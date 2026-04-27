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दूल्हे ने दुल्हन और ससुर ने बहु के लिए उज्जैन में लौटाया 50 लाख कैश और गोल्ड का दहेज

उज्जैन में दूल्हा और उसके पिता ने आधा करोड़ का दहेज लेने से किया इनकार, 25 लाख कैश और 15 तोला सोना सहित कुल 50 लाख का दहेज किया वापस.

UJJAIN 50 LAKH WORTH DOWRY RETURNED
दूल्हे ने दुल्हन पक्ष को 50 लाख का दहेज लौटाया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 27, 2026 at 4:08 PM IST

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Updated : April 27, 2026 at 5:17 PM IST

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उज्जैन: बड़नगर तहसील के ग्राम बंगरेड में आयोजित एक तिलक समारोह ने दहेज प्रथा के खिलाफ एक संदेश दिया है. कई बार देखने को मिलता है कि दहेज के लालच में शादी टूट जाती है. लेकिन बंगरेड में एक परिवार ने दहेज न लेकर समाज के सामने मिसाल पेश की है. परिवार ने करीब 50 लाख रुपए का दहेज लौटा दिया, जिसकी पूरे क्षेत्र में सराहना हो रही है.

दूल्हे पक्ष ने दहेज लेने से किया इनकार

क्षत्रिय महासभा के जिलाध्यक्ष जितेंद्र सिंह राजावत के पुत्र आदर्श दीप राजावत का विवाह इंदौर जिले के देपालपुर तहसील अंतर्गत तामलपुर निवासी किसान महेन्द्र सिंह पंवार की पुत्री बिंदिया कुमारी से आगामी नवंबर 2026 में तय हुआ है. जिसकी सगाई (तिलक) के दौरान दूल्हे पक्ष ने दहेज लेने से मना कर दिया.

50 लाख का दहेज वधु पक्ष को किया वापस (ETV Bharat)

50 लाख का दहेज वधु पक्ष को किया वापस

रविवार को बड़नगर तहसील के बंगरेड स्थित रिसोर्ट में तिलक समारोह कार्यक्रम हुआ. कार्यक्रम के दौरान जब वधु पक्ष द्वारा पारंपरिक रूप से 25 लाख रुपए नकद और 15 तोला सोना (कुल करीब 50 लाख रुपए) देने की प्रक्रिया शुरू की गई, तभी दूल्हे आदर्श दीप राजावत और उनके पिता जितेंद्र सिंह राजावत ने दहेज लेने से साफ इनकार कर दिया.

लोगों ने बताया दहेज प्रथा के खिलाफ प्रेरणादायक पहल

दूल्हे पक्ष ने बताया कि वे किसी भी प्रकार का दहेज स्वीकार नहीं करेंगे और केवल प्रतीकात्मक रूप में एक सोने की अंगूठी ही लेंगे. इसके बाद पूरे सम्मान के साथ नकद राशि और सोने के आभूषण वधु पक्ष को लौटा दिए गए. लोगों ने इसे दहेज प्रथा के खिलाफ एक बड़ी और प्रेरणादायक पहल बताया.

Ujjain initiative against dowry
दूल्हे पक्ष ने दहेज लेने से किया इनकार (ETV Bharat)

जितेंद्र सिंह राजावत ने कहा, "समाज में दहेज जैसी कुरीतियां अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं, लेकिन यदि लोग आगे आकर पहल करें, तो बदलाव संभव है. कई गरीब परिवार बेटियों की शादी में दहेज के कारण परेशान होते हैं. इसलिए इस पहल से समाज में सकारात्मक सुधार की उम्मीद है."

दूल्हे को चाहिए सुंदर दुल्हन और ससुर को बहु बिटिया

उज्जैन में आधा करोड़ का दहेज लेने से मना करने वाले ससुर जीतेंद्र राजावत ने ईटीवी भारत से कहा कि "उन्हे एक बहु और उसके साथ आने वाले धन दौलत की जरुरत नहीं है. ईश्वर ने उन्हे बहुत कुछ दिया है. उन्हे तो घर में एक बिटिया चाहिए तो पुत्रवधु के रुप में मिल रही है." तिलक समारोह के बाद रिंग सेरेमनी में वर पक्ष ने बहु पक्ष की ओर से सिर्फ एक गोल्ड रिंग स्वीकारा. यह शादी नवंबर महीने में होनी है और इससे पहले ससुर की ओर से सिर्फ मजबूत रिश्ते की डिमांड की गई है जिससे दो परिवार एक साथ जुड़ जाएं.

Last Updated : April 27, 2026 at 5:17 PM IST

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