देवउठनी एकादशी से ही क्यों शुरू होते हैं मांगलिक कार्य? ज्योतिषाचार्यों से जानिए पौराणिक कथा

पंडित अमर डब्बेवाला बताते हैं "पंचोपचार, षोडसोपचार, राज्योपचार पूजन की परंपरा लोक व्यवस्था अनुसार निभाई जाती है. फिर चौथा दिन आता है बैकुंठ चतुर्दशी का (इस बार 03 एवं 04 की दरमियानी रात) दिन जब भगवान मूल स्वरूप में दिखाई पड़ते हैं और उज्जैन में इस परंपरा को बाबा महाकाल की सवारी के माध्यम से निभाया जाता है, जिसे हरिहर मिलन कहा गया है."

पंडित अमर डब्बेवाला का कहना है "भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी के बाद भगवान महाकाल को सृष्टि का भार सौंप कर विश्राम पर चले जाते हैं. उसके 4 महीने बाद भगवान दोबारा लौटते हैं, जिसे चातुर्मास पूर्ण होना कहा जाता है. इस एकादशी पर भगवान का उत्थापन होता है और द्वादशी पर आरोहण होता है. त्रयोदशी पर स्वागत क्रम होता है."

उज्जैन : इस साल देवउठनी एकादशी 1 नवंबर को है. कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी कहा जाता है. इस अवसर पर श्री हरि भगवान विष्णु का पूजन होता है. घर-घर में तुलसी शालिग्राम विवाह उत्सव मनाया जाता है. विवाह आदि मांगलिक कार्यों की इस दिन से शुरुआत हो जाती है. आइए उज्जैन के ज्योतिषचार्य पंडित अमर डब्बेवाला से जानते हैं इस दिन का महत्व.

बैकुंठ चतुर्दशी को उज्जैन में भगवन महाकाल रात 12 बजे नगर भ्रमण पर भगवान विष्णु के लिए रजत पालकी में शाही ठाठ बाट के साथ द्वारकाधीश गोपाल मंदिर की और निकलते हैं, जहां पहुंचते ही भगवन विष्णु को बिल्वपत्र की माला पहनाते हैं और भगवन विष्णु महाकाल को तुलसी की माला पहनाते हैं. भगवान महाकाल 4 माह की पूरी व्यवस्था को विष्णु को बताते हैं. ये सब द्वारकाधीश गोपाल मंदिर में देर रात 2 बजे तक चलने वाले पूजन प्रक्रिया में होता है.

आपसी मतभेद मिटाने का संदेश

पंडित अमर डब्बेवाला कहते हैं "यह एक संदेश भी है समाज को भगवान की ओर से. क्योंकि भगवान विष्णु को बिल्व पत्र नहीं चढ़ते, भगवान महाकाल को तुलसी नहीं चढ़ती, फिर भी भगवान एक दूसरे को दोनों की प्रिय माला भेंट कर आपस के मतभेद भुलाने का संदेश देते हैं." वहीं, महाकाल मंदिर के पुजारी महेश शर्मा के अनुसार "देवशयनी एकादशी से देवउठनी एकादशी तक भगवान विष्णु पाताल लोक में राजा बलि के यहां विश्राम करने जाते हैं."

"उस समय पृथ्वी लोक की सत्ता भगवान देवाधिदेव महादेव के पास होती है और बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शिव यह सत्ता पुनः श्री विष्णु को सौंप कर कैलाश पर्वत पर तपस्या के लिए लौट जाते हैं. इस दिवस को बैकुंठ चतुर्दशी, हरि-हर भेंट भी कहते हैं."

तुलसी शालिग्राम विवाह की परंपरा

पंडित अमर डब्बेवाला के अनुसार "पूरे कार्तिक माह में शालिग्राम पूजन का महत्व है. शालिग्राम पर तुसली चढ़ाने से अतृप्त आत्माओं को मोक्ष मिलता है. ति सुधरती है. इस दिन सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त बताया गया है. गौधुली बेला पर सायंकाल तुसली विवाह हुआ था शालिग्राम संग. शिव पुराण और विष्णु महापुराण दोनों ही एक दूसरे का समायोजन हैं. अलग-अलग कथाओं में श्राप के निस्तारण के लिए भगवान शालिग्राम का तुलसी संग विवाह बताया गया है."