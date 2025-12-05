ETV Bharat / state

पानी की टंकी पर चढ़ी महिला कुक, घंटों हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पुलिस ने नीचे उतारा

उज्जैन में प्रताड़ना से तंग आकर 60 फीट ऊंची पानी टंकी पर चढ़ी महिला. शासकीय ज्ञानोदय विद्यालय की प्रभारी प्राचार्या पर लगाए गंभीर आरोप.

UJJAIN WOMAN CLIMBED ON WATER TANK
पानी टंकी पर चढ़कर हाई वोल्टेज ड्रामा (ETV Bharat)
ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 5, 2025 at 5:39 PM IST

उज्जैन: नागझिरी थाना क्षेत्र में स्थित शासकीय ज्ञानोदय विद्यालय परिसर में गुरुवार देर शाम जमकर हंगामा हुआ. विद्यालय की अंशकालिक दैनिक श्रमिक महिला ने 60 फीट ऊंची पानी टंकी पर चढ़कर हाई वोल्टेज ड्रामा किया और विद्यालय की प्रभारी प्राचार्या पर प्रताड़ना के कई गंभीर आरोप लगाए.

पानी टंकी पर चढ़कर हाई वोल्टेज ड्रामा

महिला को टंकी पर देख बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई. सूचना मिलने पर मौके पर नागझिरी थाना पुलिस पहुंची और बमुश्किल महिला को समझा-बुझाकर 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पानी टंकी से सुरक्षित नीचे उतारा. प्रभारी प्राचार्या और महिला के बीच सुलह करवा के मामले को शांत किया. मामले में नागझिरी पुलिस का कहना है कि दोनों पक्ष लिखित में कोई शिकायत देते है तो आगे की कार्रवाई की जाएगी.

प्रभारी प्राचार्या से विवाद होने पर महिला चढ़ी पानी टंकी पर (ETV Bharat)

स्कूल की प्रभारी प्राचार्या पर प्रताड़ित करने का आरोप

कैसरबाग कॉलोनी निवासी अंशकालिक दैनिक श्रमिक सुनीता परमार ने विद्यालय की प्रभारी प्राचार्या संध्या शर्मा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि "मैं वर्ष 2009 से विद्यालय में कार्यरत हूं. मैं इन दिनों पेट में गठान होने की वजह से परेशान हूं. हाल ही में प्रभारी प्राचार्या बन कर आई संध्या मैडम की प्रताड़ना से प्रताड़ित हूं. कभी बॉयज होस्टल और कभी गर्ल्स हॉस्टल में काम करने के लिए भेजती हैं.

हर आदेश का पालन करने के बावजूद परेशान करती हैं. मैडम पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने, नौकरी से निकालने और बच्चों को कुछ भी होता है तो उसका आरोप मेरे ऊपर डालने जैसी धमकियां हमेशा देती हैं. मैं अपने बच्चों की तरह वर्ष 2009 से हर बच्चे का ख्याल रख रही हूं. मैं इसलिए टंकी पर चढ़ गई थी क्योंकि मेरा कोई सुनने वाला नहीं है."

WOMAN CLIMBED ON WATER TANK
उज्जैन में पानी टंकी पर चढ़ी अंशकालिक श्रमिक (ETV Bharat)

प्रभारी प्राचार्या के खिलाफ सीएम हेल्पलाइन में शिकायत

प्रभारी प्राचार्या संध्या शर्मा ने कहा कि "यह सभी आरोप बेबुनियाद है. महिला विद्यालय में अंशकालिक दैनिक श्रमिक वेतन पर है. विद्यालय में गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल हैं, जहां 281 बालक और 260 बालिकाएं हैं. अगर कोई अंशकालिक कर्मी कहीं चला जाता है तो दूसरे कर्मी को उसकी जगह हमें मैनेज करना होता है. अभी फिलहाल 2 कर्मी है. जिसमें से एक संगीता है. संगीता को गर्ल्स हॉस्टल में खाना बनाने के लिए जाने को कहा था. लेकिन उसने वहां जाने से मना कर दिया. फिर बॉयज हॉस्टल भेजा तो वहां भी जाने से मना कर दिया. इसके बाद सीएम हेल्पलाइन पर मेरी कंप्लेंट कर दी."

नागझिरी थाना प्रभारी कमल निगवाल ने बताया कि "महिला काफी परेशान थी. उसे बमुश्किल समझाया और 60 फीट ऊंची पानी की टंकी से नीचे सुरक्षित उतारा है. अगर लिखित में शिकायत मिलती है तो आगे की कार्रवाई करेंगे. फिलहाल दोनों को ही समझाइश देकर मामला शांत कराया है."

