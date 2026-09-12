ETV Bharat / state

गरबा के नाम पर इवेंट करने वालों की खैर नहीं, परमिशन के खिलाफ हिन्दू संगठन का आंदोलन

उज्जैन में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचा हिंदू संगठन, कहा- गरबा के नाम पर इवेंट की परमिशन ना दी जाए. रिपोर्ट- राहुल सिंह राठौड़/आबिद मुमताज.

ujjain Hindu Jagran Manch
हिन्दू संगठन का आंदोलन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 12, 2026 at 11:33 AM IST

|

Updated : September 12, 2026 at 11:43 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल/उज्जैन: आगामी 11 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र प्रारंभ होने जा रही है. नवरात्र में अक्सर देखा जाता है 2 दिन, 3 दिन व 5 दिन के इवेंट बड़े-बड़े होटल व अन्य निजी संस्थानों में आयोजित किये जाते हैं. जहां कई बार असामाजिक तत्वों की वजह से माहौल भी खराब होता है और नशे बाजों, धार्मिक इवेंट के नाम पर अभद्र गानों पर नृत्य करते हैं. इन्ही सब बातों को ध्यान में रख उज्जैन में हिन्दू जागरण मंच बड़ी संख्या में शुक्रवार शाम कलेक्टर कार्यालय पहुंचा और कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंप.

9 दिन के इवेंट को ही मिले परमिशन

हिन्दू जागरण मंच का कहाना था कि, शारदीय नवरात्र में ऐसे किसी संस्थान को परमिशन नहीं दी जाए जो माता की आराधना के नाम पर 2, 3 दिन के इवेंट कर फूहड़ता फैलाएं. जो 9 दिन माता की प्रतिमा रख, घट स्थापना कर आराधना करें उसे ही परमिशन मिलना चाहिए. हिन्दू संगठन ने चेतावनी दी अगर प्रशासन नहीं सुनता है तो हम सक्षम है इवेंट रोकने में कोई करके दिखाएं.

उज्जैन में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचा हिंदू जागरण मंच (ETV Bharat)

रील बनाने पर 1 लाख का इनाम

हिन्दू जागरण मंच के संयोजक रितेश माहेश्वरी ने बताया, ''पिछले 5 सालों से हमारा संगठन पहचान छिपा कर आयोजनों में शामिल होने वालों को पकड़ता आ रहा है. कई बार धार्मिक आयोजनों में नशे में धुत युवा पकड़ाए हैं. संदिग्धों को पकड़ा है. हाल ही में शहर के टावर चौक पर गणेश प्रतिमा स्थापना की है. जहां से एलान किया गया नवरात्र में प्रतिमा स्थापित करेंगे जो सबसे अच्छी रील बनाएगा उसको 1 लाख का इनाम देंगे. तो मेरी चेतावनी है वो प्रतिमा स्थापित करके दिखाएं.'' इसके अलावा ज्ञापन के माध्यम से ध्वनि यंत्रों पर लगाम, बिजली सुरक्षा जैसी भी मांग की गई.

9 Days Garba Permission
गरबा के नाम पर इवेंट की परमिशन ना देने के लिए सौंपा ज्ञापन (ETV Bharat)

रितेश माहेश्वरी ने बताया, ''पारंपरिक गरबा पुराने व नए शहर दोनों में कई सालों से 9 दिन तक किया जा रहा है. अगर कोई भी संस्थान पारंपरिक रूप से माता की आराधना गरबा को बढ़ावा देती है तो हम उसका सम्मान करेंगे. जहां सिर्फ धर्म की बात होगी फूहड़ता नहीं.'' रितेश माहेश्वरी ने कुछ नाम भी बताएं जहां पूरा शहर माता की आराधना के लिए उमड़ता है. जैसे शहर का डाबरीपीठा, दशहरा मैदान, कालिदास अकादमी, तरण ताल, युवा कृति मंच व अन्य.

तहसीलदार प्रदीप सोनी ने कहा, ''नवरात्र को लेकर हिंदू जागरण मंच की कुछ मुख्य मांगे थी. हमने उनका ज्ञापन ले लिया है. वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाकर अवगत करवाया जाएगा.''

भोपाल में पुलिस की डीजे संचालकों संग बैठक

भोपाल पुलिस कमिश्नर कार्यालय में आगामी त्योहारों और धार्मिक आयोजनों को लेकर पुलिस और डीजे संचालकों की बैठक आयोजित हुई. बैठक में DJ संचालकों को स्पष्ट किया गया कि, निर्धारित मानकों और डेसिबल सीमा के भीतर ही DJ बजाया जा सकेगा. DJ सिस्टम में अधिकतम चार स्पीकर लगाने पर सहमति बनी है. इसके अलावा प्रतिबंधित समय में DJ संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. पुलिस-प्रशासन ने DJ संचालकों को निर्देश दिए कि वे आयोजन के दौरान तय नियमों और समय-सीमा का पालन करें और किसी भी तरह की लापरवाही से बचें.

DJ banned bhopal
भोपाल में पुलिस की डीजे संचालकों संग बैठक (ETV Bharat)

डेसिबल मानक तेज नहीं बजा पाएंगे डीजे

अधिकारियों ने साफ किया कि, शासन की गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर संबंधित DJ संचालक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. बैठक में त्योहारों के दौरान शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने को लेकर भी चर्चा हुई. अतिरिक्त पुलिस आयुक्त शैलेन्द्र सिंह चौहान ने बताया कि, ''DJ संचालकों को स्पष्ट किया कि किसी भी आयोजन में निर्धारित ध्वनि सीमा यानी डेसिबल मानक से अधिक आवाज में DJ नहीं बजाया जा सकेगा. साथ ही प्रतिबंधित समय में DJ संचालन पर भी रोक रहेगी.'' उन्होंने कहा कि, ''कई DJ संचालकों पर आयोजकों की ओर से तेज आवाज में DJ बजाने का दबाव बनाया जाता है. इस पर नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी DJ संचालक की भी होगी.''

Last Updated : September 12, 2026 at 11:43 AM IST

TAGGED:

NAVRATRI GARBA EVENT
9 DAYS GARBA PERMISSION
NAVRATRI 2026
DJ BANNED BHOPAL
UJJAIN HINDU JAGRAN MANCH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.