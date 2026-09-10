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उज्जैन में हनुमान प्रतिमा पर भक्तों के दावों से हिला जिला प्रशासन, विशेषज्ञ करेंगे जांच

उज्जैन में ट्रैफिक स्मूथ करने के लिए शहर की कई सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है. इसी मास्टर प्लान के तहत कंठाल से छत्री चौक तक 1.13 किलोमीटर मार्ग को 15 मीटर चौड़ा किया जा रहा. बड़ा सराफा तक सड़क चौड़ी कर दी गई है. छत्री चौक का हिस्सा बाकी है. इस दौरान 4 धार्मिक स्थलों को चिह्नित किया गया, जिनमें 3 को सुरक्षित रूप से विस्थापित किया जा चुका है. लेकिन बड़ा सराफा स्थित खड़े हनुमान जी की प्रतिमा को लेकर मामला उलझ गया. इसे वर्तमान स्थान से हटाकर टंकी चौक पर स्थापित करने का निर्णय हुआ है.

श्रद्धालुओं का दावा है कि नगर निगम प्रशासन ने जेसीबी क्रेन से हनुमानजी की प्रतिमा को हटाने के कई बार प्रयास किए लेकिन प्रतिमा टस से मस नहीं हुई. जब सोशल मीडिया पर इस प्रकार के दावों के वीडियो अति प्रसारित होने लगे तो प्रशासन ने स्पष्टीकरण जारी किया. प्रशासन ने साफ किया है कि प्रतिमा हटाने की कोशिश नहीं हुई. इस बारे में विशेषज्ञों से जांच करवाई जा रही है.

उज्जैन : सिंहस्थ 2028 की तैयारी के मद्देनजर उज्जैन में व्यापक स्तर पर निर्माण कार्य चल रहे हैं. सड़कों का चौड़ा किया जा रहा है. इस दौरान सड़क चौड़ीकरण में आड़े आ रहे अति प्राचीन खड़े हनुमान जी के छोटे से मंदिर को प्रशासन ने हटा दिया. मंदिर तो तोड़ दिया लेकिन हनुमान जी प्रतिमा जस की तस खड़ी है.

हनुमान मंदिर को हटाने के लिए 30 अगस्त से लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. 1 सितंबर को मौके पर नगर निगम की टीम जेसीबी क्रेन व तमाम संसाधनों के साथ पहुंची. जेसीबी की मदद से व हथौड़े और कटर के माध्यम से मंदिर के ढांचे को हटाया गया. अब बारी थी 8 फुट खड़े हनुमानजी की प्रतिमा को हटाने की.

10 दिन से अटका प्रतिमा शिफ्ट करने का काम (ETV BHARAT)

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार "नगर निगम टीम ने गड्ढा करने की कोशिश की लेकिन जब पाया कि ऐसा करने से मूर्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है तो पुजारी और स्थानीय लोगों ने विरोध कर काम को रुकवा दिया." अब पिछले करीब 10 दिन में आईआईटी इंदौर की विशेषज्ञ टीम, ASI प्रतिमा की संरचनात्मक स्थिति, मिट्टी, चट्टान और संभावित तकनीकी समाधान का परीक्षण करने पहुंची है.

एसडीएम बोले- अब तक प्रतिमा हटाने की कोशिश नहीं

9 सितंबर की रात प्रशासन की और से एसडीएम एल.एन.गर्ग ने स्पष्ट किया "प्रतिमा हटाने की खबरें भ्रामक हैं. सिंहस्थ 2028 के विकास कार्य जरूरी हैं लेकिन उज्जैन की धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक विरासत भी प्रशासन के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है. अभी तक खड़े हनुमान जी की प्रतिमा को हटाने या विस्थापित करने का कोई प्रयास मशीन या मानवीय तरीके से नहीं किया गया. विशेषज्ञों की वैज्ञानिक और तकनीकी राय प्राप्त किए बिना प्रतिमा के विस्थापन की कार्रवाई नहीं की जाएगी. सभी संबंधित पक्षों, संत समाज और श्रद्धालुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए समाधान निकालने का प्रयास जारी है."

श्रद्धालु बोले- हमारे पासे सारे सबूत हैं

प्रशासन के इस बयान के बाद घटनाक्रम को शुरुआत से देखने वाले विहिप-बजरंग दल के जिला धर्म प्रचार प्रमुख शैलु यादव ने कहा "प्रशासन के लोग हमारे साथ बैठें. हम आपको वीडियो, फोटो, सीसीटीवी के प्रमाण दिखाएंगे कि किस प्रकार प्रतिमा को हटाने की कोशिशें नाकाम हुईं." शैलु यादव व अन्य स्थानीय लोगों का दावा है "मौके पर नगर निगम के अधिकारी मौजूद थे. मंदिर के स्ट्रक्चर को ध्वस्त करने के बाद मूर्ति के आसपास जिस जगह गड्ढा खोदा गया, वहां अधिकारियों की मौजूदगी रही. टीमें कटर मशीन, क्रेन जेसीबी को लेकर पहुंची थीं."