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25 लाख से अधिक दीपों से जगमगाएगा उज्जैन, रिकॉर्ड की दौड़ में महाकाल नगरी की बड़ी छलांग

कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने बताया, "साल 2023 में महाशिवरात्रि के अवसर पर उज्जैन के क्षिप्रा तट पर 18,82,229 दीप एक साथ जलाए गए थे, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के रूप में दर्ज किया गया था. अब साल 2026 में सेवा संकल्प के तहत लक्ष्य है कि 25 लाख से अधिक दीपों को प्रज्वलित कर नया रिकॉर्ड कायम किया जाए. जिसकी तैयारियां उज्जैन नगर निगम और स्मार्ट सिटी की ओर से पूरी कर ली गई है."

इस आयोजन को जन भागीदारी से जोड़ते हुए प्रशासन ने पूरे क्षेत्र को 7 सेक्टर और 250 सब सेक्टर में बांटा है. यह आयोजन इसलिए भी खास है क्योंकि उज्जैन पहले ही दीप प्रज्वलन का विश्व रिकॉर्ड बना चुका है. अब 3 साल बाद 18.82 लाख के पुराने आंकड़े से काफी आगे निकलने की तैयारी है. हालांकि मौजूदा गिनीज रिकॉर्ड अयोध्या के नाम है, जहां साल 2025 में 26,17,215 दीप प्रज्वलित किए गए थे.

उज्जैन : महाकाल की नगरी एक बार फिर दीपों की रोशनी में इतिहास रचने की तैयारी कर रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और जन सेवा के 25 साल पूरे होने पर 17 सितंबर की शाम 7 बजे उज्जैन में सेवा संकल्प अभियान के दिन भव्य दीपोत्सव होगा. क्षिप्रा नदी के घाटों और महाकाल लोक क्षेत्र में 25 लाख से अधिक दीप प्रज्वलित करने की तैयारी की गई है.

स्मार्ट सिटी सीईओ नेहा जैन ने बताया, "पूरे आयोजन क्षेत्र को 7 सेक्टर और 250 सब सेक्टर में बांटा गया है. करीब 11000 ब्लॉक तैयार किए गए हैं और प्रत्येक ब्लॉक में 225 दीप लगाए जाएंगे. सभी ब्लॉक के लिए 30 हजार वॉलेंटियर्स, जिसमें शासकीय अधिकारी, कर्मचारी, शहर के सामाजिक संगठन और अन्य को आवश्यक दीप, तेल, मोमबत्ती, माचिस, कपूर और दूसरी जरुरी सामग्रियां पहले से उपलब्ध करवाई जाएंगी."

'30 लाख दीप, 45000 लीटर तेल की व्यवस्था'

नगर निगम कमिश्नर अभिलाष मिश्रा के अनुसार, "शहर के कार्तिक मेला प्रांगण में दीपों की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है. दीपों की धुलाई, छंटाई, पैकिंग और ब्लॉक वार सामग्री तैयार की जा रही है. आयोजन के लिए 45000 लीटर तेल, 10000 माचिस, 700 किलो कपूर, 30 लाख दीए, 53000 से अधिक मोमबत्ती मंगवाई गई हैं.

30 लाख दीप, 45000 लीटर तेल की व्यवस्था (ETV Bharat)

'रामघाट से महाकाल लोक तक बनेगा रोशनी का कॉरिडोर'

नगर निगम कमिश्नर अभिलाष मिश्रा ने बताया, "दीपोत्सव सिर्फ रामघाट तक सीमित नहीं है बल्कि यह रामघाट से महाकाल लोक तक रोशनी के लिए कॉरिडोर बनाया जाएगा. केदारेश्वर घाट, दत्त अखाड़ा घाट, सुनहरी घाट, कर्कराज मंदिर, भूखी माता घाट, लालपुल घाट सहित क्षिप्रा नदी के अलग-अलग घाटों को शामिल किया गया है. घाटों की सफाई ब्लॉक निर्माण और मार्किंग का काम लगातार चल रहा है."

बारिश हुई तो क्या होगा, प्रशासन ने बनाया प्लान बी

स्मार्ट सिटी सीईओ नेहा जैन ने बताया, "चूंकि बारिश का भी मौसम है, उसको ध्यान में रखते हुए बैकअप तैयारी भी शुरू की गई है. दीप, तेल, बत्ती और दूसरी सामग्री को सुरक्षित रखने के लिए टीन शेड और अन्य व्यवस्थाएं भी की जा रहीं हैं. हर ब्लॉक के लिए 1/1 मीटर की प्लास्टिक शीट ढंकने के लिए मंगवाई है. दीप जलने से पहले बारिश आती है तो व्यवस्था चाक चौबंद है."

11 हजार ब्लॉक, हर ब्लॉक में 225 दीप (ETV Bharat)

'जीरो वेस्ट मॉडल पर जलेंगे 25 लाख दीप'

नगर निगम कमिश्नर अभिलाष मिश्रा के अनुसार, "इस आयोजन का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा जीरो वेस्ट मॉडल है. दीपोत्सव के दौरान स्वच्छता और कचरा प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. हर क्षेत्र में जिम्मेदार अधिकारियों की तैनाती और आयोजन के बाद तत्काल सफाई की व्यवस्था की गई है. बची हुई सामग्री को भी रीसायकल किया जाएगा."

17 सितंबर को उज्जैन में नितिन नवीन और मोहन भागवत

इस दीपोत्सव को राष्ट्रीय स्तर पर खास बनाने वाला एक और पहलू बड़े दिग्गजों की मौजूदगी भी है. जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और आरएसएस के संघ प्रमुख मोहन भागवत की भी मौजूदगी हो सकती है.

एसपी प्रदीप शर्मा का कहना है, "वीआईपी मूवमेंट और आम जनों की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए तमाम तैयारियां कर ली गई हैं. ड्रोन, सीसीटीवी फुटेज से निगरानी और अतिरिक्त पुलिस बल की मांग पुलिस हेडक्वाटर भोपाल से की गई है. घाटों पर एंट्री, एग्जिट, वीआईपी, वीवीआईपी मूवमेंट और आम जनों के बीच भी तमाम क्षेत्रों में सुरक्षा को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं. क्राउड मैनेजमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट, पार्किंग और आपात स्थिति में त्वरित प्रक्रिया पर विशेष फोकस किया जा रहा है."

दीए जलाने के रिकॉर्ड की दौड़ में महाकाल की नगरी की बड़ी छलांग (ETV Bharat)

कब से शुरुआत हुई उज्जैन में दीपोत्सव की?

उज्जैन में दीप उत्सव की शुरुआत 2022 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समय शिव ज्योति अर्पणम के नाम से महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर हुई थी. साल 2022 में उज्जैन ने साल 2021 के अयोध्या के 9,41,551 लाख दीपों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 11,71,078 दीप प्रज्वलित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2022 में नाम दर्ज किया था.

इसके बाद अयोध्या ने 2022 में ही 15,76,955 दीप जलाकर रिकॉर्ड तोड़ा तो उज्जैन में 2023 में 18,82,229 दीप जलाकर साल 2023 में ही अयोध्या ने 22,23000 दीप जलाए. जिसके बाद फिर उज्जैन में भव्य स्तर पर आयोजन आचार संहिता, लोकसभा चुनाव के कारण हो नहीं सका, तब 5,51000 दीप ही जलाए थे.

अयोध्या ने 2024 में 25,12000 दीप जलाए और 2025 में 26,17,215 के फिर रिकॉर्ड बनाया. अब साल 2026 में उज्जैन एक बार फिर अयोध्या के रिकॉर्ड को चुनौती देने जा रहा है. इस बार 25 लाख से अधिक दीप प्रज्वलन की तैयारी कर रहा है जिसके लिए 30 लाख दीपक उज्जैन में मंगवा लिए गए हैं.