख्यमंत्री ने इंदौर में 56 दुकानों की तर्ज पर 18 करोड़ की लागत से बने 36 दुकान नैवेद्य लोक का भी लोकार्पण किया. उन्होंने दुकानों का निरीक्षण किया और लगाए गए स्टॉल में जाकर व्यंजनों को चखा. जल संवर्धन अभियान की प्रदेश में शुरुआत की. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने तैराकी स्पर्धा के विजेता बालक-बालिका वर्ग की टीम को 51-51 हजार रुपए पुरस्कार देने की घोषणा की.